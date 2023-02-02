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27k要養全家 26歲女沒出過國沮喪「人生會很失敗嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己因要負擔家中經濟，26歲還沒出過國。示意圖／ingimage
一名女網友透露自己因要負擔家中經濟，26歲還沒出過國。示意圖／ingimage

邊境解封後不少人出國旅遊，也有人趁著春節連假到國外度過長假，不過近日一名女網友沮喪透露，因家中經濟狀況的關係，她的薪水都要用來養家，以致於現已26歲還沒出過國，她相當羨慕身旁的同事可以去國外玩，詢問「如果人生都ㄧ直沒出國，會很失敗嗎？」

網友在Dcard發文，表示自己26歲了從未出過國，坦言月薪僅2萬7000元，父母因身體不好無法工作，她的薪水需用來照顧他們，「真的有點難生活」。原Po吐露看到同事都會討論去國外哪裡玩總是讓她心生羨慕，但也沒有多餘的錢可以出國旅遊，不禁感到喪氣「如果人生都一直沒出國，會很失敗嗎？」

貼文一出立刻引起網友留言回覆「23（歲），受到疫情攪局去年才第一次出國，身邊朋友都在聊她們去哪裡去哪裡，但實際上她們根本還沒有獨立能力」、「我也25歲沒出國過，每天做2份工作，有計劃的存錢，總有一天，一定可以出國」、「沒事啦，我28歲才第一次出國」、「我31歲還沒出國過，今年即將迎接第一次」、「可以去花費較少的國家」、「你是個很棒的孩子了，一個人獨力撫養家人真的很辛苦」、「其實一輩子都沒出過國的人比你想像還多，有時只是因為身邊人的比較，才會讓你那麼看重這件事情」。

也有人建議原Po「沒出過國不會很失敗，但薪水才2萬7要養三個人，想辦法提高薪水才是首要目標吧」、「慢慢累積年資之後薪水高了就能存錢出國玩了」、「把自己顧好之後再靠自己的能力規劃做你想做的事，這樣帥多了」、「比起出國玩，覺得有國際觀增廣見聞更重要」。

邊境解封 Dcard

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