喜歡吃雞排、愛喝手搖…注定一輩子當窮鬼 5個一貧如洗的壞習慣，你中招了嗎？

俗話說：「相由心生！」意思是說如果一個人內心深處隨時散發著正能量，那麼他們的外表看起來也會特別帥、特別美；反之，如果一個人的心靈裝滿了邪惡與黑暗，從他們的外表只能看到壞的一面，盡是負面的印象……。有人說：「40歲之前，樣貌是由父母決定的；40歲以後，樣貌則是由自己決定的。」由此得出的結論是：人要為40歲以後自己的樣貌負責！

其實，你知道嗎？理財也是同樣的道理：40歲之前，手上沒錢還可以「牽拖」自己的出身背景不如人，但是到了40歲以後如果還在喊窮，就是自己的責任、不能再推給別人了。至於這個說法正不正確，不妨從身邊的朋友來做一個區隔，有錢的「富朋友」和沒錢的「窮朋友」兩者之間有什麼差別？也趁此機會好好自我檢視一番，看看自己是否屬於沒錢的高危險一族？

在小花平台專業理財專欄《聰明理財》屢屢提醒讀者切忌持有讓你變窮的壞習慣「即便你有一份好工作，也會讓你一貧如洗的壞習慣……」；以下小花平台再為讀者做一個總整理「讓你變窮5壞習慣」，不妨趁現在趕快來檢視一下自己是否中鏢了吧！

變窮習慣1、你沒有設定預算或是沒有即時更新預算

如果你沒有設定預算，要實現你的財務目標是相當困難的！沒有設定預算，你怎麼知道你花了多少錢、存了多少錢？預算就是要了解你一個月賺了多少錢，並且設定每個月的支出目標，透過這種方式，可以幫你節省固定支出，更接近有效的省錢方法。因此，制定預算絕對是邁向財務自由的第一步。

諸如：買車養車、消費奢侈品、出國旅遊、借信用貸款……等，在財富尚未來臨之前，如果支出已超出自己的能力時，這種「預支人生」的行為，只會讓你陷入無限的「貧窮輪迴」。因此，在購物前一定要三思再三思、切忌衝動購物，否則很容易就衍生為「負債」。

變窮習慣2、其實你沒有意識到你的消費習慣是有問題的

你是否有在餐館花費太多，反而在家庭一日三餐食物採購上有花費不足的情形？這可能要歸咎於「預算不足」、沒有思考清楚就胡亂花錢，尤其當你不知道自己已經花了多少錢時，其實你更容易花更多的錢……；那麼，該怎麼辦？唯一的解方就是快速地調整原先的消費習慣，避免在不需要的東西上花太多錢。

針對這個壞習慣，小花平台提出一個中肯建議：當你制定好清單或是計畫時，並在購物的過程中按著這份清單或是計畫來進行，將會大大節省你的時間和金錢。

變窮習慣3、沉迷於生活中的小確幸、有上癮的小習慣

你的生活日常也身陷「小確幸」而無法自拔？小心，這可能是大不幸的開始！小確幸，該詞首次見於日本小說家村上春樹的隨筆作品，意思是說心中隱約期待的小事，剛好就發生在自己身上的那種微小而確實的幸福與滿足。

不過，諸如：大啖雞排、每天一杯手搖飲、拿鐵因子上身、戒不掉的甜點或是零食……，這些被冠以「小確幸」標籤的生活習慣看似無傷大雅，可以偶一為之，但是千萬不要變成習慣才好；試想：日積月累下來，不論是花費或是對健康都會是層層的負擔。

變窮習慣4、你遲遲沒有還清你的信用卡「債務」

關於信用卡，最糟糕的行為之一，就是還在為幾個月前的付款支付利息，最好每個月都還清你的信用卡債務「無債一身輕！」

許多人認為每個月只需要支付最低限度的費用就好，其實在這過程中已經浪費了不少金錢。如果你每個月都無法還清信用卡，那麼就需要制定一個還清信用卡計畫、直到還清為止；舉例來說，將你的消費限制在基本的必需品上，這樣你就很容易不需再支付利息，反而可以省出一筆錢出來。

變窮習慣5、隨著「收入」的增加而增加「支出」

一般來說，絕大多數人當工作收入增加時，通常會升級個人日常生活品質，像是換房換車、花費更多的治裝費、享受更多的假期……等，雖說隨著工作收入的增加，提高個人生活品質是一件好事，但是過多的消費可能沒有足夠的本錢去做投資理財。

如果你想盡早實現財務自由，最重要的就是要改變原有的購物消費習慣，這意味著如果你的工資上漲，除了適時提高個人生活水平外，也要懂得把更多的錢存起來或是用作投資理財。