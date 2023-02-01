世上最富有的民族！每個孩子都有5個存錢罐 跟猶太人學理財、教會小朋友管錢

關於「給孩子零用錢」這檔事，每個人的看法不一樣，至於零用錢多久給一次？又該給多少？每個人也各有不同見解，又或許這個問題正困擾著你：給太多怕孩子亂花錢、給太少又擔心他們不夠用……；本周小花平台《聰明理財》專題文章將引述一則親子理財故事，帶領讀者一起從「富人思維」思考：除了財富外，你我與富人究竟有哪裡不同？

每個猶太孩子都有5個存錢罐，他們是世上最富有的民族！

一位富人在給孩子零用錢時，問了他一個問題：你將來想成為有錢人還是窮人？孩子回說：「要成為有錢人！」父親給錢後又問：「你現在已經有錢了，你打算怎麼用？」孩子回說：「我要做我想做的各種事情！」父親接著問：「如果是這樣的話，你有可能成為窮人而不是有錢人，因為窮人是有多少就用多少〜」

然後父親拿出5個罐子告訴孩子，現在我來教你怎麼樣來管理金錢：

第1個罐子裡放所有錢中的10％－如果我給你1,000元的零用錢，10％就是100元，這是屬於上帝的10％，將歸到神的府庫，神會給你帶來祝福。

第2個罐子是「奉獻」的罐子－要把你手裡的金錢存入10％到這個罐子，用來幫助一些有需要的人，像是孤兒和窮人都是你有能力可以去幫助的人。

第3個罐子是「儲蓄」的罐子－即便你賺得不多、只有存入1元都沒有關係，至少你養成了「儲蓄」這個習慣，慢慢地就可以愈攢愈多。

第4個罐子是「投資」的罐子－許多父母給孩子零用錢，卻沒有教會他們如何管理，因此往往周一拿到零用錢到周五就花完了，周末假期想要出去玩，就沒有錢了……，「如果你的周圍有這樣的同學或是朋友，你可以把你的錢借給他們，但是不能白借，要收取一些費用，這樣你的錢就會愈來愈多，再下一個周末，向你借錢的孩子又缺錢了，不只他來借，他身邊的朋友也一起來借，這樣到了畢業，自然你就積累了一筆財富；相對來說，那些沒有父母教導如何管理金錢的孩子，就欠了一屁股債……」

第5個罐子是「消費」的罐子－當你懂得規劃金錢後，剩下多餘的金錢就可以盡情去享受，最後切記：做好金錢規劃，你才會變成有錢人！

美國第一個億萬富翁洛克菲勒的10句名言

說到這個富人，相信許多人都熟知他的故事，他就是美國商業史上第一個億萬富翁約翰‧大衛森‧洛克菲勒（John Davison Rockefeller），他曾經說過的一句名言：「如果把我身上的衣服全剝光、一個子兒都不剩，再把我扔到荒無人煙的沙漠，只要有一支商隊經過，我還是會成為億萬富翁！」第一次看到這句話時，說實話小編心裡感到滿震驚的：「這樣看來，有錢人的思考模式確實有其亮點，與你我想的不一樣！」

其實洛克菲勒的理財觀念與猶太人的理財觀念是相同的，可以說這種觀念也是猶太人的理財觀念。先前在小花平台理財專文已有深入剖析、報導，有關全球最富有的猶太人，他們究竟聰明在哪裡？還有美國洛克菲勒家族可以「富過6代」的訣竅為何？以下延伸閱讀一起來一探究竟：

以下整理洛克菲勒在其所著《洛克菲勒寫給兒子的38封信》一書中，曾經說過的10句值得令人反思的名言，而這也是他之所以成為億萬富翁的秘訣：