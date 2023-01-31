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剛畢業遭爸嫌「年薪沒150萬別工作」 屏東女無奈嘆：活在平行時空？

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東女網友分享求職過程，卻遭爸爸罵說「「年薪沒150萬元就不要再工作了」。 示意圖，非新聞當事人／ingimage
屏東女網友分享求職過程，卻遭爸爸罵說「「年薪沒150萬元就不要再工作了」。 示意圖，非新聞當事人／ingimage

一名大學剛畢業的屏東女網友如實告知爸爸目前求職狀況，但馬上被嫌棄說「年薪沒150萬元就不要再工作了」，還說「大學生都是爛草莓」，並舉朋友小孩為例，認為別人做文書助理，年薪就有400多萬元，為何她薪水這麼少。

女網友在Dcard上發文表示，她強烈懷疑自己是否活在平行時空。因為爸爸說大學生畢業年薪就該有150萬，而且這是基本，這樣才正常。甚至又拿她高中同學來比較，說別人在屏東工作就年薪300萬，去台北找工作就年薪700萬。

她叫爸爸去104、1111看看現在薪水行情，屏東哪裡有300萬年薪工作，她自己找的薪水行情都沒那麼高。她也好奇同樣跟她都是高中同學，都是大學畢業的，也不是讀頂大讀電資讀醫，但不知道做什麼工作，隨便年薪就300、700萬。

爸爸還聽人家說在台中做什麼文書助理的工作，年薪有400多萬，加上每年的分紅，年薪上看到650萬。貼文一出也讓網友們熱議說「有沒有可能，妳的同學都多打一個零」、「妳爸可能以為K是萬的意思」、「就吐槽一下他是有看到人家薪資單是不是。」

還有人建議說，盡可能先不要理爸爸的想法吧，目前就業市場到底怎麼樣，妳一定比他更清楚，「不要說台北，我相信放眼全球，大學畢業要年收700萬都很困難」、「年薪650萬比資深主治都還高，那麼辛苦讀書念醫學系幹嘛」，還有人直言，如果沒有高薪，難道就不工作，「這樣爸爸會養妳一輩子嗎？」

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