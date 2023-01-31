虛實整合商機開張！ 麥當勞、Nike、Skechers在元宇宙提出商標申請 優惠活動狂灑

近期元宇宙這個名詞開始頻繁的出現在我們的耳邊，許多大企業例如微軟、Google、Facebook（現改名為Meta）紛紛開始佈局投資、搶占先機，而究竟元宇宙到底是什麼呢？為什麼成為近期討論度超高的關鍵字？而元宇宙又會如何影響我們的生活呢？

元宇宙是什麼？

我們可以把元宇宙想像成是一個和現實世界並存的虛擬世界，我們可以在元宇宙裡有自己的虛擬替身（Avatar），可以為自己的替身添購衣服與各種裝備，也可以有自己的小屋與擺飾⋯⋯等，可以想像成是一個多人的大型線上遊戲，而你也是其中的一位玩家，你可以自己定義自己的長相、個性與穿搭，你可以自由的成為你想成為的樣子。這個線上遊戲裡有許多現實世界也有的商店，並且時時刻刻都是現在進行式。

元宇宙起源

元宇宙的概念起初是出現在Neal Stephenson於1992年所出版的小說《雪崩》（Snow Crash）中，書中的主角是披薩送貨司機，當他不上班時會讓自己沉浸在元宇宙中（先暫時想像成沉迷於電玩遊戲的樣子）擔任一名黑手黨的駭客，有天他拿到了名為Snow Crash的文件，但主角的朋友打開這個文件後卻讓他的角色在元宇宙中中毒了，現實世界中則是腦部損傷，而展開了一連串的故事。

讀者如果有空可以去翻閱這本小說！此外，電影《一級玩家》（Ready Player One）正是改編自這本科幻小說《雪崩》，而由 meta（超越）和 universe（宇宙）組成的「metaverse」一詞，也是起源於此。

元宇宙現今發展

其實要發展元宇宙，需要非常非常多方面的技術，舉凡AR（Augmented Reality，擴增實境）/ VR（Virtual Reality，虛擬實境），還有加密技術、區塊鏈⋯⋯等許多技術。

本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》 正因為近年來這些技術正在加速發展且趨於成熟，加上我認為疫情也是讓元宇宙在此時此刻成為熱門話題的重大推手，這幾年我們開始頻繁使用線上會議、線上課程甚至線上活動，例如：跨國零時差的線上演講、線上同步畢業典禮、線上演唱會⋯⋯等，這些體驗都讓大家更認為元宇宙這個虛擬世界的概念在未來很有可能實現，並且將會是一種趨勢，才讓元宇宙這個想法達到了引爆點，讓大企業看到商機，成為近幾年發展的熱門想法與關鍵字。

2003年時，林登實驗室曾推出了一個線上的多媒體平台《第二人生》，之所以會被大家認為是有史以來第一個以元宇宙為概念開發的應用，是因為這個平台沒有預先寫好的遊戲腳本，沒有一定的關卡需要破關，而是可以自由自在地在平台中創造自己想創造的東西，以及可以在這個平台上用虛擬身分認識別人、參與各種活動。

近年來比較常聽到的還有微軟的《Minecraft》遊戲，在3D的世界中找尋原料、搭建自己的建築物以及各種物品，還看到有高中生耗時好一段時間， 在Minecraft中搭建了自己的學校，並在畢業典禮上展示給畢業生！以上這些都是元宇宙在遊戲中的應用！

「元宇宙與虛擬實境最大的差別在於時間是否是同步的，以及元宇宙是不會因為沒有網路或沒有電力而停止運作的。」

同時，這件事也是未來很大的挑戰，為了讓元宇宙永遠同步於現實，可能會需要許多的能量與處理器來進行同步，但大家仍然對元宇宙的前景看好，相信在未來一定能找到方法解決這個問題。

為何大家都對元宇宙有所期待？

隨著疫情加速了科技的發展，達到了許多前所未有的里程碑，也讓元宇宙的可能性被看見，近年來大企業開始紛紛卡位，也是因為他們看到元宇宙未來的無限商機。在這邊我們一起來聊聊大企業家們看到的各式商機！

首先我們在元宇宙的世界中，我們會需要一個虛擬人像，在元宇宙中你可以挑戰你在現實世界中沒有體驗過的人生，像是變成一位歌手或名人，從事一份在現實世界中沒有體驗過的工作，元宇宙中你是自由的！

在未來許多企業或許會在元宇宙裡開店，2022年2月麥當勞提出了在元宇宙中的商標申請，知名運動品牌 Nike、Skechers 也有提出相關的商標申請，這些大企業都有在元宇宙中開店的打算，甚至推出優惠活動，把商機帶到現實世界⋯⋯等，在元宇宙中你不用拘泥於他人眼光，可以搭配在現實生活中不敢挑戰的穿搭風格，雖然元宇宙仍然在發展階段，也沒有一個完整的輪廓，但是已經先被許多大企業看好，或許未來真的會有一個同步的虛擬世界在現實世界中呈現！

面對這項未來趨勢，許多企業也因為自己的本身優勢想要在元宇宙中奪得一席之位，例如：Meta公司擁有廣大的社群用戶、微軟則可以專注在企業元宇宙上，NVIDIA則可以扮演基礎建設的軍火商之角色。

（本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》，作者：柯詠媃）