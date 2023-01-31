25歲女分享「成功存到百萬經驗」 網：沒這個贏在起跑點

很多人說存錢難，你是幾歲擁有第一桶金的呢？有位女網友在Dard分享「成功！在25歲尾巴存滿100萬」，看完她的故事，網友確信家人很重要。

原po表示，她沒學貸，念大學的時候她會從父母給的生活費中省吃儉用每月存下1000元，她將帳戶分為生活帳戶和儲蓄帳戶，因為不想跨行扣手續費，她選擇超商就有提款機的銀行。另外也選擇有LINE PAY回饋的信用卡，當成生活帳戶使用，再加上定存，她大學畢業時已有20萬存款。

出社會後原po努力存錢記帳，出社會前兩份工作每月薪水都約3萬元上下，每月存下一到兩萬元，等到第二份工作離職前存款約60+10萬，當時的資產配置是郵局定存10萬，國泰股票20萬，永豐大戶活存30萬，「上面這些是無論如何都不想動到的錢」。

2021年原po決定休息充電，所以離職。原po去上課，連續三個月都有領到8000元補助，過年期間家人也給她紅包(總額約3萬元)。之後，原po第三份工作薪水31000元，因為另有兼職，薪水都存起來，只用兼職薪水支應常開銷，扣除買東西和旅行，總計14個月大概存了35萬。

原po近日資產配置：(單位是萬) 永豐活存 30 郵局定存 10 當緊急備用金 台新外幣 9 （6萬買活存提升台幣活存利息到1.3%，30432買一年定存） 台銀黃金 10 國泰股票 20 新光股票 20 另外薪資分配的部分： 3W -1w 定存股A -1w 定存股B -1w 定存黃金 兼職-生活開銷

網友大讚家人，「家人對你很好耶，老實說你的薪資條件還有花錢習慣，要能那麼快存到100萬，家人贊助佔了很大很大的幫助」、「你的家人很愛你，你要好好愛他們、珍惜他們」、「其實單單住家裏和租外面，就可以落差很大了」、「吃家裡、住家裡、不用給孝親費，感覺可以辦到」、「大學學費+生活費+住宿費，爸媽應該就給了70.80萬了吧」。

也有不少人認為沒學貸是重點，「沒學貸 + 無生活品質，建議標題改一下，『爸媽資助我讓我可以在25歲尾巴擁有第一桶金』」、「沒學貸真的贏在起跑點」、「沒學貸真的很幸福，羨慕！」、「恭喜你，我有學貸跟孝親費，很難存錢」。

有網友嘆為觀止，「這存錢方式，佩服，完全是壓縮生活品質換來的...我應該做不到」、「存款規劃的部分蠻厲害的，只是薪水3萬真的有點坎坷」。也有人提建議，「本業收入都沒有增加，主要是因為住家裡可以省房租省吃儉用存下來的，投資自己，增加本業收入會更好唷！」