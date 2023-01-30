她網購能背「信用卡號16碼」 釣一票神人笑回：背起來易散財

各家銀行推出各式優惠組合的信用卡，吸引許多消費者前去申辦，但通常一張信用卡號有16碼數字，你會嘗試記下來嗎？日前一名女網友在男友面前流暢地背下信用卡號碼，讓男友相當震驚，但原PO直言自己只是在不知不覺中記下來的，好奇有沒有人和她一樣也會記下信用卡號？貼文一出引起網友熱議。

這名女網友在Dcard發文表示，有一次在男友面前網購時，「選了信用卡付款就直接輸入卡號」，結果男友當下超震驚，對於原PO能立刻背出信用卡號相當佩服，原PO則自稱並沒有特別去背誦，而是因為輸入過許多次，不知不覺就記住卡號了。

原PO相當好奇能記住自己的信用卡號真的是很神奇的事嗎？不少網友則回應，「蠻神奇的，不是都能登錄在手機和各大網購APP裡嗎？怎麼還會想重複填寫信用卡資料」、「我都把各種信用卡的卡號存在手機記事本，根本不用翻包包找卡片，爽！」、「幾張常用的辦卡快十年還是記不起來…」、「我都開個人記事本複製貼上，裡面有我超多銀行帳號」。

但也有人表示與原PO一樣，常用就自然背下信用卡號，「常輸入就會了（太愛買），目前背了三張」、「我也是買到背起信用卡號，結果前陣子換新卡，卡號還沒背起來那陣子消費瞬間降低超多」、「疫情期間整天在網購，輸著輸著有一天就發現自己背起來了」，還有人笑虧「之前有記過，後來發現太容易散財，後面換信用卡就不敢記」。