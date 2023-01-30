快訊

今增本土22,138例、境外153例、30死 中重症77例

AI考試成績勝大學生 下一步取代記者

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
ChatGPT能夠被學生用來作弊，教師們多因此重新調整作業內容。但樂觀的老師則認為，該AI能幫助學生學習。（Photo from Pxhere）
ChatGPT能夠被學生用來作弊，教師們多因此重新調整作業內容。但樂觀的老師則認為，該AI能幫助學生學習。（Photo from Pxhere）

台下十年功盡被AI學走了？近期AI ChatGPT接受美國大學四門法學課程與一門商學考試，竟全數及格通過，部分考試成績更高於修課學生平均。這項成就也讓美國新聞平台BuzzFeed宣布使用聊天機器人ChatGPT製作心理測驗，借助它的資料分析功能，提升使用者體驗，卻也因此導致了12%的員工失業。

成績高於平均

CNN》報導，近期AI ChatGPT接受美國明尼蘇達大學四門法律課程的考試，以及賓夕法尼亞大學商學院的測驗，竟全數及格通過。ChatGPT在法律系考試的95道選擇題與12道申論題中，得到了C+的成績，雖然通過了這些課程，但還是吊車尾的學生。

另外，在商學院管理學考試中，ChatGPT表現最好，賓夕法尼亞大學特維施教授說，該AI針對基本的營運管理與流程分析的申論切中梗概，但更困難的實務問題表現欠佳，算術上則有不小的問題。儘管這讓ChatGPT的成績最後落在B到B- 之間，卻仍高於修課學生的平均。

AI利弊起爭議

ChatGPT被泛用於文章寫作，因為這款AI接受大量的數據「訓練」，讓它能夠順利按照使用者的指示，提供對應的文案。它不但被用來撰寫「原創」文章、故事和歌詞，某些CEO甚至用它當會計、寫電郵，甚至有網友突發奇想，請它撰寫研究論文惡整科學家。

越來越多學校與老師注意到，ChatGPT能夠被學生用來作弊，因此重新調整作業內容。但樂觀的教授則表示，ChatGPT的溝通、蒐集資料和組織的能力，某種程度上仍能夠協助律師執業、幫助學生學習，因為ChatGPT產生的內容很適合用來製作文章初稿。

AI搶記者飯碗？

英國衛報》報導，美國新聞平台BuzzFeed宣布，使用聊天機器人ChatGPT製作心理測驗，借助它的訊息分析功能，進一步提升使用者體驗。該消息讓BuzzFeed股價飆升157%，達到2.45美元，公司卻也因此裁撤了近12%的員工，降低新聞製作成本，未來記者職位也可能因此縮編。

據《PWC國際會計師事務所》預測，至2030年，AI將為全球GDP帶來15兆美元的增長。而目前3%的工作崗位已經面臨AI威脅，到2030年代中期，技術需求較低的行業中將至少有30%的員工受到威脅。

【更多精采內容，詳見

美國 聊天機器人 作文

延伸閱讀

心理測驗／兔年開工運勢預測 選到這個「荷包豐盈滋潤」

百度3月推出人工智能聊天機器人服務 股價漲

心理測驗／新春開工大吉 一張圖測2023兔年工作運順不順

看護銀髮族 大學生創意發明跌倒警示及智慧棉被

相關新聞

AI考試成績勝大學生 下一步取代記者

台下十年功盡被AI學走了？近期AI ChatGPT接受美國大學四門法學課程與一門商學考試，竟全數及格通過，部分考試成績更高於修課學生平均。這項成就也讓美國新聞平台BuzzFeed宣布使用聊天機器人ChatGPT製作心理測驗，借助它的資料分析功能，提升使用者體驗，卻也因此導致了12%的員工失業。

公平正義得靠「區塊鏈公道伯」 學生猜對老師「穿紅衣」就能賺到100元

首先先來說一個故事！ A同學和B同學今天在打賭，他們打賭老師今天上課會穿紅色衣服。如果穿紅色，則A同學要給B同學100元比特幣，如果不是紅色，則B同學要給A同學100元比特幣。

圖解區塊鏈／付錢時不用透過銀行 巧用「分散式記帳本」幫你省下手續費

當你聽到區塊鏈（Blockchain）這個名詞時，會想到什麼呢？「區塊」顧名思義會聯想到像是拼圖、積木、火車等等的意象，是一塊一塊、一節一節的。「鏈」就如同鎖鏈一樣，將這些一塊塊的積木串聯在一起。（看到這邊時，腦中是不是和我一樣想到了一台火車呢？）

花同樣的錢為何心理感受卻不同？ 專家曝這原因：要找到滿足點

你知道邊際效用遞減法則嗎？

為何許多投資書籍都無法讓人實質獲利？ 他：充斥著事後諸葛

我必須說：真正的投資高手不會透露他的致勝秘訣。

年存100萬被父母嫌「存太少怎麼買房」 男崩潰：除夕唸到現在

過年期間親友相聚，上班族難免會被問薪水，不過日前有位在科技業上班的網友抱怨，他爸媽認為現在是買房低點，要他拿出400萬買房，但他一年存款100萬，目前存了200萬元，拿不出來就被爸媽罵「太愛花錢」，還被要求要交出帳本、印章，以及取消出國旅遊，讓他直呼「他們想把過年搞得多糟？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。