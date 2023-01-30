AI考試成績勝大學生 下一步取代記者

台下十年功盡被AI學走了？近期AI ChatGPT接受美國大學四門法學課程與一門商學考試，竟全數及格通過，部分考試成績更高於修課學生平均。這項成就也讓美國新聞平台BuzzFeed宣布使用聊天機器人ChatGPT製作心理測驗，借助它的資料分析功能，提升使用者體驗，卻也因此導致了12%的員工失業。

成績高於平均

《CNN》報導，近期AI ChatGPT接受美國明尼蘇達大學四門法律課程的考試，以及賓夕法尼亞大學商學院的測驗，竟全數及格通過。ChatGPT在法律系考試的95道選擇題與12道申論題中，得到了C+的成績，雖然通過了這些課程，但還是吊車尾的學生。

另外，在商學院管理學考試中，ChatGPT表現最好，賓夕法尼亞大學特維施教授說，該AI針對基本的營運管理與流程分析的申論切中梗概，但更困難的實務問題表現欠佳，算術上則有不小的問題。儘管這讓ChatGPT的成績最後落在B到B- 之間，卻仍高於修課學生的平均。

AI利弊起爭議

ChatGPT被泛用於文章寫作，因為這款AI接受大量的數據「訓練」，讓它能夠順利按照使用者的指示，提供對應的文案。它不但被用來撰寫「原創」文章、故事和歌詞，某些CEO甚至用它當會計、寫電郵，甚至有網友突發奇想，請它撰寫研究論文惡整科學家。

越來越多學校與老師注意到，ChatGPT能夠被學生用來作弊，因此重新調整作業內容。但樂觀的教授則表示，ChatGPT的溝通、蒐集資料和組織的能力，某種程度上仍能夠協助律師執業、幫助學生學習，因為ChatGPT產生的內容很適合用來製作文章初稿。

AI搶記者飯碗？

《英國衛報》報導，美國新聞平台BuzzFeed宣布，使用聊天機器人ChatGPT製作心理測驗，借助它的訊息分析功能，進一步提升使用者體驗。該消息讓BuzzFeed股價飆升157%，達到2.45美元，公司卻也因此裁撤了近12%的員工，降低新聞製作成本，未來記者職位也可能因此縮編。

據《PWC國際會計師事務所》預測，至2030年，AI將為全球GDP帶來15兆美元的增長。而目前3%的工作崗位已經面臨AI威脅，到2030年代中期，技術需求較低的行業中將至少有30%的員工受到威脅。

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