公平正義得靠「區塊鏈公道伯」 學生猜對老師「穿紅衣」就能賺到100元

區塊鏈運作方式

首先先來說一個故事! A同學和 B同學今天在打賭,他們打賭老師今天上課會穿紅色衣服。如果穿紅色,則 A同學要給 B同學 100元比特幣,如果不是紅色,則 B同學要給 A同學100元比特幣。

也就是 B同學賭紅色,A同學賭不是紅色。

那他們可以⋯⋯

● 口頭講好。他們可以用口頭做完這樣的打賭,但不能保證明天看到老師的衣服顏色後,輸的那方會付 100 元,他大可以假裝把這件事忘掉,避免自己損失錢。

● 簽訂合約書。他們可以用白紙黑字寫清楚,雙方簽名以示負責。但萬一輸的那方違約,贏的人可能要花更多錢、更多時間打官司,很辛苦。

● 找見證人。他們可以請同學幫忙見證,在眾目睽睽之下讓大家知道他們在打賭,這樣明天就不能有人反悔。但這樣也有缺點,萬一見證人說要付錢才要幫忙見證、萬一其中一方去賄賂見證人⋯⋯。

但是,不管選擇哪一種方法,好像都有好有壞。

因此,這時候就可以將這個打賭放入區塊鏈,先將打賭的錢,也就是 A、B 的各 100 元比特幣放入一個區塊中保護(見圖 4-3),再讓區塊鏈去判斷明天老師的衣服到底是不是紅色。

● 如果是紅色,則直接將雙方的 100 元轉入打賭紅衣服的 B 的虛擬錢包(見圖 4-4)。

● 如果不是紅色,則直接將雙方的 100 元(這樣一共是 200 塊)轉入打賭不是紅衣服的 A 的虛擬錢包(見圖 4-5)。

因為區塊鏈具有不可竄改特性,所以打賭一旦建立就無法修改與反悔,交給區塊鏈運算後也是公正公開的,比起上面那些方法,這樣是不是更方便呢!

Proof of Work 工作量證明

在進行交易時,數據會被打包成一個區塊一個區塊的樣子,這時候礦工要負責驗證每一個區塊的交易都是合法的,在驗證的過程中可以去想像它在猜密碼鎖,需要很多的計算來解碼。當然同一個區塊有可能好幾個礦工在算,所以第一個算出來的礦工可以大聲的向全世界說自己算出來了!如此一來可以獲得少少的獎勵!

以下列出 Proof of Work 的特性:

● 驗證交易是否合法。 ● 避免雙重花費(Double Spending)。 ● 獎勵 25 BTC 給第一個完成的礦工。 ● 將已驗證的交易當成一個新的區塊寫入鏈中。 ● 可能要花費很多電力做運算。

Proof of Stake 股權證明

這是一種想要解決 Proof of Work 的問題而產生的方法。Proof of Stake 比較像是你有多少能力就做多少事。你今天有 5% 的貨幣可以用,那就最多只能開採 5% 的量。這可以避免 Proof of Work 中大量耗費能源的問題,以及可以避免被攻擊 ! 如果你今天要攻擊 80%,那你也要有 80% 的量才能開採!

以下列出 Proof of Stake 的特性:

● 礦工有多少錢就挖多少交易。

● 避免像 Proof of Work 耗費大量能源。

● 避免被攻擊。