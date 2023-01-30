公平正義得靠「區塊鏈公道伯」 學生猜對老師「穿紅衣」就能賺到100元

區塊鏈運作方式

首先先來說一個故事！ A同學和 B同學今天在打賭，他們打賭老師今天上課會穿紅色衣服。如果穿紅色，則 A同學要給 B同學 100元比特幣，如果不是紅色，則 B同學要給 A同學100元比特幣。

也就是 B同學賭紅色，A同學賭不是紅色。

那他們可以⋯⋯

● 口頭講好。他們可以用口頭做完這樣的打賭，但不能保證明天看到老師的衣服顏色後，輸的那方會付 100 元，他大可以假裝把這件事忘掉，避免自己損失錢。

● 簽訂合約書。他們可以用白紙黑字寫清楚，雙方簽名以示負責。但萬一輸的那方違約，贏的人可能要花更多錢、更多時間打官司，很辛苦。

● 找見證人。他們可以請同學幫忙見證，在眾目睽睽之下讓大家知道他們在打賭，這樣明天就不能有人反悔。但這樣也有缺點，萬一見證人說要付錢才要幫忙見證、萬一其中一方去賄賂見證人⋯⋯。

但是，不管選擇哪一種方法，好像都有好有壞。

因此，這時候就可以將這個打賭放入區塊鏈，先將打賭的錢，也就是 A、B 的各 100 元比特幣放入一個區塊中保護（見圖 4-3），再讓區塊鏈去判斷明天老師的衣服到底是不是紅色。

● 如果是紅色，則直接將雙方的 100 元轉入打賭紅衣服的 B 的虛擬錢包（見圖 4-4）。

● 如果不是紅色，則直接將雙方的 100 元（這樣一共是 200 塊）轉入打賭不是紅衣服的 A 的虛擬錢包（見圖 4-5）。

因為區塊鏈具有不可竄改特性，所以打賭一旦建立就無法修改與反悔，交給區塊鏈運算後也是公正公開的，比起上面那些方法，這樣是不是更方便呢！

Proof of Work 工作量證明

在進行交易時，數據會被打包成一個區塊一個區塊的樣子，這時候礦工要負責驗證每一個區塊的交易都是合法的，在驗證的過程中可以去想像它在猜密碼鎖，需要很多的計算來解碼。當然同一個區塊有可能好幾個礦工在算，所以第一個算出來的礦工可以大聲的向全世界說自己算出來了！如此一來可以獲得少少的獎勵！

以下列出 Proof of Work 的特性：

● 驗證交易是否合法。 ● 避免雙重花費（Double Spending）。 ● 獎勵 25 BTC 給第一個完成的礦工。 ● 將已驗證的交易當成一個新的區塊寫入鏈中。 ● 可能要花費很多電力做運算。

Proof of Stake 股權證明

這是一種想要解決 Proof of Work 的問題而產生的方法。Proof of Stake 比較像是你有多少能力就做多少事。你今天有 5% 的貨幣可以用，那就最多只能開採 5% 的量。這可以避免 Proof of Work 中大量耗費能源的問題，以及可以避免被攻擊 ! 如果你今天要攻擊 80%，那你也要有 80% 的量才能開採！

以下列出 Proof of Stake 的特性：

● 礦工有多少錢就挖多少交易。

● 避免像 Proof of Work 耗費大量能源。

● 避免被攻擊。