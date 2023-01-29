圖解區塊鏈／付錢時不用透過銀行 巧用「分散式記帳本」幫你省下手續費

什麼是區塊鏈？

本章要介紹本書的重頭戲—區塊鏈！在這一章裡，我們會分成五個部分來說明，分別是定義、起源、特性、優點、缺點。

定義

當你聽到區塊鏈（Blockchain）這個名詞時，會想到什麼呢？「區塊」顧名思義會聯想到像是拼圖、積木、火車等等的意象，是一塊一塊、一節一節的。「鏈」就如同鎖鏈一樣，將這些一塊塊的積木串聯在一起。（看到這邊時，腦中是不是和我一樣想到了一台火車呢？）

沒錯，其實區塊鏈大概就是長這樣子。在每個車廂裡，可以存不一樣的東西，可以存一筆交易資料、也可以是一個機密檔案，或是任何的秘密。如果又有東西想要加入這條鏈子裡，也可以繼續加入，如此一來這條車廂就會越來越長⋯⋯所以區塊鏈就是一列儲存著許多不同資料的火車。

起源

有一位化 名 為 中 本 聰 的 人 物， 在 2008 年 時 發 行 了 一 篇 論 文， 名為《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》，中文翻譯版《比特幣：一種點對點的電子現金系統》。這裡附上中、英版本的連結，有興趣的讀者可以掃描下方連結以閱讀他的論文。

本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》 簡言之，這篇論文中提到了「區塊鏈」的概念，它最早是當作一種電子支付系統。在2009年時，建立了比特幣網路並開發了第一個區塊，這個區塊稱為創世區塊。

區塊鏈的特性

1.去中心化

什麼是去中心化呢？想像一下平常我們想透過刷卡、電子支付的方式結帳時，都會透過「銀行」這個角色儲存我們的每一筆交易記錄。而銀行和銀行之間也可能需要轉帳（也就是跨行轉帳），所以需要一個更大的地方去儲存所有的交易記錄。這個大地方就像是一個中心點，大家要交易時都要通過這個中心點（還會偷一點手續費⋯⋯）。

去中心化，顧名思義就是把這個大地方的角色刪除。我們要付錢時不用透過銀行，銀行和銀行的轉帳也不用更大的地方幫忙記錄。但這樣就沒有人幫我們記錄每一筆交易了⋯⋯所以我們要幫自己記錄（分散式帳本）。而且，付錢時最擔心的就是對方不承認我們已經付錢了，所以需要加密（簡單來說就是上鎖），並且不能竄改，讓大家信任。這樣的記帳方式稱為「Distributed Ledger」，也就是分散的記帳本，交易不再透過中心，也省下中間的時間和手續費！

2.不可竄改

交易需要記錄就是怕其中一方不承認，所以需要具有公信力的記錄。因此今天如果要說服大家將交易記錄存到區塊鏈，那這個記錄就要是不能竄改且加密過的。因此區塊鏈具有不可竄改的特性，一旦寫入就不能改。如果寫入區塊鏈時發生錯誤，則要再上傳一個正確的記錄到區塊鏈。日後這兩筆資料都會呈現出來。

3.智能合約

區塊鏈第三個特性就是有智能合約，我們在現實生活交易時，為了避免雙方權益受損，會簽訂合約。而智能合約就像是在網路世界的合約，是區塊鏈裡的一種協定，負責儲存資料、執行合約內容以及進行驗證。在雙方答應後合約及成立，可以各自將籌碼存入合約內，智能合約可以自己執行雙方信任的合約內容，而且雙方都能知道執行過程以及結果。可信任、可追溯並且是不可逆的。

區塊鏈已連續四年被 Gartner 譽為十大科技趨勢。

（本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》，作者：柯詠媃）