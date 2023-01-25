年存100萬被父母嫌「存太少怎麼買房」 男崩潰：除夕唸到現在

過年期間親友相聚，上班族難免會被問薪水，不過日前有位在科技業上班的網友抱怨，他爸媽認為現在是買房低點，要他拿出400萬買房，但他一年存款100萬，目前存了200萬元，拿不出來就被爸媽罵「太愛花錢」，還被要求要交出帳本、印章，以及取消出國旅遊，讓他直呼「他們想把過年搞得多糟？」

一名網友在Dcard發文表示，他目前在科技業工作，平均年薪包含獎金200萬元，不用繳交房租，都住在家裡，一年會存100萬元，目前已經存了200萬元，買了一張台積電股票被套牢在600元，美金定存有50萬台幣，每月孝親費2萬元。

過年期間他父母告訴他「現在是買房低點，拿出400萬，我們會贊助你100萬買台北房子」，原PO回應「我每年存100萬，現在現金只有200萬，買房再晚一點」，這時父親就突然拍桌罵「你怎麼亂投資花錢？」母親也罵「你不是吃公司跟家裡的餐點嗎？又沒有要付房租，花錢花太扯」。

原PO無奈表示「我存100萬已經很多了」，但父母卻要求他把帳本跟印章交出來，讓父母檢視今年的收支，還要求「把日本旅行取消」，讓原PO氣得直呼「除夕到現在每天只要看到我就提及這些事，是多想把過年搞得多糟？」

對此，網友回應「這就是賺太多的困擾」、「不要讓爸媽知道你真正賺多少就好了，賺200萬就說自己賺150萬，然後有存100萬了。這樣感覺很棒，只要你不講都不會知道」、「搬出去不就好了，你要怕的是你爸媽直接拿你的印章去貸款買房，然後叫你繳貸款」、「就說自己賺很少就好，我年薪400萬都說賺170萬，完全沒壓力」。