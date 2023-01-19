德國總統辭職、大型避險基金欲急賣所有東西 操盤手不解：有什麼關聯？

「德國總統剛辭職了。我們要賣了所有東西，就這樣。」

2010年5月31日，時任德國總統霍斯特．克勒（Horst Köhler）辭職。

我看到電子信箱中的新聞快訊，我每天早上都要看上百則新聞條目，但我忽略這一則。我做了分流，和那天其他大部分的新聞一樣，這是為了確保我不會看新聞看到發瘋；我認為這則新聞不重要。

幾個小時後，我雙眼盯著德州奧斯汀市的地緣政治分析公司史卓佛（Stratfor）會議室裡的多方通話設備。這是我生平第一份工作，而我當時決定忽略那則新聞，現在可能會害我失去這一份工作。我緊張得胃都打了好幾個結。

大型避險基金緊張

這個客戶是位於康乃迪克州的一個大型避險基金，而女業務員死命地盯著我看，快把我的腦袋盯出一個洞來。我幾乎可以聽到她心裡想：「天啊…這個外國來的小子不知道自己在幹嘛。」

我不知道為什麼德國總統辭職，還有為什麼避險基金覺得這和市場有關（而且我只大概知道避險基金是什麼）。我根本連德國總統是誰都不知道！

到了2010年5月，歐元區主權債務危機已經徹底爆發。2008年的大衰退發生過又結束了，並沒有造成西方文明的崩解，但一切仍是且戰且走。人們對接下來又會爆發什麼未爆彈而感到謹慎。2009年10月時，即將上任的希臘總理喬治．巴本德里歐（George Papandreou）揭露，前任政府嚴重低報預算赤字。其實不是6.7%而是12.7%（最後一次修正時則是15.4%）。未爆彈爆了。到了2009年12月，大蕭條以來已開發國家最嚴重的經濟危機爆發了。

這間公司裡沒有人在乎。這不是經營者的錯；公司本來就不在乎金融市場。過去三十幾年來大部分的時候，投資圈和地緣政治圈幾乎互不相干，部分原因是他們不瞭解彼此。他們變得過於專業化，築起高牆，設立進入門檻主要是為了保障他們的工作，就像中世紀的同業公會一樣。

歐元區的風險

歐元區危機爆發時，我在公司收到的指令是別花太多心力。我被告知要專注於美國在歐洲的彈道飛彈防禦，和其他首都圈以外的人一樣不在乎的地緣政治事件。我完全沒有研究資本市場的優勢──公司沒有幾個分析師看得懂自己的信用卡帳單。但是身為公司的歐洲分析師，我不可能忽略正在發展中的複雜事件。這件事不只創造很多可怕的新聞標題和客戶郵件灌爆我的信箱，我也有種感覺，這會是一生難得的事業機會。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》） 2010年初時，我的事業還沒真正開始就停滯了。我暫緩德州大學奧斯汀分校的博士課程。政治學課程和研究很簡單，但並不有趣。我本來可能會一輩子在大學教政治學入門，但社會科學的就業市場供過於求，就算你有博士學位，只要能找得到工作就要偷笑了，就算這表示要讓我的家人去某個鳥不生蛋的學術殖民地，我也得接受。

我接受了史卓佛的工作，因為它就在奧斯汀。我運氣不錯。公司的步調很快、年輕而且很殘酷。這讓我學會不要說廢話、快點消化資訊，以及創造知識捷徑。但我仍不覺得自己對任何人的生活造成任何影響。

我會有這種感覺主要是因為我的工作類型。到了2010年代初期時，歐洲已經有四分之一個世紀沒有發生地緣政治風險了。柏林圍牆倒塌、蘇聯解體、以及世界最大貿易團體的成立，全都是重大的事件，但這些全都是全球經濟的助力。有人認為歷史好像在歐洲已經結束了，而尚-克勞德．榮克（Jean-Claude Juncker，譯注：第12任歐盟執委會主席）是歐洲最後一個人。

同時，我明確受雇擔任公司的歐洲分析師。由於史卓佛的根基是「強權地緣政治」，所我的地位就像瑞士的海軍上將一樣。大部分全員到齊的會議都在討論戰斧(譯注：戰斧巡弋飛彈，Tomahawk cruise missile)、汽車炸彈和聖戰士。中東、反恐和東亞分析師講完剩下的時間，我通常要和非洲分析師搶著發言。

「但是…里斯本條約…」我的話還沒說完，我就感覺到不屑的態度，來自補助我歐盟觀察的「真正的分析師」的不屑。

四億歐洲公民的不幸反倒成了我的幸運。雖然我也看不懂信用卡帳單，但我知道現在就是我為公司帶來價值的時刻。

雖然是這麼說，2010年5月31日那天早上，這一切還不明顯。我被負責公司財務關係的業務員帶進會議室。我約略知道這些客戶的工作是什麼。大部分的人都是被動使用公司的服務。他們看到我發表在網路上的分析、給了一點意見回應。大部分的時候我不知道是否有人在乎我寫的東西。但是接下來的12個月，是我一生中最多專業盟友的時候。我發現絕對瞭解利率如何運作的人之中，有很多都在讀我的研究報告。

「德國總統剛辭職了。我們要賣了所有東西，就這樣。」

我看著多方通話設備。我必須做個決定。我該閒扯，慢慢退出對話，還是乾脆咬牙承認？

電話那一頭的腔調中有些威嚴，令人感到害怕。我想是所謂的「長島腔」。我無法確定到底是哪裡的腔調，因為我是塞爾維亞人，我只在美國住了四年而已。在我來到美國前，我對美國的瞭解只來自電影和《辛普森家庭》。直覺告訴我別跟「長島腔」瞎扯，否則他會知道。我深呼吸，然後承認。

總統辭職和歐元區危機有正相關嗎？

「各位，我不知道德國總統是誰。」

沉默。時間漫長得令人感到不自在。我瞄了一眼同事；她正在即時更新履歷。我想像老闆在下次全員會議時，會在這張桌上砍了我的頭。

「什麼意思？你不是這間公司的那個歐洲佬嗎？！」

好吧，開始了。長島腔生氣了。他花了錢卻沒得到服務。我可以理解。但是我的塞爾維亞人性格開始顯露了。我毫無理由感到充滿信心。

「不…我道歉。你誤會我的意思了…沒錯，我就是那個歐洲佬。如果連我都不知道德國總統是誰…」電話另一頭陷入沉默…該出擊了。

「…那這則新聞就不重要。德國總統就像伊莉莎白女王；負責剪綵、親吻小寶寶、在機場和人握手。我不知道他為什麼辭職，但是這件事完全沒有任何重要性。」

這是一招險棋。辭職的事可能和歐元區危機有關。

德國總統霍斯特．克勒於2010年辭職的原因是，當時德國的政治人物仍不應該說柏林會動用武力以保護經濟利益，例如維持貿易路線開放。他是廣受敬重而且民意高的非政治領袖。諷刺的是，他的繼任者（後來也辭職了）稍後也說過差不多的話，只不過他沒那麼大張旗鼓，所以就沒有下台的壓力，這顯示世界在2010年代初期的變化有多快。

德國的財政

這時傳統的觀點認為，德國不會紓困歐盟成員國。德國對財政撙節和通膨風險非常執著，而「施瓦本的家庭主婦非常量入為出」。也許總統是「強硬派」狂熱者，反對紓困那些揮霍成性的歐元區國家，例如希臘。也許他認為危機就是轉機，以美國前財政部長安德魯．梅隆（Andrew Mellon）的話來說就是「全部清算掉」（liquidate everything），這位前財長差一點憑一己之力把嚴重的衰退搞成大蕭條。

不過…我忽略這則新聞是有原因的。我有一個架構，好幾個月來它告訴我別管疑歐派的言論。這個對歐觀點會成為成功的投資主題，而我所開發的原型架構將成為未來十年我的工作和熱情所在。

這個架構著重於決策官員面對的實質限制條件，而本書就是在談這個。

架構說到底就是：馬基維利錯了。就算君主就算有再大的本事，也克服不了際遇。所以，不要研究君主，要研究他的限制條件。

話說回到2010年，我冒了一個險，因為「長島腔」惹毛我了。但這是經過研究所下的賭注。長島腔只專注於相關性──「會怎樣？」──迫使我做出決定。不要胡扯，不要談「一方面」和「另一方面」，不要在「難以估計機率」上鑽牛角尖，而是用不到三句話告訴他和投資相關的觀點。德國總統辭職不重要。回去賺錢吧。

「哦…我知道了。謝謝你。我們再聊。」

結束通話。

吐氣。

我坐直身子、轉向面對同事、胸口感到舒坦，臉上帶著「你好嗎？」的表情，同時還懷著「我一直都有把握能搞定他」（其實沒有）的信心。

她用緩慢、斷斷續續的聲音說：「這些傢伙不知道自己在幹嘛。」

碰！這就是我的《征服情海》的時刻。如果這是一部卡通，我的頭上就會有一盞燈炮正在微微閃爍。我回答她：「他們不是笨蛋。那個傢伙能買得起我，要我下半輩子負責虐待他的孩子。他們不蠢，只是…太忙。」

而且他們是人。而且他們過於專業化。2010年時如果想以投資為業，你必須對很多主題胸有成竹，但是對政治的基本瞭解並非其中一個主題。這不是因為投資人忽然變得對全球事務和歷史無知，而是因為這些技能從至少是1985年以來，就對大部分的投資人來說不重要。

那一刻讓我做出會改變事業的決定。我決定開發一個以真實世界為基礎的架構來預測政治。不是根據「和智者在吞雲吐霧的房間裡」的對話，也不是地理和歷史事先決定結果的那種狹隘、沒有彈性的觀點，而是根據真實的研究和基本面。一個不只是容易使用的架構，而且想要洞見未來的人也能照著作的架構。

二個理由，德國總統辭職不重要

我有兩個理由可以充滿信心地說德國總統辭職並不重要，而且都是以實質的限制條件為根據。第一，總統的重要性受限於德國憲法。第二，我已經有一個架構可以知道，德國的決策官員和選民在歐元區危機中會被迫接受什麼事。就算我對這個新聞事件的觀點錯了，我對歐元區危機接下來會發生什麼事也有一個結構性的總體觀點，不太可能因為一個人辭職就不會發生。

正如我在第四、五章中提到的，歐元區危機闡述了實質限制條件不只衝擊決策官員，還有選民也是。歐洲整合不只會繼續下去，而且因為這些劃時代的限制條件，未來十年內還會加速整合。

看完以限制條件為基礎的架構後，讀者就能不再依賴新聞來分析了。正如錨能讓船不會被風吹到海上，限制條件可以將聰明的投資人限制在以現實為依據的主觀機率範圍內。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》，作者： 馬可．帕皮奇）