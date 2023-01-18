別買心酸！大通膨時代還偏好儲蓄型保單？ 專家示警：二類優先投保才能創造千萬保障

我們經常聽到的小資族，一般認為就是都市白領階級，踏入社會僅有短短幾年的時間，有固定薪資收入，幾年下來手上也小有積蓄，在經濟上又與「中產階級」相差一定的距離……。所謂的小資族，其實是小資產階級的簡稱，源自於1990年代在中國大陸新興流行的名詞，最初指的是嚮往流行思想生活、追求內心體驗、物質和精神享受的年輕人，後來隨著現代人的物質生活逐漸豐富起來，小資族這個名詞經常與生活情調一起連用，用來代指一種追求慢節奏、一定的儀式感及精神美學的生活方式。

小資族投保3要訣：高保障、先定期、心態正確

時序已來到2023年1月，隨著全球經濟忍受了2022年艱困的一年、美股在30日封關以收黑跌勢劃下句點，總結3大指數年線全黑，寫下2008年金融海嘯以來最慘表現。展望2023年，通膨、經濟衰退、企業獲利及美元等因素，仍是左右美股的重要關鍵。

面對大通膨時代來臨這個不可逆的現象，小資族在薪資調整跟不上通膨速度的情況下，不妨參考以下3要訣，做好個人風險規劃，進而守住並增加財富：

要訣1、這2張保單先買好「求保障更勝儲蓄！」

根據衛福部最新統計，事故傷害近幾年皆居國人死因第6位，小花平台保險顧問點出其中癥結點：「雖說死亡很可怕，但是更可怕的是，你想走卻走不了！」

考量年輕人經常在外奔波，無形中也增加了事故發生的可能性，嚴重時可能造成癱瘓甚至有致命威脅；小花平台保險顧問提出的第1個建議，就是要將壽險和意外險列為優先投保的險種，這樣萬一不幸因為疾病或是事故害而死亡，還能有一筆保險金留給家人使用，「不論是作為生活費或是其他用途，可以幫助他們支撐日常生活。」

要訣2、先定期險再終身險「以小資金換得大保障！」

小資族薪資普遍不高，在資金有限的情況下，做好事前「風險管理」的準備、替自己轉嫁風險？小花平台保險顧問提出的第2個建議，不妨以定期險保單為保障基底，再搭配保障期長的終身壽險，很適合作為年輕小資族規劃個人保障的「起手式」：以「小」資金換得「大」保障，如果有多餘的資金，還可以拿來做更多元的投資，打造強而有力的財富後盾，同樣能應變各種危急時刻。

要訣3、保險別再買心酸了：需釐清保障與儲蓄是兩回事！

眾所周知，台灣人愛買保險是出了名的，不過，一直以來存在一個很大的問題：國人投保觀念普遍認知不足，儘管每人平均有2.6張保單，卻還被說是「保障不夠」、「花錢是在保心酸的」……；其實，最主要的關鍵因素在於國人偏愛購買儲蓄型保單，保障型保單的投保率卻大幅偏低，殊不知保障與儲蓄是「兩回事」，不能混為一談！

至於要如何買保險才能發揮最大效益？小花平台保險顧問提出的第3個建議，把握好3個投保關鍵點：不盲目跟從、不以獲利為目的、不存僥倖心態，尤其在投保前先停、看、聽「想清楚、看清楚、算清楚」：站在不同人生階段，「停」下腳步檢視當年度保障視圖；「看」見未來需求，全生涯保險利益表預見樂活人生；補足保障缺口有方法，「聽」保險專業幫你忙。

最後，小花平台保險顧問強調，小資族薪資不高，承擔風險的能力自然也不高，因此需要通過轉移風險來得到保障，而保險則是能把風險轉移給保險公司，實際上是一種互助合作的行為，保障個人不至於背負過於沉重的經濟負擔。