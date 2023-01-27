花同樣的錢為何心理感受卻不同？ 專家曝這原因：要找到滿足點

【撰文・退休老杯杯】

你知道邊際效用遞減法則嗎？

這是在經濟學中的一個觀念，通常，增加一單位，在經濟學中稱之為邊際。（我學經濟這麼多年，我還是不知道為什麼要這樣翻譯…）

而每單位的增加，效用會逐漸遞減的一個法則，就稱之為邊際效用遞減法則。

舉個有點爛的例子：

假設今天你中餐沒吃，我們到外面吃晚餐，點了一盤10個水餃給你，肚子餓的你，一定吃的很開心吧！

接下來...如果再點一盤再來10個，甚至再點下去時，你在吃第20、30個時的滿足感，會跟第一盤的第一個一樣開心嗎？

我想，那開心的感覺與飽足感應該都會跟第一顆不一樣吧；而隨著吃的餃子的數量增加，你能夠從「再一個」的餃子裡，所得到的快樂越來越少，就是，邊際效用遞減法則的水餃版本。

如何找到在效用遞減幅度增加前，以達成最大的效用滿足，並且避免花更多的成本，追求那越來越低甚至無法滿足的效用，是這個法則，給我的啟示。

金錢部分

我也以此，建立了一個類似的觀念，那就是在金錢上的「邊際快樂遞減法則」。

也就是，隨著所獲得金錢的增加，你所得到的快樂，其實會是遞減的。

回想看看，小時候拿到1000元與現在拿到1000元，在滿足程度上的差異。

再想想，人生第一個賺到的10萬，那花了一段時間達成後，所得到充實滿滿的快樂與成就感，與現在遠比剛出社會時可簡單賺得的10萬，但能從其中得到的快樂，則遠遠不比當時的實際感受。

這種隨著收入增加，但每單位金錢所帶來快樂卻會越少的經驗，我稱之為「金錢的邊際快樂遞減法則」。

重要的事情是「滿足點」

那麼，在這個法則之下，最重要的事情是什麼呢？

我認為，跟邊際效用遞減法則一樣，首先一定要先找到效用遞減幅度增加前的「滿足點」，其它的，都是在那之後的事。

在那個滿足點之前，所有為金錢而做的努力、甚至犧牲，我覺得，都是情有可原；因為在那時為金錢帶來效用與快樂所做的付出，大致來說，都是值得的。

但是，在過了那個滿足點後，當增加的錢，已無法帶來原本同樣的快樂時，為了這一點點的邊際快樂，所做的一切努力，就會開始變的好像沒那麼有價值。

如何選擇？

當知道這個「金錢的邊際快樂遞減法則」後；此時，會有兩條路可選。

一條是，努力的賺更多的錢，以換取能帶來原本程度的快樂。

很多人選擇這一條，但就跟老鼠迴圈一樣，你將會為了金錢，跑到最後一天；而且，所有的犧牲所換來的金錢，還不一定能夠帶來，真正的快樂。

另一條，停留在滿足點上，或在前一步就停住。

在金錢的數量，以及帶來的快樂夠用時，不再把人生，投入在往後邊際回報不大的金錢上，而是在其它地方，找到不會遞減的快樂，努力，投入其中。

結論

我認為，後面的那條路，比較接近我想要的人生，所以，當我確認了我的滿足點，並用被動收入達成了滿足點所需的數字後，我就準時離開職場，將人生，投注在真正重要的人事物上，在快樂不會遞減的領域上努力著。

常常問別人，也常被別人問到一個問題「到底賺到多少錢，才算是夠了呢？」前面提到的滿足點，就是我在金錢上，那「夠了」的數字。

而這個「金錢的邊際快樂遞減法則」，除了是為什麼，我現在並沒有什麼再更進一步去努力擴大部位的理由，也是我在金錢的領域上，之所以能夠沒有迷失，並保持快樂的原因。

在此，將這個觀念，分享給所有的朋友們，除了希望大家，都能夠早點找到屬於自己的滿足點之外，也希望所有朋友們能夠盡早找到，金錢之外那不會邊際遞減的快樂來源。

做個筆記：自勉、共勉。

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記122_金錢的邊際快樂遞減法則