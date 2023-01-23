為何中樂透先別開心太早？ 專家：「意外之財」容易花費掉

【撰文・懸緝】

樂透幫助脫貧的一絲希望

昨晚載著老婆及小孩去買晚飯，突然間她拍打我的肩膀，示意要我停車要去買張威力彩。原來昨天（1/12）威力彩已經連12槓，獎金上看4.7億。買完後，太太就開心地與小孩計畫，中獎後要買露營車到處去旅行、在山上買房子，家裡每個人都買一間房子……，開始認真規劃中獎後的生活。

我們的家的日常，就像社會的小縮影。每當樂透彩累積到高額獎金時，新聞媒體這樣地訊息就充斥在生活週遭，並吸引你的注意。在這種氛圍及誘惑下，每個人都覺得自己一定是那一位幸運得主，大腦浮現中獎畫面，計畫下一步該怎麼做。只要中一次樂透，下半輩子就可以好好享受，擺脫社畜生活。

那為什麼中樂透先別高興太早？

美國心理學家史帝夫.丹尼許(Steve Danish)，曾研究一系列中樂透這種「橫財」對得主的影響，發現這些人並沒有過著更幸福快樂的日子。70%樂透得主最後都過著痛苦不堪的生活，有的妻離子散，有些更染上毒癮甚至因為偷竊而被關進監獄。

心理帳戶影響消費行為

2017年得到諾貝爾經濟學獎的大學教授理查.塞勒(Richard Thaler)，就提出「心理帳戶」(Mental Accounting)理論。理論指出，人的大腦裡會劃分許多不同的帳戶，辛勤工作賺來的錢就是「工資帳戶」；意外得到錢就是額外的獎賞，會被歸類到「獎勵帳戶」。對於工資帳戶，花費就會精打細算，謹慎支出；對於獎勵帳戶，因為是意外之財，很容易就花費掉。

回想一下，若你中了二百元發票，這筆錢是不是很快在超商或其他店家花掉；很少會將它存入特定帳戶或投資帳戶。因此，當你突然有了幾億獎金後，大腦自動將它歸類為獎勵帳戶，所以買跑車、買豪宅、渡假，開始產生不理性消費行為，最終也導致破產的可能。

財商決定你能擁有多少財富

而導致那些樂透得主最後下場淒慘的最大關鍵就是「財商」。

什麼是財商？財商FQ（Financial Quotient），這個名詞最早是由「窮爸爸與富爸爸」一書作者羅伯特.T.清崎所提出。

財商就是財富智商，也就是擁有控管金錢及運用金錢的能力。財商愈高的人，就能擁有愈多的資金；財商愈低的人，再多的意外之財也留不住，這就是為什麼大家愈來愈重視財商的原因。

那要如何增進財商？可以從3個層面提升：

1.個人資產管理：從日常最基本的記帳及儲蓄開始，記帳可以了解金錢流向，消費是否健康；儲蓄可培養出紀律及延遲滿足的能力。

2.提升金融知識：利用閱讀書籍、報章雜誌、網路、電視…提升金融知識，金融知識一旦提升，除了對資產及負債會有更清楚的概念，在資金如何有效運用也會有更具體的想法。

3.實際投資：訂定完一套符合自己投資策略並參與市場，過程中一定會有賺有賠，透過不斷地實際操作及省思，同時財商也會提升至更高層次。

結論

從心理帳戶影響不理智消費行為，再到財商不足，終究導致樂透得主破產的命運。可以證實你的財商高低，連帶影響你所能擁有資產的多寡。

若你不是一夕就能脫貧的天選之人，也先別急著躺平，你還能做的就是增進自己的財商。財商提升後，你所能擁有的財富勢必會跟著成長。

若樂透得主你就那麼剛好有看到我這篇文章，那就趕快將你的錢大部分投入ETF或指數型基金，長期領股息就可以過個高品質的生活了。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：這就是為什麼中樂透先別開心太早？是福是禍關鍵在這1點……