20歲開始這3個聰明習慣！讓他35歲退休、財富自由

摘要 1. 研究發現，決定一個人未來歲月的影響性時刻，主要在20多歲！美國一位35歲就退休的富翁艾德卡克（Steve Adcock），自述財富自由歸功於此時養成的聰明習慣。 2. 他認為20多歲不做、將來必定會後悔的3件事，包含：經常跳槽，勇於接受挑戰，提早為退休金做打算。

20多歲或許令人感到迷惘，但，這也可能成為你人生中最重要的時期之一。

根據一份由波士頓大學與密西根大學研究人員，刊登在美國心理學會資料庫平台APA PsycNET的研究，他們檢視數十份成功人士在臨終前寫的人生故事，發現決定一個人未來歲月的影響性時刻，主要集中在20多歲。

美國一位白手起家的富翁、金融部落客艾德卡克（Steve Adcock）在35歲就實現財富自由而退休，並與妻子環遊全美。他將自己的成功，很大程度歸功於20歲時期養成的聰明習慣。

做到這3件事，或許你我都有望提早退休！

一、經常跳槽，衝刺薪資成長

年輕人因為經常換工作而聲名狼藉，但艾德卡克以實際經歷為證，證實這是拓展職涯道路的最佳行動之一——他在14年的職涯中，換了5次工作，平均3年就跳槽一次。每次，他的薪水都提高15％至20％，「讓我的薪資遠遠跑贏通膨」。

事實上，求職網站ZipRecruiter首席經濟學家波洛克（Julia Pollak）告訴財經媒體CNBC，尤其現在勞動市場前所未見的緊繃，成為最佳跳槽好時機。

亞特蘭大聯邦儲備銀行最新數據指出，跳槽者的薪資成長幅度達7.7％，反觀留任者的薪資成長僅約5.5％，差距達近50％，創歷史新高。

不過，艾德卡克仍提醒，不要太頻繁換工作！因為招聘與入職成本不便宜，所以雇主不會想聘用看起來很快就會走人的求職者，因此任職至少1年，是累積財富的最佳選擇。

二、說Yes多於說No，拓展職涯機會

艾德卡克直呼，20多歲是踏出舒適圈、勇於冒險的最佳時機！「如果你的工作簡單又沒太大壓力，你就做錯了；這時你應該拚了命衝刺，因為你更有活力，又承擔較少責任。」

美國資深臨床心理學家潔伊（Meg Jay）也曾經在TED Talk演講中解釋，這個年紀其實非常具有決定性，更不是發展停滯期，因為「20歲世代是最單純，但最具可塑性的階段，對工作、愛情和幸福來說（都是如此），甚至對全世界而言也是」。

艾德卡克回憶，他當時因為沒自信、害怕失敗，差點拒絕升遷為總監級別的職位；但最後，這份重責大任，不僅使他發揮潛力，更為日後的更高薪資奠定了基礎。

長遠看來，職涯初期對升遷與機會說「Yes」，通常能創造更好的結果，如增加經驗、拓展可能推你一把的人脈。

三、最大化退休金，用錢滾錢

《紐約時報》與CNBC等都報導過，為何20多歲就開始思考退休，是明智之舉？原來，儘管退休仍遙不可及，但此時的消費和儲蓄方式，可以決定將來的生活狀況。

首先，是複利的力量，讓小錢滾大錢。理財規劃顧問奇戈（Tess Zigo）解釋，複利的時間越長，越能發揮作用，所以就連愛因斯坦也讚嘆：「複利是世界第8大奇蹟。」

例如，如果某人從19歲至27歲每年存200美元（約合新台幣6千元），年化報酬率平均為10％，65歲就能存到100萬美元；反之，如果27歲才開始每年存2000元，一直到65歲，卻只能存到80萬美元。由此可見，前者提早開始，雖然時間較短，卻有著更大潛力。

第二，是及早養成良好金錢習慣，加速邁向財富自由。在美國，可藉由401(k)退休金制度、個人退休帳戶（IRA）等強迫儲蓄；在台灣，也可利用類似的勞退制度，並提早開始投資，善用計算金額何時能翻倍的72法則（編按：72除以年利率（％）＝翻倍年限，強調複利成效），為退休做打算。

資料來源：CNBC、CNBC(2)、The New York Times

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。