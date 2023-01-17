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27歲男月開銷達40k嘆：沒存到錢！ 網教1招「實用存錢法」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友細數自己的日常消費，發現每個月花了3-4萬元左右，工作兩年存款只有40萬。示意圖／ingimage
一名網友細數自己的日常消費，發現每個月花了3-4萬元左右，工作兩年存款只有40萬。示意圖／ingimage

現在物價上漲，許多人日常消費都入不敷出，能存下來的錢不多。日前一名27歲的科技業上班族指出，他發現自己已經工作快2年了，但戶頭存的錢只有40萬，讓他求助大家「該怎麼存錢？新年希望可以多開源節流，存到一桶金」。對此，有內行網友建議「把生活費的帳戶跟存款帳戶分開」。

一名網友在Dcard發文表示，他今年滿27歲，再工作2個月就年資滿2年，可是卻發現自己的戶頭只有40萬元，才意識到「平日的開銷不小，導致沒存什麼錢」。

原PO列出自己的花費項目，包含房租6000元、3萬至4萬元的日常開銷，用於車子、吃飯、出去玩樂與喝酒等等。他表示「新年希望可以多開源節流，我何時才能存到第一桶金呢？求問大家是怎麼存錢的？」

對此，有網友認為「賺來的錢不是你的，存下來的才是，建議要每個月規劃，去計算這個月預計要存多少、剩下的有多少、能花的有多少，而不是先花掉再把剩下的存起來，這樣永遠被錢追著跑」、「存錢帳戶和生活費帳戶一定要分開來，生活費當月用完就沒了，不能去動到存款，不然真的會不知不覺把錢花光。然後建議你開很多高利率活存的網銀，把最高活存利率限制的金額當成目標，給他存好存滿」。

開銷 上班族

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