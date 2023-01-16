快訊

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

換肝仍撐不到過年 資深歌仔戲女星離世享壽70歲

免稅再折7%！過年玩日本「買爆3C家電」 4大電器店折價券全收錄

20萬就學貸款「一口氣繳清」超開心 內行人秒反駁：虧大了啦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友一口氣把20萬的學貸還清。 示意圖／聯合報系資料照片
一名網友一口氣把20萬的學貸還清。 示意圖／聯合報系資料照片

大學的學費並非一筆小數目，部分學生就會選擇申請就學貸款，等畢業後慢慢還清。日前一名網友在網路上發文，開心分享自己一口氣把20萬元的學貸還完，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人坦言虧大了。

日前一名網友在PTT上以「學貸全部繳完了」為題發文，原PO開心透露近日把20萬的學貸一次繳完，雖然有人說「學貸利率那麼低，幹嘛提前繳？」但原PO仍然感到很開心，因為肩上沒有背負債務的感覺實在很好。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太好了！恭喜」、「繳完感覺真的輕鬆」、「恭喜！無債一身輕」、「繳完的感覺很好」、「如果不懂投資的話，提前還完是沒錯的」、「懂那種感覺，不是利息問題，恭喜！」、「趕快還一還才是對的」。

但有內行人則提到，「學貸利息低於通膨不說，學貸還可以減稅，你虧大了」、「出社會才知道要跟銀行借無抵押又低利率的貸款有多難」、「利息有跟沒有一樣，當然是欠給他爽」、「恭喜無債一身輕，但其實20萬可以有更靈活的運用」、「不知道為什麼一堆人那麼怕負債，只要金流不爆炸，負債是一件很好的事，因為能用的資金變多了」。

學貸 PTT 債務 利息

延伸閱讀

她搭文湖線沒座位只能站 下秒同車廂大嬸嗆「擋到我看風景」

賓士AMG我開大的！好市多開賣知名豪車 網見價格入手圓夢了

手機門號末三碼有「2數字」要小心 律師揭詐騙手段：4成被騙

驚見寧夏夜市「1改變」氣炸了！他抱怨超級難逛 在地人曝真相

相關新聞

20萬就學貸款「一口氣繳清」超開心 內行人秒反駁：虧大了啦

大學的學費並非一筆小數目，部分學生就會選擇申請就學貸款，等畢業後慢慢還清。日前一名網友在網路上發文，開心分享自己一口氣把20萬元的學貸還完，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人坦言虧大了。

小而美10元親民價 面對老窮危機靠「微型保險」、「小額終老險」對症下藥

為推動普惠金融、減少貧富差距並促進社會公平，金管會放寬「微型保險」（又稱為「銅板保單」）投保資格及經濟弱勢者認定範圍，日前宣布從原本單身年收入不超過新台幣35萬元、夫妻合計年收入70萬元，修正為單身年收入不超過42.3萬元、夫妻合計年收入84.6萬元，即可投保「微型保險」。

從年收入53萬變成超過1.2億…受財神眷顧的金錢習慣：3個京都婆婆教你的致富智慧

「我是不是哪裡做錯了？因為我不是知名大學出身？還是長得不夠漂亮？待人不夠親切？還是因為努力不夠？我可以想出數不盡的理由！但是，這些都不是我存不到錢的原因。我之所以存不到錢，是因為「沒有受到財神的眷顧」；也就是說，我只在意錢賺得多不多…

「紅包幫你存起來」處理孩子壓歲錢 考驗家長理財力

農曆春節期間，孩子最期待的莫過於領到壓歲錢，父母則常常在兩者間掙扎，該將紅包錢讓孩子自行運用呢？還是父母收起來作為子女未來的教育基金？不管是哪一種方式，其實都考驗父母的「理財觀」。如果是要交由孩子運用，這時是與孩子「聊錢」的最好時機，教孩子分辨想要與需要、如何儲蓄、記帳等；若是由父母「代管」存起來當教育基金，就更考驗著父母對於金融市場的敏感度。

富坦穩定月收益 績效靚

揮別2022年美國股債齊跌的陰霾，受到美國去年12月就業報告顯示薪資通膨降溫，市場期待聯準會將放慢升息步調，2023開年...

勞保首次出現月領5萬元年金個案！想多領年金靠這三招

目前請領勞保老年年金人數高達157.2萬餘人，平均才月領約1.7萬元；但今（2022）年勞保誕生第一位、也是目前唯一一位月領逾5萬元的年金王，他月領金額竟高達5萬2,035元。他是如何辦到？勞工退休後想多領年金，究竟掌握什麼訣竅？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。