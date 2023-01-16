20萬就學貸款「一口氣繳清」超開心 內行人秒反駁：虧大了啦

大學的學費並非一筆小數目，部分學生就會選擇申請就學貸款，等畢業後慢慢還清。日前一名網友在網路上發文，開心分享自己一口氣把20萬元的學貸還完，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人坦言虧大了。

日前一名網友在PTT上以「學貸全部繳完了」為題發文，原PO開心透露近日把20萬的學貸一次繳完，雖然有人說「學貸利率那麼低，幹嘛提前繳？」但原PO仍然感到很開心，因為肩上沒有背負債務的感覺實在很好。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太好了！恭喜」、「繳完感覺真的輕鬆」、「恭喜！無債一身輕」、「繳完的感覺很好」、「如果不懂投資的話，提前還完是沒錯的」、「懂那種感覺，不是利息問題，恭喜！」、「趕快還一還才是對的」。

但有內行人則提到，「學貸利息低於通膨不說，學貸還可以減稅，你虧大了」、「出社會才知道要跟銀行借無抵押又低利率的貸款有多難」、「利息有跟沒有一樣，當然是欠給他爽」、「恭喜無債一身輕，但其實20萬可以有更靈活的運用」、「不知道為什麼一堆人那麼怕負債，只要金流不爆炸，負債是一件很好的事，因為能用的資金變多了」。