小而美10元親民價 面對老窮危機靠「微型保險」、「小額終老險」對症下藥

為推動普惠金融、減少貧富差距並促進社會公平，金管會放寬「微型保險」（又稱為「銅板保單」）投保資格及經濟弱勢者認定範圍，日前宣布從原本單身年收入不超過新台幣35萬元、夫妻合計年收入70萬元，修正為單身年收入不超過42.3萬元、夫妻合計年收入84.6萬元，即可投保「微型保險」。

5張微型保單上架「好好退休平台」即日起開賣

所謂「微型保險」是指保險業提供給經濟弱勢者或是特定身分者基本人身保險保障，主要目的為填補政府社會保險或是社會救助機制不足之缺口，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單易懂，以每天不到10元的保費獲得基本保障，近年來人氣急速攀升。

「微型保險」提供定期壽險（每人累計保額上限50萬元）、傷害保險（每人累計保額上限50萬元）及實支實付型傷害醫療保險（每人累計保額上限3萬元）等3大基本保障；其中，以實支實付型傷害醫療保險保額上限3萬元來計算，1年保費約為350元，全數投保最高保額，平均每天保費不到10元銅板，因此又有「銅板保單」的稱號。

根據金管會統計，截至今（111）年9月底止，「微型保險」累計投保人數已突破150萬人；不過，「微型保險」定義的經濟弱勢或是特定身分族群，全台灣總人數已經超過300萬人，代表目前仍有一半以上的人急需基本保障，已是當務之急、刻不容緩。

有鑑於此，由金管會指導、基富通執行的「好好退休平台」，提供基金理財和保險保障兩大服務，自即日起與全球、南山、國泰、富邦及第一金等5大壽險公司合作，除了強調投保流程簡化外，費率也較市面保險更加優惠、最高達10％，持續擴大「微型保險」保護傘。

超夯的小額終老險，有3族群最適合買！

如果說「微型保險」是平易近人的親民保單，一點也不為過。除了「微型保險」外，還有一張價格親民、國內壽險業者因應人口老化及少子化問題嚴重，配合金管會政策推行的「小額終老保險」，主打保費較便宜、高承保年齡及原則上免體檢等保單優勢，自開賣以來即大受歡迎，最低保險金額10萬元即可成立，每人最多3張、最高保額70萬元。

目前「小額終老保險」包含終身壽險（每人累計保額上限70萬元），可提供被保險人身故或是完全失能時的保障，保障期間為終身並可附加1年期傷害保險附約（每人累計保額上限10萬元），同時增加因為意外傷害事故導致死亡或是失能的保障。如果你以為這張保單只受主推的中老年人歡迎，那麼你就大錯特錯囉！

小花平台保險顧問建議，這樣一張小而美又老少兼宜的保單，愈早投保愈好，主要考量讓無法投保壽險的高齡長者或是弱勢族群得以「老有所終」，尤其是這張保單的投保年齡寬廣、從0至84歲都能投保，不僅是退休後的高齡族群，其他像是剛進入社會的小資族或是肩負家庭經濟重擔的三明治族群也都很適合，「有不少年輕族群在幫家裡長輩投保的同時，也順便為自己投保。」