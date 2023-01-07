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26歲存款突破264萬…怎麼辦到？ 他：先學會理財才去投資

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，畢業後工作約兩年多的時間，就存下了264萬元，而辦到原因其實很簡單，就是靠高薪以及高儲蓄率（皆在薪水的60％以上）；他認為先學會理財累積本金，遠比本金小卻急著投資的人更實際，藉由提升自己的本業收入，能讓初期儲蓄的速度遠遠大於投資所帶來的報酬。

以下為影音內容：

存錢好簡單，兩年半存下264萬？

2022年7月17日,累積資產2,012,482元

2023年1月02日，累積資產2,648,663元

2022下半年總共存下63萬6181元

過程中跟風投資俄羅斯ETF，下市虧損超過14萬新台幣。

264萬資產如何分配

「現金為王」全部握在手上，台幣資產部分82萬現金分別存在定存、高利活存帳戶裡面，只有22萬投資在股票市場裡頭，且全部被套牢。

外幣資產部分，在台幣對美金匯率28、29元的時候進行換匯，目前分別放在高利定存、證券帳戶裡，一部分等待美金上漲隨時賣出，一部分等待投資美股加碼使用。

先理財再投資

雖然資產全部放在定存、活存很容易會被通膨給吃掉，但投資理財永遠不需要著急，先準備好後就可隨時開始，開始投資前必須要想清楚自己的資產配置

小資族的資產配置：現金；債券；股票。

為何需要有債券、股票同時組成，是因為過去歷史性的金融風暴出現時，美國政府公債、股票走勢大多會呈現相反方向，價格一增一減，雖然不能帶來巨大報酬，但能夠讓資產維持在比較穩定的水平

先有錢再來考慮債券、股票1元放大10倍只是平凡無奇的10塊錢，100萬放大10倍才是足以改變生活的1000萬

投資不用跟風不用急，邊存錢邊認真學習，永遠只買進自己熟悉的商品。

薪水高就先成功一半 努力提高本業收入

理工科碩士畢業 目前實領薪資：7萬9732元

12月基本開銷1萬2612元+房租&孝親費1萬：存下5萬7120元(儲蓄率71.73％)

可以存下264萬，原因無它，就是薪水夠高，當中的95％都是靠存錢存下來的

很多投資人本金不大，可能10萬元有餘，年化報酬率計算5％，一年也只能夠多5000元（每月400元），這時候比起投資，想辦法在本業上跳槽，讓自己每月薪水增加3000、5000元，對於資產的累積會更有幫助

債券資產規劃

總投入金額28萬1453元，虧損6萬3796元，全數套牢中。

雖然虧損，但債券價格已經符合心中合理價格範圍，所以會繼續加碼進場，目前投入金額也只佔總資產的十分之一，占比非常小且銀彈充足，所以能夠平常心看待。

並不推薦「隨便」買進長天期債券ETF，舉例元大美債20年（00679B），目前平均到期殖利率4.04％，可以簡單想像成00679B年化報酬率大約4％，但平均有效存續期間高達17.45，也代表利率上升1％，00679B價格就有機會下跌17.45％，價格變動幅度可能非常大。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

股票 債券 理財 美金 薪資 工程師

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