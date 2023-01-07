存款又見底了？改善儲蓄八大習慣 從一百塊就能開始

儲蓄是一種防患未然的理財習慣。然而有時儘管賺得不少，卻好像還是存不了錢，這就代表平時的財產管理可能出了問題。日本網站「FINANCIAL FIELD」最近就分享若要儲蓄，可以從八個地方開始著手。

1.別把儲蓄想得太難

如果是毫無儲蓄，存款至今仍然見底的人，不妨 先從簡單的開始。就算一、兩百塊也好，也盡量想辦法把錢存下來，從小金額起步，再慢慢養成習慣。

2.每個月檢討收支增加儲蓄

就算只有部分也好，可以稍微計算一下每個月究竟花了多少錢，然後檢討有沒有什麼地方屬於不必要的浪費。特別現在有許多手機記帳app，可以好好地善加利用。

3.真的存不了錢，就設定定期存款

像是開設一個存錢用的帳戶，設定每個月把本來帳戶的錢撥一部分到儲蓄帳戶內，就能強迫自己存到錢。

4.儘可能少去便利商店

比起便利商店，同樣的東西在超市、生活百貨等地方都比較便宜。而且有時看到特價之類的，還可能額外多買了預期外的東西。儘可能少去便利商店，就能節省一筆開銷。

5.增加自炊的次數

自己煮飯總是比在外面吃還要便宜。就算平常工作繁忙，盡量挑一兩天假日親自下廚也不無小補。或者是一次做比較多的份量，再用冷藏冷凍進行保存。

6.手機網路等固定費用儘可能找尋划算方案

手機網路之類每個月必須固定繳款的東西，可以多方比較，選出覺得最划算的方案。不過同時也要注意一下口碑跟使用習慣，以免選到可能自己居住地區訊號較差的業者。

7.透過轉職或兼差增加收入

有時存不了錢，或許真的是收入太少，生活必要開支付一付就沒錢了。這時就得重新考慮工作內容，或是靠兼差賺取其他收入。

8.總之儲蓄並不困難

就算是從一兩百塊開始著手，習慣了之後再一點一點增加儲蓄金額，最後養成一個月能存到幾千甚至上萬的習慣，也並非絕不可能的事情。重點在於不要著急，從此刻當下就能開始，並持之以恆才是最重要的。