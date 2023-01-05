「食衣住行育樂」六大省錢術曝光！ 待在家就能是最大的娛樂？

可以在每個地方用更少的花費，就能享受到更好的生活品質！

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》就分享將簡單生活運用在「食衣住行育樂」六大方面，用更少的錢享受生活，日常生活主要開銷就在食衣住行育樂。

以下為影音內容：

食

飲食的部分就從整理冰箱開始著手，先整理冷藏區的食物，再去整理冷凍櫃的區域；食物可以交替存放，這樣子的整理方式就不用冰箱斷電，也不擔心食物重複的冷凍、解凍會影響到新鮮度。

把過期跟隔夜不想吃的食物，全部都丟掉！讓冰箱維持在7-8分滿，冰箱內的食物要分區擺放，一共有三個原則：

1.內新外舊（食物先進先出） 2.內冷外熱（需要低溫保存放裡面）：像是蛋白質容易變質，就要往冰箱內部擺放。 3.上熟食下生食（避免交叉感染）

每個家庭習慣購買的食材，很多都是固定且重複的，整理冰箱之後就可以開始制定一週的採購清單；生食的部分可以分兩次採買，每一次只能購買清單上面的食材，讓冰箱維持在適當的數量，才能避免因為促銷而衝動消費帶一些額外食物回家。

一般家庭的伙食支出約占30％，把家裡的冰箱跟食物整理好，就可以替自己省下許多的金錢，對於健康也是一個長期良好的投資，很多的身體狀況是嘴巴吃出來的，好好整理冰箱讓身體健康無價。

衣服

大多數的人80的時候，只會穿到衣櫃裡面那20％的衣服。圖／Ingimage

80/20法則也適用於衣櫃當中，人80％的時間都只會穿20％的衣服，把衣櫃裡面不穿的、也許未來有一天派上用場的、還有瘦下來就可以穿的衣服，都先捨棄掉，就可以讓衣櫃釋放出更多的空間。

自己買一件新衣服至少會捨棄一件舊衣，不會失控突然爆買一堆回家，而且台灣的四季不太分明，幾乎只有兩個季節（夏跟冬），所以採購的次數就差不多兩次。

居住

並不是每個人都要擠在小房間裡面，是付出的房貸跟租金，是用來交換一個讓自己放鬆休息的居家空間。

房子是要讓人住得舒服，而不是用來收納物品的，應該沒有人在買房子的時候會想，買了一個家然後用一堆東西塞滿它；倘若是這樣的話，那找一間倉庫可能更加簡單。

通勤

居住交通便利的都會區，可以選擇搭乘大眾交通，不用額外花費購買汽機車。圖／Ingimage

住在台北市交通很方便，所以沒有額外花錢買機車跟汽車，存下來的第一桶金就直接用在投資上面，換算一下自己的本金資產，已經成長到好幾台車的價值，如果當初拿去買車，現在車子的殘值可能只剩下幾萬塊。

搭乘大眾交通工具，讓通勤的時間是可以完全充分利用的，不論是思考、學習、規劃還是放鬆，在抵達目的地之前，就已經能做好多事情。

最近幾年有許多共享經濟，不用花大錢買交通工具也可以找到適合的代步工具，登入註冊就可以到處行。

如果居住的地方交通不便，需要代步工具的話，建議大家可以選擇二手車，因為新車一落地價值就會大打折扣，換一個方式不花大錢也能享受方便性。

教育

有三種錢不能省：

1.投資自己的錢 2.孝順父母的錢 3.維持健康的錢

自己的教育費往往會隨著收入提高而增加，因為知道繳出去的學費之後都會「百倍奉還」，不能因為省錢而放棄學習，因為學習是開創更多收入的根本。

不能節省教育費的前提下就要學會精準教育法，把錢用在刀口上，選擇可以讓生活保持簡單又能長期繼續下去的價值投資。

另外也要常常評估自己有沒有時間學習跟閱讀，才不會為了求所謂的安心，買了一大堆課程跟書籍，放在一邊卻沒有派上用場解決問題。

娛樂

家裡乾淨整齊，待在家裡這樣的行為，對自己而言就是最簡單的娛樂方式；過去一天到晚都想往外跑，一往外跑花錢的機會就會增加。

現在出門也會盡量選擇體驗式的娛樂，去參觀展覽、看電影、去海邊或是山上走走晃晃，點一杯飲料就可以坐下來思考人生一整個下午。

很少逛街，即便逛街也不會隨意消費，都會計畫性的先列下採購清單，先確定自己真的有需求才會出門購物，買到需要的東西就會立刻離開，不會逗留。

也因為現在個工作跟生活變得比較自由，出國可以避開連假與人潮，所以能選擇到比較合理或是優惠的飯店與機票。

出國倘若需要比較長的時間，假設在東南亞國家租一個月的Airbnb花費大約是2萬元左右，跟台北的租金差不多，一樣的租住成本卻可以到不同的城市甚至是國家多多體驗，待在一個地方體驗當地的慢生活。

結論

美好的生活不一定需要靠金錢堆砌出來，極簡主義可以用相同甚至更少的花費去體驗生活。

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