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定時做保單健診 讓保險不只是「買保單」而已！ 3大NG投保觀念不要犯

聯合新聞網／ 小花平台保險+
定期保單健診，可以確認目前保障是否還適合眼前的風險？或是有無需要更新、改善的地方？也能避免個人風險缺口日益擴大。 圖片／小花平台保險+提供
定期保單健診，可以確認目前保障是否還適合眼前的風險？或是有無需要更新、改善的地方？也能避免個人風險缺口日益擴大。 圖片／小花平台保險+提供

又值歲末年終之際，正當家家戶戶忙於大掃除與除舊佈新，小花平台提醒你，也別忘了做好自身保障規劃，才有心力享受人生下半場，不妨重新回顧當初購買保險的動機和目的，最重要的是能否在面臨危機來臨的時刻，幫助自己安度難關？「最好根據人生不同階段適時調整所需要的保障內容與額度，哪邊有缺口就即時補足，讓手中的保單可以發揮最大作用，而不只是單純的『買保單』而已！」

其實，保險規劃可以是精打細算，卻萬萬不能被犧牲忽略，尤其買保險絕不是像在身上掛平安符、有買就好，而是要看做一輩子很重要的事情，因此一定要定期保單健診，以確認目前保障是否還適合眼前的風險？或是有無需要更新、改善的地方？也能避免個人風險缺口日益擴大，以下點出國人常見3大投保NG觀念與破解之道：

NG投保觀念1、保險有買就好，其實買了哪些險種、保額夠不夠……，自己也搞不懂！

【破解之道】：根據各人不同人生階段適時調整保障內容，以收入有限的年輕人為例，可以「雙十原則：年繳保費支出占年收入的1／10，壽險保額則為年收入的10倍」作為規劃依據。

延伸閱讀：手頭預算有限時，教你2招聰明買保險！

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NG投保觀念2、偏愛儲蓄險，以為買保險就是做好理財規劃且要領到錢才會覺得值得！

【破解之道】：台灣保險滲透度和保險密度長期在國際市場名列前茅，卻有不少民眾自認保障不足，最主要的原因還是在於台灣人普遍喜歡透過儲蓄險理財，但是卻不了解這項理財工具適不適合自己；唯一的破解之道無他：買保險以保障為優先考量，先把保障做足了，再來談其他。

延伸閱讀：《專題報導》余苑綺、朱俐靜癌逝……防癌險怎麼買報你知！

延伸閱讀：你有幾張保單？愛買保險，別忘檢視保障缺口「補齊了嗎？」

NG投保觀念3、因為手頭緊一時保費繳不出來，該怎麼辦？只能忍痛解約？當然不是！

【破解之道】：保險公司賣的是無形商品，而保險是長期的保障，不該輕易說停就停。如果真的繳不出保費，可以考慮將年繳保費方式改為半年繳、季繳或是月繳，以減輕資金壓力。此外，如果換工作或是多了兼差，記得一定要主動告知保險公司、需重新核定保費，以免影響日後個人理賠權益。

延伸閱讀：《專題報導》年後轉職，你通知保險公司了？你的保險更新了？

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▌原文出處：

定時做保單健診，讓保險不只是「買保單」而已！

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