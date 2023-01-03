滿滿的金幣…存了一年50元硬幣「無假幣問題」 網共嗚：有同類感覺真好
許多人都有隨手將硬幣存起來的習慣，即使是不起眼的銅板硬幣，在積少成多下，有可能存到一筆數目不小的存款。一位網友分享自己有存50元硬幣的習慣，一年下來存了「滿滿的金幣」，引發網友強烈共嗚。
有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，去年底12/31殺豬(存錢筒)，平日沒有特定的金額，只要有50就會留著，一年下來，就存下滿滿的金幣。原PO表示，存了一整年的50元，其實就只有一枚被退幣而已，真的沒有什麼假幣問題呀！
這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「存下去亮晶晶，說假幣的真的很有事」、「真的啊，50偽幣已經是很久以前的事了」、「我也存了非常多，目前為止，沒有遇過假幣」、「存這個真的需要很大的毅力曾經也存了幾年」、「剛剛才宰了養了一年的小豬，準備安太座」、「原來只存50元的人那麼多+1」、「跟你一樣愛存零錢的人好多」、「有同類的感覺真好」。
有網友跟原PO開玩笑說變成有錢人了，直問「總金額多少啊？」原PO回應「單硬幣差50元，滿三萬元，這些是可以拿去台銀存，但就喜歡這樣，在ATM這樣慢慢丟」，此時有網友表示「很難存入啊！丟了半天真的只存1000，還好後面沒排人不然真的是」、「上次去ATM被我存壞了」，原PO笑回「存太多了是嗎？」
根據中央銀行官網提供的新台幣防偽功能，50元硬幣可以依這六點辨識真偽，第一是「正面國父像」，國父之頭髮、鬍鬚、眼眸立體清晰。第二是「幣邊滾字」，在50元硬幣側邊共有四段「NT$50◇」字樣，是正、反順序排列，且幣邊滾字的刻痕清晰。第三是「背面隱藏字」，向左、右各轉15度角檢視，可清楚浮現「五十」及「50」字樣。第四是「背面稻穗圖紋」，稻穗顆粒立體、粒粒飽滿分明。第五是「硬幣色澤」，黃色金屬光澤。第六是「幣邊邊高」，均勻且明顯。
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