為什麼有錢人都用長皮夾？ 最受財神爺眷顧的錢包有此現象

新年快樂！剛邁入2023年，你現在的心情是什麼樣的？小編先說，心情相當愉悅，因為今年兔年正是最喜歡的兩個十二生肖其中一個（另一個是虎年），可以說的祝賀吉祥話很多，不怕一時詞窮：福兔迎祥、鴻兔大展、兔來運轉、錢兔似錦……；另外，小編最近也剛換了一個新錢包，聽說選對錢包顏色有助於守財、聚財，絕不建議的錢包顏色像是紅色、粉紅色、白色、淺藍色等，不僅存不到什麼錢，還有破財、漏財之虞。

說到這裡，適逢農曆春節將至，以下本文小花平台將帶領讀者從挑選錢包的眉眉角角看起：你的錢包有存不了錢的徵兆？有什麼存錢方法讓你養成有錢體質？

掌握4個善用皮夾好習慣，讓你輕鬆聚財！

就如同《為什麼有錢人都用長皮夾》一書的作者龜田潤一郎觀察到的現象：在他的富翁客戶中，有相當高比例的富翁使用長皮夾且將裡面的錢都放得好好的，通常這類人的事業都經營得非常成功，同時也能把錢管理好；反之，則是錢包亂放，鈔票亂丟，可以想像得到事業不會太成功、通常做得馬馬虎虎。

如果從龜田潤一郎的觀點進一步延伸，錢包這個東西，可以看做是「客人（錢）入住飯店一樣的地方」，也提醒每一個錢包主人時時檢視錢包裡還有多少錢？或是錢包裡是否堆滿了雜物，不僅沒有動手整理，還眼睜睜地看著它不斷發胖？千萬要小心，錢包裡的雜物像是集點卡、會員卡乃至於愈積愈多的發票收據等，都是最容易被忽略的支出漏洞，可能讓你跌入貧困的深淵，不得不防！

究竟該如何整理錢包，讓金錢有個舒適的家，也讓自己慢慢成為有錢人、步上財富自由之道？以下整理龜田潤一郎提出的4個善用皮夾使用好習慣「輕鬆聚財，就從日常生活做起！」

好習慣1、只買真正想要或是需要的，而不是買便宜的

首先，第1個好習慣是否就已打破你的刻板印象？就小編而言，直覺就會想要買便宜的東西……；從龜田潤一郎的觀點來看，愈是重視金錢的人，反而不會被金錢控制，這是因為他們不會看到便宜的東西就想買，重點是真正想要或是需要的東西，才會主動掏錢買單。這樣看來，他們站在主導金錢的那一方，而非被金錢主導的受控方。

好習慣2、雖然想要省錢，但是請買高價品，會讓人更加珍惜

第2個好習慣，龜田潤一郎指出一般人的通病：買東西貨比三家不吃虧、盡是挑便宜的買……，「為了便宜買了一個將就的，結果很快在不實用的情況下，再一次購買新的，這個過程所花的金錢和時間，卻是更浪費。」他強調，有錢人考慮的是「未來」，如果買東西強調耐用、可以長期使用的，那麼，就一定要挑選品質夠好的。

好習慣3、實行無動存錢法，將50元硬幣存在專用存錢筒

相對於1元、5元、10元，50元是比較有感的銅板小錢，龜田潤一郎建議，平時可以準備一個小存錢筒，晚上回家後，有意識地將每次「特地」留下來的50元硬幣投入，「千萬別小看這區區的50元，假以時日，小兵立大功，也能存下一筆不小的金額。」

好習慣4、試試看減少領錢的次數，意想不到的花錢會自動節制

龜田潤一郎指出，對於金錢比較沒有規劃的人，容易會出現「預期之外」的花費，也就常見經常到超商ATM領錢，可見如果可以自動減少領錢的次數，代表對金錢有正確的認知，可以強化個人對於金錢的控制力，在使用金錢上也自動變得節制。