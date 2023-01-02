哪家銀行網路App最難用？ 眾人點名這幾家：各種反人類設計

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，就連轉帳和匯款等行為，都能透過手機就處理好。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「用過最爛和最好的銀行App是哪家？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「一人說一個最爛跟最好的銀行App」為題發文，原PO提到應該大部分人都有在使用網路銀行，App程式寫得好壞也真的差很多。然而，原PO自認最好用的銀行App是中信，最爛的絕對非花旗莫屬。

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為玉山、台新、國泰、中信的App都算是好用，「台新狗狗第一」、「中信真的不錯，簡單明瞭」、「玉山和台新都不錯」、「國內的話玉山第一」、「覺得國泰還不錯」、「玉山的App真的不錯順，介面看了也舒服」、「玉山和國泰我給A」。

至於最難用的銀行App，多數網友都點名「花旗」，「花旗用到我差點爆血壓」、「最爛一定是花旗，最好的沒遇到」、「花旗爛到受不了剪卡了」、「花旗App真的爛，各種反人類設計」。

也有網友提到公股銀行App都不好用，「拜託，說花旗最爛之前，你有試過合庫和土銀嗎？」、「有公股的9成都爛啦」、「合庫一登入就要等同步，不喜歡」、「說花旗爛的肯定是沒用過郵局」、「公家都極爛」、「台銀真的廢到笑，功能列無限循環」、「郵局一定是最爛，想到就氣」。