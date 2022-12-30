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女大生曝「4大省錢妙招」 爽領2千元超商購物金

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享存錢妙招。示意圖／ingimage
網友分享存錢妙招。示意圖／ingimage

開源節流相當重要，尤其在物價飆升的年代，省錢更是大不易。有女網友分享四招省錢小妙招，包括有獎必抽、有問卷必填、有購物金必拿、駐足省錢版，她透露，近期自己透過企業活動領到2000元的超商購物金。

一名女網友表示她是「窮困大學生的第三年」，論壇Dcard分享四招省錢妙招，第一，有獎必抽，她表示，「不抽白不抽，抽了也許還省你一筆錢錢，我自己除了常常參加IG各商家的抽獎，還有加入臉書的抽獎社團，可以盡量找人比較多的社團」，如臉書社團「台灣最多免費活動」。

第二，有問卷必填，「問卷幾乎抽的都是7-11禮卷，全世界最棒的東西就是7-11跟全聯禮卷了，溫飽三餐的地方，愛死了，而且通常問卷也只要花3分鐘到5分鐘時間，能幫到別人又能抽獎」，她也推薦臉書社團「問卷抽獎」，可以從社團內取得相關問卷抽獎情報。

第三，有購物金必拿，「有時候是自家產品的購物金，可能分享給朋友就可以有折扣，也有給便利商店禮卷的，像我前陣子就有靠巨x的活動拿到快2000元7-11購物金」。

第四，駐足省錢版，「不是只有省錢版，還有其他可能自己學校的省錢社團，其實常常注意的話，就會發現很多有很多省錢的小確幸」。

其他網友紛紛留言「我也超愛抽獎的！但至今還沒抽到過」、「我填過無數問卷，完全沒被抽到過，但我相信是自己不容易被抽到」、「怎麼可以po出來 這樣分母會變多欸QQ」。

Dcard 省錢

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