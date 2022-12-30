剪卡會影響信用分數嗎？ 下手前必知的「三件事情」：持有年數很重要
信用卡不但可以身上不用帶現金，也能消費購物，甚至銀行常常推出新戶禮和一些專屬的優惠，吸引人辦卡。
財經專家阿格力就提醒，有時候辦了太多信用了，一整年都沒使用到，銀行可能會突然來了通知要繳交年費；也另外介紹信用卡不用要剪卡前，必須注意的「三件事情」。
以下為影音內容：
好的信用卡人人都會辦，比如網路購物擁高回饋、免費停車...等；但是「請神送神難」很多人辦了一堆信用卡之後，就忘了有些卡一年必須有一定的消費額或是刷卡次次數，才可以免繳交年費。
辦太多張卡忘掉，隔年要繳交年費的時候，反而非常緊張，當下才想要「剪卡」。
不過，通常被銀行催繳年費的時候，打電話給銀行客服，都會給予一年的免年費，甚至剪卡也可以當成威脅銀行的一個手段。
正確剪卡的方式
剪卡第一個步驟，是聯繫發卡的銀行，告訴銀行自己有停卡的需求，確定停卡之後其實卡片的功能也就失效了。
但是建議大家還是把卡片剪掉，一方面是一種「爽度」，另一方面則是卡片上還是有個人的資訊，比如晶片要刮花，背面的磁條也要做破壞的動作，這樣才能確保自己的個資不會被外洩。
最後剪卡前的三件事情確認
1.紅利和優惠：先去確認信用卡累積的紅利跟優惠有沒有使用完畢，因為當卡片功能失效後，這些權利也會跟著消失，不能夠再去兌換。
2.分期還有沒有：若是還有分期，會在停卡之後集中在最後一期的帳單，手上剛好沒有錢，這時侯剪卡則會造成自己很大的壓力。
3.剪卡會影響信用分數嗎？
答案是：一半一半。
假設是那種瘋狂辦信用卡的人，拿完新戶禮就馬上要剪卡的那種奧客，那可能銀行就會想辦法要避免這樣的事情一再發生。
不過反過來說，若是要剪的卡，一年也不過就一兩張，本身信用卡也持有不多，就正常認知來看是不太會受到影響。
會比較有影響的是，如果要剪的卡是第一張信用卡，而且那張卡又沒有持有很久，例如只有一年不到就剪掉了，恐怕會對聯徵分數有所影響；因為很多銀行都會參考，持有最久的年數是多久，持有的年數越久，對個人的信用評分一定有所幫助。
只有持卡的時間會影響信用分數，或者是胡亂辦了一堆又亂剪了一堆卡片，這樣才會有影響；不然正常的情況下安心剪卡即可。
◎本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權，未經同意禁止取用轉載。
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