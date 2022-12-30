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看垃圾袋就知「有沒有錢」！清潔隊員點出關鍵：這習慣肯定窮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本清潔隊員表示，從倒垃圾的狀況，就能看出一個人的財富狀況。圖擷自twitter
日本清潔隊員表示，從倒垃圾的狀況，就能看出一個人的財富狀況。圖擷自twitter

每個人都懷抱著能夠發財賺大錢的美夢，然而能否累積財富，往往也與個人的性格有關。近來一位斜槓搞笑藝人與清潔隊員的日本男性瀧澤秀一，就以他清潔業的身份，分析有錢人與貧窮的人有什麼不同。

根據日本媒體「週プレNEWS」報導，瀧澤秀一表示，在貧窮人家的垃圾袋裡頭，經常會看到有零錢遭到丟棄。無論是沒有察覺，或是儘管發現到，卻懶得把零錢拿出來，都不是好的習慣。相對而言，有錢人的垃圾袋中幾乎沒有過零錢參雜的狀況。

此外，貧窮人家的垃圾袋中，往往堆滿了看起來在超商買的泡麵、點心等包裝品。然而若是懂得精打細算，這些東西去超市之類的地方買會比較便宜。況且很多垃圾還是裝在超商的塑膠袋裡，而現在塑膠袋都要收費了，可見得丟的人毫無省錢的規劃。

而貧窮人家的另一個習慣，還包括「垃圾總是堆很久才清掉」。像是一口氣清出10袋左右垃圾出來丟的人，顯然平常可能因為繁忙或懶惰，所以東西老是積著沒處理，估計屋子內大概也缺乏清掃。相比之下，富裕的人都會保持餘裕按時清理，不會讓東西堆太多。

瀧澤表示，重點在所謂有錢的人，多半也都有良好的規劃能力，所以買東西時也能夠精打細算，不會浪費太多資源。相比之下，貧窮的人可能會因為一時特價之類的原因，而大量購入不必要的物品，結果浪費錢又佔空間。近來準備要過年大掃除了，不妨可以趁此機會，藉由垃圾的整理，瞭解自己的習慣是否有可修正之處。

塑膠袋 超商 泡麵 省錢

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