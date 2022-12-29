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緊急預備金怎麼存？他將詳細公式、存放地點不藏私公開

聯合新聞網／ 方格子
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【撰文・Zoe】

過去總想著意外或戰爭離我們很遠，但隨著疫情爆發至今，加上俄烏戰爭等重大事件，是否有不少人一時之間經濟困頓呢？這就是緊急預備金的重要所在！緊急預備金比例怎麼抓？有哪些項目要列進去呢？以下是緊急預備金的6大重點，一起來看。

緊急預備金定義

緊急預備金，emergency fund，可以理解為安全存款的意思。簡單來說就是遇到急需用錢的時候，有一筆資金可以使用。緊急預備金為重要的理財觀念，若面臨失業、發生意外等，這筆緊急預備金都可及時派上用場。

緊急預備金要存多少

緊急預備金基本公式為：一個月最低限度的必要花費*3~6個月。以台灣人來說大約在10萬~50萬之間，實際情況還須依個人狀況而定，可分為以下幾族群。

20世代剛出社會小資族

伙食：12000

房租：12000

交通、通訊：2000

娛樂：4000

每月花費：30000

緊急預備金：30000*3個月=90000

這段期間大多數人開始經濟獨立，剛出社會主要目標為累積財富，建議盡量減少不必要的花費，將每個月的開銷控制在25000~30000左右。因此緊急預備金一個月可抓30000，但因為新鮮人轉職相對中年容易，工作機會較多，所以準備約3個月即可。

30世代雙薪家庭（2大2小）

伙食：38000

房貸/房租：25000

交通、通訊：5000

娛樂、旅遊：7000

每月花費：75000

緊急預備金：75000*6個月/2人平均分攤=225000

該階段已進入成家立業，須確保收支平衡，因此建議在結婚前就先共同存下半年的緊急備用金，才能在出現狀況時尚有一筆資金可以運用。

40~50世代（2大2小+1長者）

伙食：45000

房貸/房租：30000

交通、通訊：10000

娛樂、旅遊：10000

醫療保險：20000

長輩長照：30000

子女教育：20000

每月花費：165000

緊急預備金：165000*6個月/2人共同分擔=495000

隨著年紀漸長，醫療支出和保險規劃便是該階段的重點，還有兒女的教育花費，若是家中有長輩需要照顧，也要記得把長照支出算進預備金裡面。

緊急預備金存放地方

緊急預備金存放地方須符合隨時領取及安全性，以下是Zoe整理的緊急預備金推薦與不推薦的管道。

緊急預備金存放推薦、不推薦管道看這裡>>HERE

緊急預備金何時可以動用

緊急預備金並非小金庫，平時有較大筆支出就可從裡面取用，比較建議遇到以下狀況時，再動用緊急預備金。

公司因為疫情放無薪假，只有最低收入無法支應生活

公司因併購減少人員，沒有工作收入

出車禍須住院兩個月，無法工作

家人突發疾病需要開刀及照護，急需支出大筆醫療費用

存緊急預備金技巧

Zoe提供以下三方法，幫助你更快存到緊急預備金：

自動轉帳：設定自動轉帳，每月將固定金額轉到存款戶頭

拆筆存放：將收入分為生活費、醫藥費、房貸等分開規劃，也可更清楚掌握自身財務狀況

運用彈性：將錢放入銀行定存或其他流動性高的標的，增加運用彈性

緊急預備金注意事項

其實在發生意外或危急時刻時，會造成財務危機大多都不是三餐或生活雜支，而是房貸、保險等這些持續的現金支出，不僅遠超生活費，也無法停止支出，因此一定要記得將這些項目列入緊急預備金中喔！

結語

以上就是緊急預備金的介紹，投資固然能帶來額外收入，但在投資之前，還是強烈建議先有一筆緊急預備金，才能在意外來臨時保住生計。

除了緊急預備金還想看其他文章？

歡迎到我的痞客邦了解更多！

作者：Zoe

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：緊急預備金怎麼存？公式、存放地點都在這

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