不想努力了退休吧？ 上班除了賺錢外還有「這些用處」

【撰文・iamsisphe】

上一篇文寫到退休後，別人如果問自己「現在正在做什麼？在哪裡？」而自己其實沒做什麼又正好在家裡時，我們彼此都會陷入了尷尬三秒鐘。後來想一想，自己幹嘛覺得尷尬呢？也許是因為長久長久被主流價值制約了，好像工作就是比較有用處的，能對他人有幫助，對社會有價值。而退休了，好像有種對社會、對人類自動失去功能、不再被需要的意味。

以前覺得工作的意義不外乎高大上的"實現自我價值"、「服務人群」，或是現實一點的"賺錢養家付房貸"、「和其他人產生社交連結」…其實這一年從準退休到退休，我還慢慢摸索出，原來有地方上班、有個正常的工作，除了上述這些作用外，其實還有以下用處：

１.給自己一個方便自我介紹的身份或頭銜

工作給我們一個身份和定位，這種定位讓我們方便在一般社交時，可以快速給人家一個基本資料，以便順利進行接下來的對話。所以接觸到陌生人的社交場合，自我介紹時我們會說：我在OO公司上班，我是XX學校的老師；旁人介紹我們則會說：這是Ａ公司的業務、Ｂ部門的主任或Ｃ學校的老師…如果大家對彼此的工作有興趣，或不知從何聊起，從彼此的職業開始聊起似乎還蠻自然的。

一旦介紹變成這（我）是Ａ公司的退休業務、Ｂ部門的退休主任或C學校的退休老師，感覺是不是有些累贅尷尬？非常過氣似的。

偏偏這幾個月偶爾出席一些和以前工作相關，禮貌性仍不得不出席的場合時，我的介紹詞就變成了「ＯＯ學校退休校長」，其實乍聽這個「頭銜」，我還真是不自在。但是我知道，司儀不這麼介紹，無法讓其他人知道我出現在這個場合做什麼。可是聽到「OO學校退休校長」這種稱呼，頓時覺得自己就像是增生組織似的不適宜的存在。

那麼去掉服務機構及頭銜，逢人介紹時，只說自己退休呢？可能我才剛退休，還有些不習慣。因為一般人聽到我退休了，不外乎三種反應：反應一：「哇！真好命」；反應二：對方呈現尷尬狀！好像問到別人的隱私或痛處。反應三：不可置信懷疑問：「騙人！這麼年輕就退休喔！」

總之，才剛退休的我，似乎還不太習慣在別人問我做什麼的時候，坦然回答：我退休了。

2．「要上班」是婉拒他人的好理由

還在上班時，遇到不想參加的聚會、沒興趣的活動或不熟朋友的邀約，最不傷害彼此感情的拒絕理由就是：「那天我要上（加）班喔！」、「我最近工作忙，沒空去/幫忙」，甚至遇到電話行銷，也都可以直接說「我現在在上班」、「我現在在開會」，然後理所當然直接掛斷電話。

但現在知道我退休的人，好像認為退休人應該閒閒沒事，隨時應該等待召喚。要不就是前一兩天才邀約，要不就是覺得你一定有空出席。這時要拒絕邀約，難免要花一點心思找出各種理由拒絕，例如：我要回花蓮、我要去看展覽、我要去…真慘！我沒辦法說要和朋友同事聚餐，因為我的朋友同事都還在上班。

我找不到什麼公正無私的好理由拒絕以往不想去的活動，編個理由還要小心不能穿梆，例如說「明天要回花蓮」，隔天就不能在住家附近街口被邀約的人碰到；說要去看展覽，人家會覺得原來我把展覽看得比對方重要，改天去或不去不行嗎？還是得罪人了。

其實退休後，看展覽真的很方便，上週就跑去圓山飯店看音響大展

唯一慶幸的事，隨著退休，其實這類的邀約少了一大半。

3.不能再逃避一些家庭責任

就像以前求學時，不想做家事就會跟媽媽說「我明天要考試，現在要唸書」。學生逃避做家事總是以要讀書當藉口，上班族想逃避家庭責任大概就會以工作忙當理由了。

多回家陪伴父母？「我假日要加班，學校好多活動，沒時間。」

房子這麼亂怎麼不整理？「我每天上班累死了，沒力氣整理。」

快過年了，買個禮物去探望長輩吧！「學校最近事情多，不方便請假…」

總之，一舉起工作的大旗，家中長輩也不敢勉強我多回家探望陪伴他們。有些該和其他兄弟姐妹分攤的家務事也都被工作忙的理由閃掉了不少。但認真想，雖然很多時候是基於工作的責任心，不想隨意請假，但何嘗不是因為自己在生命的順位中已經做了取捨犧牲。而「要上班」、「工作忙」這個藉口，只是顯得自己比較不那麼自私而已。

退休後，萬用理由自動失效。媽媽開始期待，我現在退休沒事做，總能多回花蓮來看看母親了吧！過年要給長輩送禮，這次總該親自上門拜訪了吧！該和弟弟妹妹分攤的家務事，也該是時候負擔責任了。

退休後沒有逃避家庭責任的理由，一半是鬆了一口氣，總算不用被工作羈絆，可以有比較完整的時間，好好和家人相處，回花蓮時還可以錯開放假日，不會塞車好訂票。

但另一半的感覺則是失去了偷懶摸魚的自由。例如最近房子整修，要暫時搬家，可是我拖拖拉拉了四、五個月，該搬走的東西還是沒打包好，於是就會被家人批評：「你整天閒閒在家沒事做，搬家一點進度都沒有」；又或者，因為我整天都看似很閒，所以家人偶爾會委託我幫忙處理各類：買菜購物、公家機關辦事、銀行處理帳戶、中華電信辦理遷機…所有原本上班時間要處理的事，全部找我就好了，因為，只有我不用上班。

其實我覺得該對家庭盡的義務，本來也不應該總用工作忙搪塞推卸。但以前好像就是有各種理所當然的不得已，不得不因為工作而犧牲家人。不過我也知道有些朋友不想退休的理由是因為她知道一退休，家人就會期待她去照顧失智的婆婆。或是一退休，全家所有的家務瑣事都會歸她負責…本來職場上叱咤風雲的女強人、大主管，退休後卻要全職投入看護或家庭主婦的生活，難怪他們寧可繼續上班。

以上是三個我退休後才體會到的上班好處。其實還有一些小好處啦！例如連假日會有賺到的小確幸（不過校長的假日趕場參加校慶或學校活動居多）；偶爾出差研習放風，看看其他學校或機構的風景氛圍也算是另類充電；參加同事的團購很方便（一體兩面啦！不團購也不會買一堆東西亂花錢，何況老師根本不會讓校長參加團購line群組）

喔！對了，上班還有一個很現實的好處：貸款方便。

最近因為老房子大整修，超出我原本準備的現金，考慮再三，我決定去原來房貸的銀行辦理增貸。我原本以為原先的貸款已還了一大半，我也只是想增貸一百萬，應該沒什麼難度，結果承辦人員一聽到我已經退休就蹙眉頭，計算完我目前退休金入帳存簿顯然也不符他們百萬年薪優質客戶的資格。即使我很不服氣告訴他們自己的退休金加全年股利所得，我還是算得上年薪百萬，但承辦人員似乎就是不滿意。然後告訴我依程序還要重新評估目前房子的價值、徵信、調出我的報稅資料…好啦！等了長長的一個多月，昨天終於通知我可以去辦增貸啦！承辦人還告訴我，她是特意用我今年的報稅資料而非現職工作才幫我爭取至比較好的利率。

唉！想當年我三不五時總接到銀行好聲好氣要提供我超優惠利率，拜託我跟他們借錢的推銷電話，我都以沒有需要拒絕了。曾幾何時，換我好聲好氣感謝銀行人員幫我爭取好一點的利率，只因為我退休了，在銀行眼裡，就不算是有穩定收入的好客戶了。

下次有機會和其他同事分享，我一定會提醒他們，退休前有必要的話，把該辦的貸款借好借滿。

作者：iamsisphe

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：退休後，才知道上班除了賺錢外的其他用處