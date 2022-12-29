業務員推銷「投資型保單」 你該注意這7件事

「我這張投資型保單表現到底好不好？」、「蛤，我買的是投資型保單喔！」筆者小琪常遇到朋友提問投資型保單的問題，有些人甚至不知道自己購買的是投資型保單，有些人不知道自己到底買了什麼標的，也不太會定期檢視投資型保單的績效。投資型保單適不適合自己？當業務員銷售投資型保單時，只要釐清幾個問題做好判斷就好。

一、先判斷業務員推薦的是不是投資型保單

只要是投資型保單，險種名稱一定會出現「變額」二字，例如：變額壽險、變額萬能壽險或是變額年金。只要出現「變額」二字就是投資型保單。

二、投資型保單的特性適合自己嗎？

投資型保單結合「保險」及「投資」兩種功能，保費一部份支應保險成本及保單費用，另一部份則依照與保戶約定的投資方式進行投資，投資盈虧「完全由保戶自己承擔」。這是很重要的，要問自己是否能夠承擔有賺有賠的風險？

三、要選哪一種投資型保單？

變額壽險、變額萬能壽險顧名思義就是有提供「壽險」保障，如果有壽險需求才需要考慮，當然也可以與單純買壽險的成本來比較是否需要買有壽險功能的投資型保單。變額年金沒有壽險保障，可理解成「累積退休金」的投資工具。

四、投資標的是如何選擇的？

過去投資型保單由保戶依照風險屬性自選投資標的，但不少保戶都不太了解投資標的的意義，因此也無從判斷所選標的表現好不好、適不適合自己，因此近年保險公司推出「類全委保單」。

類全委保單的意思是，由保險公司委託投信公司代為操作投資，適合較沒有時間研究投資標的客戶。若選擇類全委投資型保單，則要注意保險公司委託的投信公司過去的風評與表現。

五、是否清楚相關費用

記得問清楚購買此張保單會收取的費用包含哪些。例如：帳戶管理費、前或後置費用、解約費用、部分提領或贖回費用、投資標的轉換費用等；如果購買兼壽險功能的投資型保單要多問「危險保費」，因為保戶年紀越長，所扣的危險費用則會越多。

六、藏在話術裡的陷阱

首先要注意「高配息」話術，許多業務員會強調投資型保單的高配息，初期年化配息率看似很高，但有可能配息已經吃到本金，實際的年化報酬率和業務所說的「配息率」可能差很多。

第二可以注意「保本」的話術，因為業務所說的「保本」很大可能是保障「壽險保額的給付」，但當投資標的虧損，被保險人年紀卻越來越大時，每個月扣的壽險危險成本越來越多可能會讓投資帳戶的錢歸零讓保單停效，超過兩年未復效則保單就會失效。

七、購買後該做的事

上述說明並非否定投資型保單，而是希望幫助讀者釐清投資型保單的特性、是否合適自己，若判斷完覺得自己適合購買投資型保單，也別忘了定期、持續檢視保單帳戶價值。

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