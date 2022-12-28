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準偏鄉師收爸「近百萬大禮」壓力爆大 網笑：跟買PS5送不玩PS5的女友一樣道理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名即將分發到偏鄉學校當老師的女大生說，最近她收到爸爸買給她代步用的新車，不知如何是好。 示意圖，非新聞當事者／ingimage
一名即將分發到偏鄉學校當老師的女大生說，最近她收到爸爸買給她代步用的新車，不知如何是好。 示意圖，非新聞當事者／ingimage

一名二十歲女大生是公費生，畢業後將分發至偏鄉學校當老師，綁約到2030年。爸爸特地將家裡開了20年的老車換掉，買了一台新車要給她代步，買完車爸爸身邊只剩五十萬，最近還要開刀也沒有保險，該名女大生覺得爸爸太衝動不知如何是好，於是上網求助。

女大生在Dcard理財版發文說，爸爸擔心家裡那台老車太舊可能會火燒車，開去偏鄉也不方便，所以買了一輛Subaru XV給她開，不過是用爸爸的名字，汰舊換新最後成交價是88.8萬，附4000元鍍膜（原價一萬二）。

她透露，爸爸想法是解約銀行定存付40萬，剩下50萬用貸款分60期。「我跟他說50萬貸款我自己付，然後我每個月會轉給他1萬，繳五年到我25歲剛好結束，我覺得也還可以。」

她補充寫道，七、八年前爸媽就離婚了，爸爸原本自己有六百多萬，後來因為身體有重大疾病就沒再工作了，媽媽則是家庭主婦一直都沒工作，所以兩個人其實都算沒有收入，但還好各自都還有一棟房。

她表示，自己雖然現在半工半讀月收入3.5萬，每個月扣掉房租、孝親費和生活費可以存2萬，看起來好像還不錯，但其實對每個月的支出都感到壓力很大，怕花太多以後養不起爸媽和自己。

底下留言有人認為，「買個車還要三思，別買了啦，明知道經濟不是很好買了要幹嘛？」、「老人的生活費才是最可怕的」、「買個Toyota代步就好了吧？這台號稱東洋賓士，保養和維修費皆偏高」、「比我好太多了，我爸媽都60歲出頭還在工作，無房產還在租房。」

其他人則鼓勵她說「你爸其實很愛妳」，也有人開玩笑安慰這名女大生說「他可能自己很喜歡這部車，想用這樣的名義換車吧」、「買PS5送不玩PS5的女友一樣道理」。此外，有人則分析，光是養車的開銷會很難讓她存到錢，建議她爸媽考慮把房子出租，賺點生活費。

偏鄉 偏鄉學校 TOYOTA

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