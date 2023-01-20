「理財要先理心」資深營業員曝另類存股術：GOWIN投資模式勝過個股走勢圖

自從我踏進證券這行開始，每天都覺得時間不夠用。

在網路還未興起的年代，我的作息就是每天早上六點不到起床，一邊盥洗一邊「聽」電視新聞後，就趕著出門到公司。

接著，開始閱讀各家早報，不管是財經相關的《經濟日報》、《工商時報》，前一晚看不完的各家晚報，《財訊快報》、《財星日報》、《產經日報》、《聯合晚報》、《中時晚報》、《自立晚報》……都不能錯過。緊接著就是開盤的業務工作，幾乎所有時間都是在看盤和研究股票。直到網路普及化，查詢所需的相關股市資訊更加方便且事半功倍。

相信「老師」，還是自己？

對於這樣的忙碌生活，外人看來或許覺得單調乏味，但我從不以為苦。尤其必須大量閱讀，與時俱進跟上國內外局勢之變化，看似沒有立竿見影成效，卻是進行投資判斷最重要的基本功。股市是一國的經濟櫥窗，若是不能時時掌握新知與市場脈動，如何能有自己的見解，並在股市投資做出正確判斷？

許多一路相隨的客戶，即使在我離開第一線後仍持續保持聯絡。這些老客戶最常跟我提到的，還是有關財經雜誌報導，某股市達人的投資方法，從多少錢變成多少錢；某網路名人每天的盤勢看法多麼準確；某電視台投顧老師的解盤多麼厲害……。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》） 坦白說，對現在的我而言，這些資訊似乎沒有太高參考價值，或許是我自己曾親身經歷，也看過身邊太多客戶走過許許多多的冤枉路，讓我在投資這條路上，很早就體悟「投資必須靠自己，不斷的實戰、修正與調整，才能找出一套最適合自己的投資模式」這個道理。

那些所謂的「股市高手」，號稱靠著一條線、兩條線或是三條線，就能賺大錢？

如果你問我，他們是不是在騙人？我不知道。但是，如果你問我，相不相信他們的方法真的可以賺到那麼多錢？我會很肯定的回答：「我不信」！

在股市「征戰討生活」這麼多年，如今看來，我算是幸運者，也稱得上是一個股市贏家，一路上，自己投入非常多時間鑽研股票，趕場聽演講，也廣泛閱讀許多的投資相關書籍，別人在享受玩樂之際，我還是獨自默默地在研究股票。

我深信，「股市是活的」，至今沒有哪一招保證可以在股市中打遍天下無敵手！

當然也包括我個人多年交易心得彙整而成的「GOWIN 投資模式」，但我認為「GOWIN 投資模式」是屬於較為全面性考量的一整套投資模式，相對可以走得久也走得遠，可以應用在「現在與未來」，遠勝過那些靠一招半式打天下，只適合「過去式」的個股走勢圖，對我來說，那些只是主力做出來的線圖或是極少數人成功的例子。

理財≠發財

有一群同為CFP 的顧問朋友們，積極推廣「理財先理心」的觀念。太多人認為，理財就等於發財。其實「理財」首要的基本原則就是要理得「心安」，再求達到所謂的「理財目標」。

在理財前若能先理出對金錢價值觀的正確態度（心態），這將會直接影響到未來能夠提升財富累積到什麼樣的高度，故「理財先理心」，而且「理財」並非「發財」。

「投資股票」也是一樣的道理，股票市場每天交易的人數是數以萬計或數十萬計， 每個人的想法和交易模式不可能一模一樣，所以在投資前擁有正確的投資心態更顯重要！

千萬不要以為，要在滿是金山銀山的股市「挖寶」很容易，如果一再抱著短線致富心態，盲從所謂的「明牌」、相信一些投顧老師三寸不爛之舌的「獲利績效」、投資達人的「賺錢絕招」、提供低買高賣點位的「操盤軟體」，或是財經雜誌報導所謂的投資素人，在短短幾年間資金從6 位數變成8 位數、9 位數的獨門絕學投資法……等，聽信這些方法操作股票，多年之後必有「很痛的領悟」。

近三十年的實戰經驗，以及所見所聞，一再提醒我，「若沒有正確的投資心態，再加上一套適合自己可以依循的正確投資模式，並且堅持到底，真的不容易累積到一定財富」，有時財進有時財出，財富來來去去載浮載沉，想要達到財務自由這個目標，將變成一項不可能的任務。

「GOWIN 投資模式」

所以，我期待能透過分享「GOWIN 投資模式」，幫助更多更多有投資理財需要的人，建立一些較為正確的投資觀念，配合時間創造出複利效果，以達到資產穩健增值，能夠累積一定財富！

有些客戶曾經說我非常固執，為什麼都不相信別人的方法可以賺到那麼多錢，我想，我不是「固執」，而是「頑固」。「對的事，堅持自己所堅持的，義無反顧」是我的信念，因為我深信「滾石不生苔，短線難聚財」。

其實，我更簡單的答案是，如果「GOWIN 投資模式」已用了多年，有一定的戰績和成果，也讓我的資產長期穩健增值，又何必再花那麼多時間去嘗試別人的任何一條線、兩條線或是三條線……等各種自己並不熟悉的操作方法呢？我還是主張「投資力求簡單，簡單的事情重複做，久而久之，你會發現自己越來越接近專業。」的道理！

雖然每個人對財務自由的定義與目標不盡相同，從前也沒有人告訴我一套可以依循的投資模式，但我靠著一己之力一步一腳印，經過很多實戰交易的淬煉，也可以達到財務自由。如今，我忠實地分享出「GOWIN 投資模式」，若能幫助一些人少走一段冤枉投資路，或許就能更接近達成財務自由的目標。

如果可以的話，我希望能和德國股神科斯托蘭尼（André Kostolany）一樣，無論是在股票市場中交易征戰，或宣揚正確的投資觀念，直到人生最後的一刻鐘，那會是多麼美好的一件事！

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》，作者：施國文）