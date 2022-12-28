差一點就沒有球王！從梅西罹「侏儒症」反思：嬰幼兒保單怎規劃？

四年一度的卡達世足賽隨著阿根廷奪冠、「世界球王」梅西完成最後一舞圓滿閉幕，相信有一起觀看直播的觀眾一定大呼值得、不枉熬夜看球，精彩亮點不斷更新，除了正面對決有令人意想不到的大反攻外，最後再上演令人緊張萬分的PK大戰，著實讓人看了驚心動魄、直呼過癮。

正當億萬目光聚焦在阿根廷最終奪冠的那一剎那，其實更多的關注在於阿根廷的精神領袖梅西能否一償宿願舉起大力神盃；據了解，不僅台灣球迷普遍支持阿根廷奪冠，就連爭冠對手法國教練也坦承感受到受全球球迷支持阿根廷多於法國：「我知道全世界許多人，甚至部分法國民眾，都希望梅西能贏得世界盃。」

希望梅西能贏、帶領阿根廷奪冠，這是眾多球迷的共同期盼，除了過人的球技外，梅西的成長故事感動全球無數球迷，尤其是難能可貴的謙虛「人品」更是讓他在球場上下，受到各國年輕足球員還有數百萬球迷喜愛的原因。

替孩子買保險，愈早愈好「準備懷孕前就可以投保了！」

梅西曾經說過：「如果『當時』沒有接受治療，我可能就是一個侏儒！」

梅西小的時候患有生長激素缺乏症，這是一種好發於兒童年齡層的疾病，生長激素不足會導致兒童長不高、骨質發育不全等情況，也會導致俗稱的「侏儒症」；當時的梅西13歲，身高僅有140公分，與一名8歲的孩子站在一起竟「相差無幾」，醫生更斷言：「如果不注射生長激素，梅西的身高將會停留在140公分……。」

雖說可以治療，但是每個月需要900美元的治療費用，對於勞工階級的梅西一家來說，根本無力負擔，因緣際會下加盟西班牙豪門「巴塞隆納」，並在球團資助下，持續接受注射生長激素治療，順利的長到現在的身高169公分，而梅西則是為巴塞隆納足球俱樂部效力了長達21年之久，畢竟沒有了巴塞隆納足球俱樂部的賞識，就沒有今天的梅西。

有關「侏儒症」，從保險規劃的角度來看，患者可以買保險？一般來說，壽險、意外險或是防癌險是沒有問題、可以買的，至於醫療險則通常會直接拒保，還有重大疾病險部分保險公司可能會考慮標準體承保……；本文小花平台以梅西為例，提醒父母們：為孩子規劃全方位終身醫療保障、愈早愈好，在準備懷孕前就可以投保了！

「為新生兒買保險，需掌握好黃金投保期！」小花平台保險顧問建議，新生兒最佳投保時機為出生後10日內，主要考量一般新生兒篩檢報告約略在10日內就會有結果，趕在報告出來前完成投保流程，可以免除一旦健康檢查出現「異常」，可能被延期承保或是被拒保的情形。

此外，如果無法在10日內完成投保，至少也要在出生後一個月內盡速完成投保，因為新生兒自出生起的生長指標都會一一記錄在寶寶手冊中，首先是身高、體重、營養狀況、對聲音的反應、排便狀況……等常見的一般檢查，陸續會在出生後一個月內完成。

新生兒保單妥善配置4大重點保障

至於新生兒保險內容該怎麼買？額度預算又該抓多少？小花平台保險顧問進一步表示，有關新生兒保單最重要的就是妥善配置4大重點保障：

首先活潑好動新生兒不可忽視的「意外險」

孩子年紀愈小，活潑好動、坐不住喜歡跑跑跳跳，加上抵抗力較弱也容易生病，在必不可少的意外傷害保障規劃中，其中影響較深遠的像是意外失能和重大燒燙傷「最好能安排多一點保障！」建議在規劃時，除了壽險公司推出的意外失能保障項目外，也不妨增加產險公司的保障項目來拉高額度。

其次是醫療費用花多少就賠多少的「實支實付型醫療險」

隨著二代健保DRGs制度實施以來，住院天數愈來愈少，許多健保支付的項目都由民眾自行負擔，如果採用效果較好的治療或是醫材，必然需要額外付出相對的費用，建議首要規劃2張實支實付型醫療險，因為新生兒免疫力較低，經常因為感冒、腸胃炎等不明原因發燒而住院，有了足夠的醫療保障，可以確保在生病或是動手術時，能轉嫁健保以外的醫療花費！

第3是為不幸罹癌準備百萬治療金的「防癌險」

絕大多數人的觀念都認為癌症是成年人的專屬疾病，孩童與嬰兒都不會罹患癌症，但是實際上，自102年起，癌症已是台灣兒童非意外死亡原因的第1名；根據中華民國兒童癌症基金會最新統計資料顯示，國內每年約有550名兒童或是青少年罹患癌症且這個現象仍在持續增加中。

有關新生兒癌症保障規劃，小花平台保險顧問提醒：「愈早投保愈好，孩子投保癌症險保費便宜，可以幾百元的代價，轉嫁龐大醫療支出的可能性。」此外，也不要忘記一定要安排具備「罹癌一次金」的保障，這樣才能跳脫各種療程理賠的限制，方便自由運用。

第4是兒童也不能忽視的「重大傷病險」

最後，考量孩子年紀還小，加上身體發育未健全且免疫力差，小小的發燒都有可能會造成嚴重的影響，加上近年來兒童罹患重大傷病的比例持續升高，目前常見申請重大傷病卡的疾病諸如：小兒麻痺或是腦性麻痺、惡性腫瘤、克隆氏症、川崎氏症、紅斑性狼瘡、先天性肌肉萎縮症、慢性精神病等，這些重大傷病的治療費用動輒新台幣數十萬元，突如其來的經濟壓力往往讓家長們感到措手不及……。

小花平台保險顧問強調，一旦孩子不幸發生重大傷病，長期治療所費不貲，建議可以將重大傷病險搭配實支實付型醫療險、防癌險或是失能險等一起規劃，藉由商業保險來轉移這些經濟壓力，讓孩子在第一時間獲得較好的治療，同時也能減輕短時間內可能面臨的龐大開銷問題。