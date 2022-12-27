晚婚、晚育只能晚退休！你也被「經濟問題」拖累了嗎？

近來許多以女性群像為出發點的熱播戲劇，像是陸劇《三十而已》、台劇《俗女養成記》、韓劇《三十九》、美劇《慾望城市》……等，受到了觀眾的高度追捧，有著相當高話題還有討論度，也連帶衍生出台灣社會婚姻呈現的晚婚、不婚現象，導致少子女化愈趨嚴竣及生育率持續的下降。

台灣年輕人不婚、不生愈趨明顯

台灣人晚婚又晚育，根據內政部調查，台灣男性和女性的初婚年齡近幾年再攀新高，109年平均初婚年齡男性為32.3歲、女性為30.3歲，女性生育第1胎的平均年齡為31.09歲，其中生育年齡為35歲以上者更達23.5％，反映出時下年輕人通常不會像過往觀念，將結婚生子放在人生首位。

不知你可曾想過，當現代人將晚婚晚育視為「正常現象」時，卻往往忽略其背後潛藏的危機。隨著晚婚晚育已成為現代人流行的趨勢，其所帶來的後續效應包括：高齡產婦劇增且孩子生得少、嬰幼兒先天性疾病風險加劇、凍卵人數每年以倍數成長；尤有甚者，民眾退休後的各項生活準備也將被迫延後。

說到晚婚晚育之所以漸成主流，其來有自，以下歸納兩大主因：

主因1、晚婚晚育甚至不婚不育趨勢愈來愈明顯

台灣人愈來愈晚婚晚育，晚婚當然晚育，當上父母的年齡愈來愈大，甚至不婚不育趨勢也日益明顯；根據內政部最新統計，台灣25歲至44歲的適婚年齡者的未婚率達43.2％再創新高，尤其是現代女性教育程度高，認為人生不一定要投入婚姻的女性比比皆是，如果加上穩定收入、自用住宅、生育津貼……等諸多考量，更導致年輕族群結婚生子的意願大幅降低。

如果照這個趨勢發展下去，根據主計總處預測，再過15年、到了2037年，台灣新生兒可能跌破10萬人，屆時勞動力將會老化的非常迅速，成了新一波的國安危機。

說到大多數年輕人「恐婚」的真實心理，可以從人力銀行數據分析一見端倪：在年滿20歲以上的成年勞工當中，在可以複選的情況下，「沒有」結婚計畫的主要原因依序為：「自認收入只能養活自己」（佔56％）、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」（佔52.4％）、「買不起房子」（佔42.9％）、「喜歡一個人自由自在的生活」（佔38.1％）及「自認存款少，結婚基金不夠」（佔35.7%）。

主因2、囿於經濟壓力，年輕人對於生養孩子信心不足

延續前述人力銀行所做的最新數據顯示，其實除了最根本的經濟問題外，另外一個關鍵是絕大多數民眾對於生養孩子的「信心」不足，其中有高達6成的受訪者表示目前「沒有小孩」，但是如果從人生規劃來看，近半成的受訪者表示其實「有計畫」生小孩（當中有3成屬於未婚，但有計畫生小孩、近2成屬於已婚，且有計畫生小孩。）

再進一步探究時下年輕人之所以不想生小孩的原因，在可以複選的情況下，依序為：「怕賺的錢不夠養小孩」（佔70.3％）、「覺得買不起房子，沒辦法給小孩一個家」（佔50.6％）、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」（佔34.4％）、「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」（佔25.9％）及「不滿意國內教育體制」（佔23.2％）。

總的來說，其實大多數的年輕人不是不想結婚或是生小孩，最主要原因還是歸結於經濟問題，像是不想結婚的首要原因是「自認收入只能養活自己」，而不想生小孩的首要原因是「怕賺的錢不夠養小孩」，在在顯示生活離不開錢，正好說明：今天晚婚晚育的世代＝處在經濟壓力和焦慮的時代。