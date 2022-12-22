想要健康人生和提早財富自由？ 他：從不喝珍珠奶茶開始

【撰文・張居隱】

近年台灣特色飲料珍珠奶茶，在世界很多地區受到喜愛並帶動流行，而台灣民眾大多以塑膠吸管喝珍珠奶茶，台灣官方為減少塑膠用量以增進環保，曾規定業者原則不提供塑膠吸管給內用顧客，還建議用湯匙喝珍珠奶茶，不少民眾認為官員的想法很奇怪。

而我更建議乾脆少喝珍珠奶茶，除減少塑膠吸管用量，還有這些好處：

一、準備追求夢想所需資本

雖常有上班族付錢團購珍珠奶茶，但想換工作、從事自由工作或創業就該懂得節制，因待業時間不確定、收入相對不穩，需多存錢備用，如太常喝珍珠奶茶，會增加固定支出影響財務運用。

也有些人想付錢報名參加課程，學想學的新技能，或了解有興趣的事物，透過少喝珍珠奶茶存錢付學費，過程可提升自制力，讓自我感覺良好，有助面對上課過程的挑戰。

二、保持追求夢想的健康體力

有些人想進行長途旅行、參加體能活動圓夢。但珍珠奶茶熱量高，且部分業者可能為省成本、提升口感，亂加有害物質，喝多會變胖、引起相關疾病。

總不能因常喝珍珠奶茶，造成體重太重而跑不動，或生病影響體能、行動自由，還得付大量醫療費治療，被迫放棄夢想吧。

畢竟付錢買珍珠奶茶，只是讓業者完成開店夢想，對本身的財務、健康沒什麼好處，不如認真思考你想完成什麼夢想，把買珍珠奶茶的錢，用來支付本身的夢想吧。

除非你想透過喝各家珍珠奶茶，比較口感、包裝、價錢、店家服務品質，並拍下照片、製作食記，投稿媒體領稿費、上傳圖庫開發授權金收入，或在部落格發表領讀者贊助，開發可帶來收入的能力；或從中觀察店家如何有效率的經營、食品產業上下游供應鏈運作，投資適合的企業股票，變成可帶來收入的資產。

這樣喝珍珠奶茶，才不會對你的財務，甚至是健康、人生造成負面影響！

作者：張居隱

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00113.追求夢想？少喝珍珠奶茶！