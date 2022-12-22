想買0050不給買？專家：KYC與RR值制度不死 投資人受騙不止

「拜金管會保障投資人目的」之賜，筆者必須每一年，重新做一次KYC（認識客戶，Know Your Customer：https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=2424&k=&p=1&lid=1839）。也就是說，除非是定期定額投資改變申購時間或金額，否則，就算過去曾投資過同一標的，只要是單筆追加下單的當下，KYC測驗結果並不是「有效的」，就得重做一次。

話說最近因為手邊剛好有點閒錢，再加上看到股市大跌。所以，筆者想在原本定期定額投資之餘，逢市場大跌再「低點加碼（買黑不買紅）」。只不過，由於KYC一年效期已過，個人在下單前，得先再重做一次。

之後，筆者分別透過券商，以及銀行財管部門進行KYC問卷測驗。儘管問題略有差異，但矛盾的是：「同一個我」在券商做的風險屬性是「積極型」，但在銀行做的卻是「安穩型」；例如我想要加碼買進的是0050 ETF，透過券商網路可以下單，但在銀行則不准。

儘管券商的業務員告訴我：由於券商客戶原本就在投資股票、屬性比較積極註，所以，同一客戶可能會出現「在券商是穩健型，而在銀行則是安穩型」的差異。

然而這樣的回覆，卻更是讓人覺得不可思議。筆者很想請問定這個規定的監理單位：同一個人，且要投資的標的也是同一個，為什麼在券商可以買，在銀行卻不得投資？

而這，還不是最荒謬之處，因為依照規定，我當下不能重做KYC並立即修改題目答案。但，一段時間之後卻可以重做。也就是說，筆者如果「非得透過我的網路銀行，購買積極型的投資標的」，卻可以在一段時間以後「重『考』同一份問卷，並更改答案」。因為據了解，KYC問卷的題目內容，除非「法規變更」，或是某一題目「已經明顯背離實際現況」，否則金融機構很少會更改內容的。

為了瞭解KYC的相關規定，筆者特別請教了銀行與券商「財富管理」部門的主管，並得出以下的回覆：

首先，金管會只有規定KYC「一定要有」的重點（請見「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」第5條），像是「基本資料與財務背景」、「所得與資金用途」、「委託目的及需求」、「投資經驗」、「風險偏好」及「預計投資期限」外，其餘並無特殊規定，且沒有統一範本。

可以這麼說，同一投資人，在不同金融機構做出的KYC風險屬性不同，主要是受到「監理單位的寬、嚴不同」，以及「不同金融機構對同一客戶風險程度認定的不同」而有差別。

以「監理單位的寬、嚴不同」為例，由於銀行被監理得最嚴格，所以，得出的風險屬性就會趨於保守。一位銀行財管部門主管就舉例，金檢人員可能會要求某一家金融機構：當投資人年齡超過70歲，KYC結果最高不能是「積極型」。但其他銀行，則可能沒有此一限制。

影響不同金融機構KYC問卷內容不同的原因，還有「不同金融機構對同一客戶風險程度認定不同」。一家券商財管部門主管以「年收入資料」為例表示，每一家金融在問卷上的級距設定，完全是由各金融機構內部，依照「多少年收入者算是保守或積極型」等資料所定。舉例來說，年收入100萬元的客戶，在A券商屬於保守型，但在B券商，就有可能是穩健型。

當然，客戶的職業、年齡與投資經驗到哪裡，KYC結果自然也會跟著不同。以某銀行為例，由於有「65歲以上客戶，風險屬性最高只到第3級」的限制。所以，假設客戶原先在64歲時做KYC，得出的風險屬性是第4級；但65歲再做，就會變成第3級了。

圖為ETF示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

還有一種更特殊的狀況是：同一客戶，想要買同一金融商品，在不同金融機構下單的結果，也會有所差異。而這，就牽涉到「每一金融機構對於某些金融商品的風險報酬等級（RR值）」歸類（屬於金管會所定的「KYP，Know your product」範疇：https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=2424&k=&p=1&lid=1839）的不同了。

舉例來說，新興市場非投資等級債基金在某金融機構是RR5，但在另一家金融機構則是3或4。所以，除非客戶風險屬性是「各種風險報酬等級（RR值）」都能購買的「積極型」，否則，屬於「穩健型」的客戶，就會被限制「不能購買（投資）」所有被歸類為RR5的商品。

其次，目前各家金融機構的KYC風險屬性等級，從3到5級都有，但金管會只有規定「最少不得少於3級」而已。以某銀行為例，客戶風險屬性分4級，但商品的RR值分為5級。所以，第4級的客戶，是可以投資RR5的商品。

另以70歲以上投資人為例，目前沒有任何法規規定，超過70歲的客戶，就不得投資積極型的投資標的。只是根據現行的KYC及適配投資商品的規定，只要客戶的風險屬性不是積極型，就不得投資積極型商品。

再者，有關「KYC做了之後，多久可以更改」，也沒有一定標準。據了解，最早是沒有「重做次數及間隔天數」限制的。後來是監理單位金檢時發現，有客戶重做KYC非常多次。

監理單位認為，這是客戶對KYC各種答案所進行的測試，因此便要求金融機構必須更改。但，金管會也沒有對於「客戶重做次數」及「多久天以後可以重做」有特別規定，只有說「不讓客戶頻繁更改KYC」而已。所以，目前關於「限制不得更改天期」的規定，有的是14天，有的是1週，也有的是「1個月最多只能做兩次」，各家的規定都不同。

儘管根據金管會對於KYC的介紹，它是「金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作，主要是了解客戶的風險承受能力，了解客戶後，才能提供合適的商品給客戶，以避免及減少金融消費爭議的發生」。但在實際運作上，筆者發現KYC至少有以下幾大問題：

首先，KYC的一貫性有問題。多年來協助TRF（目標可贖回遠期契約，Target Redemption Forward）投資人，向仲裁協會及法院爭取權益，也是《銀行理專不能說的秘密》一書的作者周冠中，聽到筆者的案例就認為，不同金融構間並沒有一個統一的版本，是非常不可思議的事。

事實上，筆者特別上網去查看各家金融機構的KYC問卷，還真的是「五花八門」。且由於不同金融機構在計分權重上的設計有異，自然就會出現「同一人在不同金融機構，所測的KYC風險屬性不同」的結果。然而，客戶明明就是同一人，有什麼道理可以在某一家金融機構的風險屬性，被判定是「積極型」，但是在另一家金融機構，卻是被歸類為「穩健型」？

且更大的問題在於：各金融機構列在KYC問卷裡的題目，就算不常更動，但據業者表示，有關答案的評分權重，確實是會「變動」的。而這裡的變動，並不是因為客戶的基本資料（例如年齡或年收入狀況）變化，所產生的更動。

其次，KYC能得出的「真實性」也有問題。例如專長在財務管理的一位國立大學教授，就以他之前（2012年）去新加坡考察為例，銀行第一次幫客戶做KYC，依規定都得面對面進行，且銀行還要調查客戶帳戶的進出狀況及餘額等詳細狀況，並不是完全由客戶自行隨便填寫。

周冠中也指出，他之前去香港銀行第一次開戶時，也是由銀行員當面做KYC。而且，與個人財務方面有關的資料，並不是由客戶自行填寫，銀行也負有責任確認客戶填寫的資料是否正確？

為何銀行必須再三確認客戶資料正確？一位教授就舉之前，系上的一位20多歲工讀生為例：他一個月的薪水才不過1萬多元，家裡也不是很有錢，但卻每天在玩選擇權。「這不是更突顯出KYC問卷結果的荒謬嗎」，他加重語氣地表示。

為什麼「一貫性」及「真實性」如此重要？這是因為辜且不論各家金融機構，對於銷售金融商品的風險分類迴異。一旦源頭（KYC結果）錯誤，投資人如何能夠「投資到合適的商品，以避免及減少金融消費爭議的發生」？再說了，用錯誤的KYC結果，再搭配錯誤的RR值商品（相關詳細內容，請見筆者之前專欄：https://fund.udn.com/fund/story/7488/5799843），不就是「錯上加錯」、錯得更加離譜嗎？

最後，從資產配置的角度來看，投資是非常複雜的組合。投資人不可能一輩子，只投資在單一標的，而是一籃子的投資組合。不過現今依照規定，民眾只有第一次，以及日後每年投資前，都得做一次KYC測驗，且不會針對個別投資商品，分別進行KYC測驗。

但問題來了，就算風險屬性是「保守型」之人，只要資產配置（股債比）得當，誰說就100%不能投資積極型投資標的？例如一位教授就表示，他原則上是認同金管會設計KYC，並且規定只能買適合風險屬性的商品，是為了保護投資人。但他卻不忘強調，從金融自由的角度來看，假設是非常有錢的銀髮族，有什麼理由不准他投資積極性的投資標的？

正如同一位曾經待過國內、外不同銀行財管部門的資深主管所言：從金融機構的立場來說，「風險承受度是否能夠真正的評估出客戶的風險屬性」絕不是主要的議題，反倒是「如何將客戶分類，才不違反監理單位的規定」。

周冠中也認為，KYC不過是方便某些不肖金融業者，做為推卸不當銷售責任，也就是「規避銀行法律責任風險」之用。他同時反問：「金管會應該要先釐清：KYC到底是為客戶理財需要而製作；還是為銀行審查客戶交易條件而製作」？

因為，如果是為客戶理財需要而製作：應該同時讓客戶了解該金融機構「KYP（認識你的商品）」的內容，這樣一來，客戶才能正確知道所做的KYC結果，和可以承作商品的風險等級；假設是為銀行審查客戶交易條件而製作：則銀行應該確實審查客戶填寫的KYC真實性」。但就法規訂定的內容與目的來看，周冠中覺得目前KYC的目的及功能是兩者兼具（「為客戶理財需要而製作」及「為銀行審查客戶交易條件而製作」）。

就如同莊子曾說過：「聖人不死，大盜不止」，若換成投資理財這個領域，就會是「KYC與RR值制度不死，投資人上當受騙不止」。因為，從每年金融機構發生客戶被金融剝削（投資糾紛爭議）的案件從未減少來看，KYC制度（包括配對的KYP及RR值的設定）可以說並沒有達到其原有的目的，以及應有的目標。

筆者認為，金管會與其不想提出真正釜底抽薪的辦法，繼續讓這個給予兩造雙方，有太多可以「上有政策，下有對策」的上下其手空間，且「既不能真正保障投資人」，又「徒增投資人困擾」的虛假KYC與RR值制度，還真是不如像周冠中所說的「儘早廢除了，以免反成為金融機構的『免責護身符』」哪！