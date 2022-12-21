快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

妻問薪水28k可存錢嗎？ 網看1條件直搖頭：來不及了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友貼出他們的家庭收入，問大家「這樣可以存到錢嗎？」多數人認為有買房、養育孩子的費用，很難存到錢。示意圖／ingimage
一名女網友貼出他們的家庭收入，問大家「這樣可以存到錢嗎？」多數人認為有買房、養育孩子的費用，很難存到錢。示意圖／ingimage

現在萬物齊漲，存錢更加不易，日前有位35歲的女網友指出，他們夫妻薪資加起來每個月有7萬3千元，同時要繳房貸2萬元，還要負擔小孩的開銷，她好奇問大家「這樣可以存到錢嗎？」對此，多數人看了搖頭喊「我覺得很慘，薪水不高還買了房、生了小孩」。

一名網友在Dcard發文表示，她老公的薪水4萬元，她的薪水2萬8千元，加上育兒津貼一個月可以有7萬3千元，每個月房貸約2萬元，還有養育2個月大的嬰兒，她求問「這樣可以存到錢嗎？」

接著原PO補充說明，房子的頭期款為100多萬，是靠她以前省吃儉用存到的，小孩有娘家幫忙照顧，平日都要工作，餐費一天只吃兩餐，晚餐會回娘家吃，車子有買一台二手車，每個月2萬元房貸包含水電、管理費，加上夫妻兩人的電話費，合計為1600元。小孩的尿布則是別人送的，奶粉一個月2000多元，保險一個月差不多4000元左右，夫妻的存款有100多萬左右。

對此，有網友留言「我覺得很慘，薪水這樣為什麼硬要買房呢？你們這樣只要其中一個人失業，房子立刻被法拍」、「你們已經來不及不生小孩了」、「可以削減不必要的開支，還有三餐縮減成兩餐，還是可以存到錢的，比如不要浪費錢一直買新衣新鞋、超市買菜買打折到極限將要淘汰的食材、休閒盡量選不用花太多錢的項目」、「夫妻兩人省一點，外加兼職工作，再去學一些理財規劃可以存到錢」、「好可怕，為什麼一堆人生了後才來煩惱存錢跟開銷問題，生之前到底在幹嘛？為什麼不好好規劃？搞得自己跟小孩都痛苦」。

薪水 理財 Dcard

延伸閱讀

幼童持續高燒查不出病因！3天後醫見手背浮現「二直線」 秒揪元凶

世足賽／梅西抱金盃坐車頂 下秒整排球員差點「遭電線勒脖」

台積電還可投資？跌至「這價位」能中期布局 2023台股五重點觀察！

他買不到超商珍食罵哭店員 「奧客做法」掀兩派論戰

相關新聞

妻問薪水28k可存錢嗎？ 網看1條件直搖頭：來不及了

現在萬物齊漲，存錢更加不易，日前有位女網友指出，他們夫妻薪資加起來每個月有7萬3千元，同時要繳房貸2萬元，還要負擔小孩的開銷，她好奇問大家「這樣可以存到錢嗎？」對此，多數人看了搖頭喊「我覺得很慘，薪水不高還買了房、生了小孩」。

年輕人保險起手式！「小」資金換得「大」保障

根據衛福部公布國人10大死因，其中事故傷害相較於前一年「持平」位居第7，尤以15至24歲的年輕人，意外死亡比例最高、近50％；換句話說，每2個死亡的年輕人，就有1人是死於意外事故。

有錢人思維...錢包黑色或綠色、家裡看不到面紙盒 你中幾項？

最近小編偶然看到一本書名為《有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水》，這個書名讓我眼前一亮，不禁想要一探究竟：有錢人和沒錢人到底差在哪裡？沒錢人可以藉由哪些轉運秘方翻身？該書作者開宗明義點出有錢人與沒錢人最大的3個差別：「有錢人會在玄關擺鏡子」、「有錢人家看不到面紙盒」、「有錢人的錢包多黑色和綠色」，同時也一語道破沒錢人容易犯的2個大忌：「沒錢人家裡東西直接放地上」、「沒錢人的東西很多」；本周小編引用該書作者獨特觀點，帶領讀者一起來了解有錢人為什麼愈來愈有錢，而沒錢人與他們的差別又是什麼？

工作後反存不到錢？她曝「自制力不足」成敗筆 推3種方法無痛存錢

據「Money錢」報導，人力銀行2021年的調查顯示，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人零存款，近日就有網友分享，自己開始工作後物慾增加，反而比學生時期更存不到錢，在嘗試過數種存錢辦法後，她終於得出3種適合沒自制力者的存錢法。

疫情通膨打亂退休理財 四成民眾未規畫退休金

你開始存退休金了嗎？根據「2022年國人財富健康暨樂活享退指數」大調查指出，有58.8%的民眾有做理財規劃，但其中有38...

數位娛樂效果加乘 4D數位影音吸睛

近一周全球娛樂影視圈最火熱的話題，不外乎即將上映的電影阿凡達2即將上映，然電影數位化過程舉凡3D甚至進化到4D技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。