妻問薪水28k可存錢嗎？ 網看1條件直搖頭：來不及了

現在萬物齊漲，存錢更加不易，日前有位35歲的女網友指出，他們夫妻薪資加起來每個月有7萬3千元，同時要繳房貸2萬元，還要負擔小孩的開銷，她好奇問大家「這樣可以存到錢嗎？」對此，多數人看了搖頭喊「我覺得很慘，薪水不高還買了房、生了小孩」。

一名網友在Dcard發文表示，她老公的薪水4萬元，她的薪水2萬8千元，加上育兒津貼一個月可以有7萬3千元，每個月房貸約2萬元，還有養育2個月大的嬰兒，她求問「這樣可以存到錢嗎？」

接著原PO補充說明，房子的頭期款為100多萬，是靠她以前省吃儉用存到的，小孩有娘家幫忙照顧，平日都要工作，餐費一天只吃兩餐，晚餐會回娘家吃，車子有買一台二手車，每個月2萬元房貸包含水電、管理費，加上夫妻兩人的電話費，合計為1600元。小孩的尿布則是別人送的，奶粉一個月2000多元，保險一個月差不多4000元左右，夫妻的存款有100多萬左右。

對此，有網友留言「我覺得很慘，薪水這樣為什麼硬要買房呢？你們這樣只要其中一個人失業，房子立刻被法拍」、「你們已經來不及不生小孩了」、「可以削減不必要的開支，還有三餐縮減成兩餐，還是可以存到錢的，比如不要浪費錢一直買新衣新鞋、超市買菜買打折到極限將要淘汰的食材、休閒盡量選不用花太多錢的項目」、「夫妻兩人省一點，外加兼職工作，再去學一些理財規劃可以存到錢」、「好可怕，為什麼一堆人生了後才來煩惱存錢跟開銷問題，生之前到底在幹嘛？為什麼不好好規劃？搞得自己跟小孩都痛苦」。