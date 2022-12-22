蕾咪教你「改變窮人思維」：想變有錢 先別仇富

我不是故意仇富，是別人太過炫富？

我曾經分享過，在窮人思維中最可怕的一項，就是仇富；當我們開始討厭有錢人，就註定無法成為有錢人，因為沒有人想成為自己討厭的人。

在財富狀態不佳的時候，我們難免覺得一些有錢人的生活型態與說話方式，讓人反感。然而，或許你可以試著去體驗不舒服的感受，並且透過探究的方式，來理解自己的內心，理解這樣的憤怒來自於什麼原因。

人生最可悲的事情並不是憤世嫉俗與悲傷痛苦，而是對萬事萬物毫無感受，因為唯有感受，才能更加自我覺察與認識自己，並且藉此找到人生的動力。

當我們為了別人的財富感到憤怒時，也許是因為對方的財富來自於剝奪善良的人，由此我們可以得知，善良是我們很在乎的價值觀；也許是因為對方奢侈浪費，由此我們可以得知，珍惜資源是我們很在乎的一件事；也許是因為對方狂妄自大，由此我們可以得知，謙虛有禮是我們想尊敬一個人的態度。

可是，也許我們單純只是因為對方有錢，就討厭他們。那麼，或許我們要認清的事實是：為什麼會討厭有錢人？因為覺得自己做不到，感覺被剝奪？還是因為無法面對自己的現況，想否認事實？抑或是單純嫉妒，覺得自己比不上別人？又或者是跟這群有錢朋友相處起來有壓力、不自在，自然而然就不想往來？甚至是因為沒有共同的生活經驗，無法產生共通的話題，而感覺自己格格不入，覺得距離遙遠，是不同世界的人？

這很正常，即使到了現在，我也仍舊會這樣。不論往前走了多遠，我們都是普通人，也會有相似的情緒，有時候，我甚至會害怕自己進步得太慢，害怕自己跟不上朋友的腳步，因此漸行漸遠被丟下，感到孤單。就像一群人去跑馬拉松，一開始身邊有些速度接近的朋友，跑著跑著，自己的體力逐漸落後，看著其他人越跑越遠，深感無力。

還記得單車環島時，我經歷過同樣的感受，於是越來越心急地想要跟上車隊，亂了自己的節奏，變得氣喘吁吁，甚至一度懷疑人生，問自己為何要這樣折磨自己。

直到教練提醒我：「不要心急，這趟旅程不是百米衝刺，而是要騎滿上千公里。」突然之間我意識到，如果維持同樣的匱乏心態，註定無法完成旅程。看著旁邊每個往前騎行的夥伴，才發現這其實是我一個人的旅程，沒有任何一個人可以代替我前進。當我累了，當我渴了，當我需要停下來喘口氣，都沒有人可以代替我做決定，只有我最了解自己的身體當下需要什麼樣的選擇。

於是，我開始調整呼吸節奏，用自己最舒服的速度前進，累了就停下來，渴了就喝水，力氣不夠就減緩速度，體力充足就保持速率，根據每天預計完成的一百多公里，分配體力，有時騎得比別人慢一點，有時快一些，不知不覺輕輕鬆鬆騎到了車隊最前頭。

我得承認，有時候遇到優秀的人，會讓我們覺得自己不夠好，但是，如果我們可以理解，每個人其實都活在自己的時區當中，有的人結婚生子的早，有的人功成名就的早，有的人財富自由的早，有的人身體健康壓力少。每個人都有各自的快樂幸福，也有各自的挫敗痛苦，我們有時會遇見一些旅伴，生命這趟旅程卻始終獨行，必須為自己全權負責。其他人擁有的財富，就像他們騎車時擁有的速度一樣，對我們來說，不過就是來來去去的風景，而我們能掌控的一向就只有自己的旅程而已。

遇到一堆比我有錢的人，心理不平衡怎麼辦？

有人常問我：「遇到一堆比我有錢的人，心理不平衡怎麼辦？」

有些人遇到比自己有錢的人會覺得有壓力或不平衡，就開始不自覺的疏遠與逃避交流，其實這是很正常的。每個人多多少少都曾經歷過，但是如果能夠把握機會交流，或許就能打破思維框架，讓自己越來越接近富人思維。

哲學家叔本華說過：「世界最大的監獄，就是人的思維。」 《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》。圖/天下文化提供

窮人與富人最大的差異不是能力，而是財富思維與情緒穩定性。如果你選擇性地交友，安於現狀，只敢跟比自己貧窮的人往來，而不想與富有的人交流，久了能量會被拉低，也很容易讓自己活在原本的貧窮舒適圈。 有時我們會遇到一種情況，和某些親朋好友曾經在同一個高度，後來差距越來越大，直到變成兩個世界。在這樣的相處過程中，感覺自己的無力感與落差感，變得越來越有壓力與不自在，久了就開始疏遠這些朋友們。

所以，生活圈開始出現越來越多有錢人，其實也許是來自於吸引力法則。我們自己曾經許下願望，希望可以改變財富現況，而這個願望可能吸引到新的人事物，並帶領我們前往新的環境。

(本文摘錄自《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》，方智出版，未經同意禁止轉載。)