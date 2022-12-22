快訊

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

蕾咪教你「改變窮人思維」：想變有錢 先別仇富

方智出版社／ 文‧蕾咪
圖為有錢人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為有錢人示意圖。圖片來源/ingimage

我不是故意仇富，是別人太過炫富？

我曾經分享過，在窮人思維中最可怕的一項，就是仇富；當我們開始討厭有錢人，就註定無法成為有錢人，因為沒有人想成為自己討厭的人。

在財富狀態不佳的時候，我們難免覺得一些有錢人的生活型態與說話方式，讓人反感。然而，或許你可以試著去體驗不舒服的感受，並且透過探究的方式，來理解自己的內心，理解這樣的憤怒來自於什麼原因。

人生最可悲的事情並不是憤世嫉俗與悲傷痛苦，而是對萬事萬物毫無感受，因為唯有感受，才能更加自我覺察與認識自己，並且藉此找到人生的動力。

當我們為了別人的財富感到憤怒時，也許是因為對方的財富來自於剝奪善良的人，由此我們可以得知，善良是我們很在乎的價值觀；也許是因為對方奢侈浪費，由此我們可以得知，珍惜資源是我們很在乎的一件事；也許是因為對方狂妄自大，由此我們可以得知，謙虛有禮是我們想尊敬一個人的態度。

可是，也許我們單純只是因為對方有錢，就討厭他們。那麼，或許我們要認清的事實是：為什麼會討厭有錢人？因為覺得自己做不到，感覺被剝奪？還是因為無法面對自己的現況，想否認事實？抑或是單純嫉妒，覺得自己比不上別人？又或者是跟這群有錢朋友相處起來有壓力、不自在，自然而然就不想往來？甚至是因為沒有共同的生活經驗，無法產生共通的話題，而感覺自己格格不入，覺得距離遙遠，是不同世界的人？

這很正常，即使到了現在，我也仍舊會這樣。不論往前走了多遠，我們都是普通人，也會有相似的情緒，有時候，我甚至會害怕自己進步得太慢，害怕自己跟不上朋友的腳步，因此漸行漸遠被丟下，感到孤單。就像一群人去跑馬拉松，一開始身邊有些速度接近的朋友，跑著跑著，自己的體力逐漸落後，看著其他人越跑越遠，深感無力。

還記得單車環島時，我經歷過同樣的感受，於是越來越心急地想要跟上車隊，亂了自己的節奏，變得氣喘吁吁，甚至一度懷疑人生，問自己為何要這樣折磨自己。

直到教練提醒我：「不要心急，這趟旅程不是百米衝刺，而是要騎滿上千公里。」突然之間我意識到，如果維持同樣的匱乏心態，註定無法完成旅程。看著旁邊每個往前騎行的夥伴，才發現這其實是我一個人的旅程，沒有任何一個人可以代替我前進。當我累了，當我渴了，當我需要停下來喘口氣，都沒有人可以代替我做決定，只有我最了解自己的身體當下需要什麼樣的選擇。

於是，我開始調整呼吸節奏，用自己最舒服的速度前進，累了就停下來，渴了就喝水，力氣不夠就減緩速度，體力充足就保持速率，根據每天預計完成的一百多公里，分配體力，有時騎得比別人慢一點，有時快一些，不知不覺輕輕鬆鬆騎到了車隊最前頭。

我得承認，有時候遇到優秀的人，會讓我們覺得自己不夠好，但是，如果我們可以理解，每個人其實都活在自己的時區當中，有的人結婚生子的早，有的人功成名就的早，有的人財富自由的早，有的人身體健康壓力少。每個人都有各自的快樂幸福，也有各自的挫敗痛苦，我們有時會遇見一些旅伴，生命這趟旅程卻始終獨行，必須為自己全權負責。其他人擁有的財富，就像他們騎車時擁有的速度一樣，對我們來說，不過就是來來去去的風景，而我們能掌控的一向就只有自己的旅程而已。

遇到一堆比我有錢的人，心理不平衡怎麼辦？

有人常問我：「遇到一堆比我有錢的人，心理不平衡怎麼辦？」

有些人遇到比自己有錢的人會覺得有壓力或不平衡，就開始不自覺的疏遠與逃避交流，其實這是很正常的。每個人多多少少都曾經歷過，但是如果能夠把握機會交流，或許就能打破思維框架，讓自己越來越接近富人思維。

哲學家叔本華說過：「世界最大的監獄，就是人的思維。」

《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》。圖/天下文化提供
《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》。圖/天下文化提供

窮人與富人最大的差異不是能力，而是財富思維與情緒穩定性。如果你選擇性地交友，安於現狀，只敢跟比自己貧窮的人往來，而不想與富有的人交流，久了能量會被拉低，也很容易讓自己活在原本的貧窮舒適圈。 有時我們會遇到一種情況，和某些親朋好友曾經在同一個高度，後來差距越來越大，直到變成兩個世界。在這樣的相處過程中，感覺自己的無力感與落差感，變得越來越有壓力與不自在，久了就開始疏遠這些朋友們。

所以，生活圈開始出現越來越多有錢人，其實也許是來自於吸引力法則。我們自己曾經許下願望，希望可以改變財富現況，而這個願望可能吸引到新的人事物，並帶領我們前往新的環境。

(本文摘錄自《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

理財 環島

延伸閱讀

今年買不到5件衣服！她用記帳軟體「年存30萬」 過來人給肯定

每筆支出都記帳！媽媽要求「畢業後還10萬」 她心酸問：為何生下我

家裡一堆雨傘、寶特瓶？中這幾點 專家斷定你天生窮鬼「存不了錢」

史上最煩人工作？ 網點名1職缺喊：快逃！做到懷疑人生

相關新聞

蕾咪教你「改變窮人思維」：想變有錢 先別仇富

我曾經分享過，在窮人思維中最可怕的一項，就是仇富；當我們開始討厭有錢人，就註定無法成為有錢人，因為沒有人想成為自己討厭的人。

妻問薪水28k可存錢嗎？ 網看1條件直搖頭：來不及了

現在萬物齊漲，存錢更加不易，日前有位女網友指出，他們夫妻薪資加起來每個月有7萬3千元，同時要繳房貸2萬元，還要負擔小孩的開銷，她好奇問大家「這樣可以存到錢嗎？」對此，多數人看了搖頭喊「我覺得很慘，薪水不高還買了房、生了小孩」。

年輕人保險起手式！「小」資金換得「大」保障

根據衛福部公布國人10大死因，其中事故傷害相較於前一年「持平」位居第7，尤以15至24歲的年輕人，意外死亡比例最高、近50％；換句話說，每2個死亡的年輕人，就有1人是死於意外事故。

有錢人思維...錢包黑色或綠色、家裡看不到面紙盒 你中幾項？

最近小編偶然看到一本書名為《有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水》，這個書名讓我眼前一亮，不禁想要一探究竟：有錢人和沒錢人到底差在哪裡？沒錢人可以藉由哪些轉運秘方翻身？該書作者開宗明義點出有錢人與沒錢人最大的3個差別：「有錢人會在玄關擺鏡子」、「有錢人家看不到面紙盒」、「有錢人的錢包多黑色和綠色」，同時也一語道破沒錢人容易犯的2個大忌：「沒錢人家裡東西直接放地上」、「沒錢人的東西很多」；本周小編引用該書作者獨特觀點，帶領讀者一起來了解有錢人為什麼愈來愈有錢，而沒錢人與他們的差別又是什麼？

工作後反存不到錢？她曝「自制力不足」成敗筆 推3種方法無痛存錢

據「Money錢」報導，人力銀行2021年的調查顯示，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人零存款，近日就有網友分享，自己開始工作後物慾增加，反而比學生時期更存不到錢，在嘗試過數種存錢辦法後，她終於得出3種適合沒自制力者的存錢法。

疫情通膨打亂退休理財 四成民眾未規畫退休金

你開始存退休金了嗎？根據「2022年國人財富健康暨樂活享退指數」大調查指出，有58.8%的民眾有做理財規劃，但其中有38...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。