快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

年輕人保險起手式！「小」資金換得「大」保障

聯合新聞網／ 小花平台保險+
小花平台保險+提供
小花平台保險+提供

每逢上下班交通尖峰時間，為數眾多的機車騎士呼嘯而過，說是宛如螞蟻雄兵般，一點也不為過！說到騎機車，已然成為許多年輕人生活中不可或缺的一部分，不過，千萬別輕忽因為意外帶來的傷害與衝擊，不容小覷。根據衛福部公布國人10大死因，其中事故傷害相較於前一年「持平」位居第7，尤以15至24歲的年輕人，意外死亡比例最高、近50％；換句話說，每2個死亡的年輕人，就有1人是死於意外事故。

想想15至24歲的年輕人，正值花季雨季的黃金階段，青春剛剛發芽，如果因為一次意外事故而斷送生命，豈不悲哉？正所謂「最怕奮鬥奔小康，一場意外全泡湯」，小花平台保險顧問建議年輕人還是得將風險保障視為優先，因為意外總是讓人無法預期、說來就來，只能超前部署，才能有效避免憾事發生。

年輕人及早學創富，提早退休不是夢！

都說年輕人是社會的棟樑，本周小花平台保險專題以年輕人保障為題，提出專業保險規劃建議，尤其要趁早建立理財好習慣，那麼想要盡早達到財富自由，就不會是夢！以下小花平台保險顧問提出掌握「先求有再求好、重保障輕儲蓄、先定期後終身」最高投保3原則：

原則1、先求有再求好

正所謂：「天有不測風雲，人有旦夕禍福！」尤其新冠肺炎疫情「病毒傳播不停歇」，更是讓人對這句話深有所感：在應對不可預知的未來時，首重的是自己要有能夠承擔風險的能力，

原則2、重保障輕儲蓄

考量年輕人可能遭遇的突發風險，諸如：疾病或是發生意外事故嚴重時，可能造成癱瘓甚至有致命威脅，建議將壽險、意外險列為優先考量的險種，如果因為疾病或是意外事故不幸身故時，留有一筆保險金給家人或是自己重視的人，不論是作為生活費或是其他用途，讓他們可以繼續支撐生活。

原則3、先定期後終身

年輕人囊中羞澀，在手邊可運用資金有限的情況下，不妨以定期險保單為底，相較終身險保費相對便宜，特別適合年輕族群作為個人保障的起手式，即使收入有限，也能以「小」資金換得「大」保障，替自己抵禦生活的風險，還能隨著個人需求選擇適合的商品。

最後，小花平台保險顧問再呼應前言所提，特別針對年輕族群偏好的工作屬性，指出最大的疑慮：可能經常在外奔波、多以機車或是大眾交通工具作為通勤代步工具，無形中增加危險事故發生機率，那麼就不得不提高意外險和醫療險的保障規劃了！

尤其今天醫療科技日益進步，外科手術的形式不斷向前發展，自費醫療負擔也愈來愈重，健保不給付的手術項目往往成了最沉重的開銷，但是如果按照這個趨勢發展下去，不難想像的是，日後民眾必須負擔的醫療費用勢必逐漸增加……，「可見提前做好超前部署是必須的，以免因為疾病或是意外事故，造成經濟上的沉重負擔。」

保險別再買心酸了：需釐清保障與儲蓄是兩回事！

另一方面，說到保險保障規劃，眾所周知，台灣人愛買保險是出了名的，不過，一直以來存在一個很大的問題：絕大多數人對於風險觀念普遍認知不足，每人平均手中持有2.6張保單，卻還被說是「保障不夠」、「花錢是在保心酸的」，其實關鍵就在於國人偏愛購買儲蓄型保單，保障型保單的比率卻大幅偏低，「需釐清保障與儲蓄是兩回事！」

那麼，究竟保險怎麼買才能發揮高槓桿效益、也最划算？小花平台保險顧問提出3個關鍵重點：「不盲目跟從」、「不以獲利為目的」及「不存僥倖心態」，提醒年輕人投保前先停、看、聽，除了審慎思考個人實際需求外，也不妨諮詢保險專家專業客觀的分析與建議，這樣才有可能做出最適合自己的選擇；尤其對於保險商品一竅不通的保險門外漢來說，也不致看得眼花撩亂、買錯也買少了。

▌原文出處：

《專題報導》年輕人保險起手式：以「小」資金換得「大」保障！

保險 理財 機車騎士 壽險 保單

相關新聞

年輕人保險起手式！「小」資金換得「大」保障

根據衛福部公布國人10大死因，其中事故傷害相較於前一年「持平」位居第7，尤以15至24歲的年輕人，意外死亡比例最高、近50％；換句話說，每2個死亡的年輕人，就有1人是死於意外事故。

有錢人思維...錢包黑色或綠色、家裡看不到面紙盒 你中幾項？

最近小編偶然看到一本書名為《有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水》，這個書名讓我眼前一亮，不禁想要一探究竟：有錢人和沒錢人到底差在哪裡？沒錢人可以藉由哪些轉運秘方翻身？該書作者開宗明義點出有錢人與沒錢人最大的3個差別：「有錢人會在玄關擺鏡子」、「有錢人家看不到面紙盒」、「有錢人的錢包多黑色和綠色」，同時也一語道破沒錢人容易犯的2個大忌：「沒錢人家裡東西直接放地上」、「沒錢人的東西很多」；本周小編引用該書作者獨特觀點，帶領讀者一起來了解有錢人為什麼愈來愈有錢，而沒錢人與他們的差別又是什麼？

工作後反存不到錢？她曝「自制力不足」成敗筆 推3種方法無痛存錢

據「Money錢」報導，人力銀行2021年的調查顯示，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人零存款，近日就有網友分享，自己開始工作後物慾增加，反而比學生時期更存不到錢，在嘗試過數種存錢辦法後，她終於得出3種適合沒自制力者的存錢法。

疫情通膨打亂退休理財 四成民眾未規畫退休金

你開始存退休金了嗎？根據「2022年國人財富健康暨樂活享退指數」大調查指出，有58.8%的民眾有做理財規劃，但其中有38...

數位娛樂效果加乘 4D數位影音吸睛

近一周全球娛樂影視圈最火熱的話題，不外乎即將上映的電影阿凡達2即將上映，然電影數位化過程舉凡3D甚至進化到4D技術...

大學生兼2份差＋放貸賺餐費 母崩潰喊「一定是投資賠錢」

有效利用投資理財可以錢滾錢，創造額外的被動收入，達到開源目的。一名家境不佳的網友抱怨，他為了負擔家中房租、繳學貸，每天半工半讀，晚上11點下班、隔天8點上課，近期將資金轉USDT放貸，想不到他的媽媽卻認為「投資一定賠錢」，不斷情緒勒索，要他不要投資，讓他備感壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。