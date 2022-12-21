年輕人保險起手式！「小」資金換得「大」保障

每逢上下班交通尖峰時間，為數眾多的機車騎士呼嘯而過，說是宛如螞蟻雄兵般，一點也不為過！說到騎機車，已然成為許多年輕人生活中不可或缺的一部分，不過，千萬別輕忽因為意外帶來的傷害與衝擊，不容小覷。根據衛福部公布國人10大死因，其中事故傷害相較於前一年「持平」位居第7，尤以15至24歲的年輕人，意外死亡比例最高、近50％；換句話說，每2個死亡的年輕人，就有1人是死於意外事故。

想想15至24歲的年輕人，正值花季雨季的黃金階段，青春剛剛發芽，如果因為一次意外事故而斷送生命，豈不悲哉？正所謂「最怕奮鬥奔小康，一場意外全泡湯」，小花平台保險顧問建議年輕人還是得將風險保障視為優先，因為意外總是讓人無法預期、說來就來，只能超前部署，才能有效避免憾事發生。

年輕人及早學創富，提早退休不是夢！

都說年輕人是社會的棟樑，本周小花平台保險專題以年輕人保障為題，提出專業保險規劃建議，尤其要趁早建立理財好習慣，那麼想要盡早達到財富自由，就不會是夢！以下小花平台保險顧問提出掌握「先求有再求好、重保障輕儲蓄、先定期後終身」最高投保3原則：

原則1、先求有再求好

正所謂：「天有不測風雲，人有旦夕禍福！」尤其新冠肺炎疫情「病毒傳播不停歇」，更是讓人對這句話深有所感：在應對不可預知的未來時，首重的是自己要有能夠承擔風險的能力，

原則2、重保障輕儲蓄

考量年輕人可能遭遇的突發風險，諸如：疾病或是發生意外事故嚴重時，可能造成癱瘓甚至有致命威脅，建議將壽險、意外險列為優先考量的險種，如果因為疾病或是意外事故不幸身故時，留有一筆保險金給家人或是自己重視的人，不論是作為生活費或是其他用途，讓他們可以繼續支撐生活。

原則3、先定期後終身

年輕人囊中羞澀，在手邊可運用資金有限的情況下，不妨以定期險保單為底，相較終身險保費相對便宜，特別適合年輕族群作為個人保障的起手式，即使收入有限，也能以「小」資金換得「大」保障，替自己抵禦生活的風險，還能隨著個人需求選擇適合的商品。

最後，小花平台保險顧問再呼應前言所提，特別針對年輕族群偏好的工作屬性，指出最大的疑慮：可能經常在外奔波、多以機車或是大眾交通工具作為通勤代步工具，無形中增加危險事故發生機率，那麼就不得不提高意外險和醫療險的保障規劃了！

尤其今天醫療科技日益進步，外科手術的形式不斷向前發展，自費醫療負擔也愈來愈重，健保不給付的手術項目往往成了最沉重的開銷，但是如果按照這個趨勢發展下去，不難想像的是，日後民眾必須負擔的醫療費用勢必逐漸增加……，「可見提前做好超前部署是必須的，以免因為疾病或是意外事故，造成經濟上的沉重負擔。」

保險別再買心酸了：需釐清保障與儲蓄是兩回事！

另一方面，說到保險保障規劃，眾所周知，台灣人愛買保險是出了名的，不過，一直以來存在一個很大的問題：絕大多數人對於風險觀念普遍認知不足，每人平均手中持有2.6張保單，卻還被說是「保障不夠」、「花錢是在保心酸的」，其實關鍵就在於國人偏愛購買儲蓄型保單，保障型保單的比率卻大幅偏低，「需釐清保障與儲蓄是兩回事！」

那麼，究竟保險怎麼買才能發揮高槓桿效益、也最划算？小花平台保險顧問提出3個關鍵重點：「不盲目跟從」、「不以獲利為目的」及「不存僥倖心態」，提醒年輕人投保前先停、看、聽，除了審慎思考個人實際需求外，也不妨諮詢保險專家專業客觀的分析與建議，這樣才有可能做出最適合自己的選擇；尤其對於保險商品一竅不通的保險門外漢來說，也不致看得眼花撩亂、買錯也買少了。