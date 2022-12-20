有錢人思維...錢包黑色或綠色、家裡看不到面紙盒 你中幾項？

最近小編偶然看到一本書名為《有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水》，這個書名讓我眼前一亮，不禁想要一探究竟：有錢人和沒錢人到底差在哪裡？沒錢人可以藉由哪些轉運秘方翻身？該書作者開宗明義點出有錢人與沒錢人最大的3個差別：「有錢人會在玄關擺鏡子」、「有錢人家看不到面紙盒」、「有錢人的錢包多黑色和綠色」，同時也一語道破沒錢人容易犯的2個大忌：「沒錢人家裡東西直接放地上」、「沒錢人的東西很多」；本周小編引用該書作者獨特觀點，帶領讀者一起來了解有錢人為什麼愈來愈有錢，而沒錢人與他們的差別又是什麼？

沒錢人家常見的2個大忌，你也犯過嗎？

首先，來看看有錢人在日常生活中會做的事！

第1點、有錢人會在玄關擺鏡子

該書作者提到，有錢人家的玄關幾乎百分之百都有面大鏡子，而且是能照到全身的大鏡子，這是為什麼？那是因為「鏡子＝自己」，也就是說，有錢人知道照鏡子確認自我形象的重要性；舉例來說，如果玄關有鏡子，出門前就可以察覺「啊，領子翻起來了，這樣很失禮！」

該書作者為「有錢人會在玄關擺鏡子」這一點下了這樣的註解：「我覺得有錢人應該就是因為這樣，所以才能夠留意自己在別人眼中的形象、察覺他人的想法，進而為他人著想。」

第2點、有錢人家看不到面紙盒

該書作者提到，他去有錢人家拜訪時，幾乎都看不到面紙盒……；對此，許多有錢人都回答：「因為很礙眼」、「因為看到就想抽來用」。再仔細探究其原因，有錢人討厭浪費，他們認為：有面紙盒→看到就想用→增加垃圾→空出放垃圾的地方很浪費空間。

針對「有錢人家看不到面紙盒」這一點，該書作者試著模仿有錢人，把面紙盒藏起來，最後得出一個結論：「真的因為看不到，就不會想用！」

第3點、有錢人的錢包多黑色和綠色

該書作者提到，雖然經常聽說黃色的錢包可以生財，但是實際看了許多有錢人的錢包後，發現他們的錢包幾乎沒有黃色，都是黑色或是綠色。

針對「有錢人的錢包多黑色和綠色」這一點，從色彩的能量來看，黃色有缺乏毅力、不穩重的面向；綠色帶來彬彬有禮且認真、很照顧人、目標清楚明確的印象，是企業老闆必要的能量；至於黑色則能提高匠人氣質，諸如：藝術才華、專注力、提高求知欲等工作能力。

其次，再來看看沒錢人在日常生活中會做的事！

第1點、沒錢人家裡東西直接放地上

該書作者提到，沒錢人之所以沒有錢，首要常見的問題，就是東西沒有放在正確的地方。

針對「沒錢人家裡東西直接放地上」這一點，該書作者直指，認為東西可以用就好、對物品的態度隨便的人，可能也會用相同的態度對待他人，「最讓我覺得誇張的，就是把電鍋直接放在地上，地板容易積灰塵，紙屑垃圾也會直接掉地上，把每天都要吃的重要米飯放在腳邊，實在是太對不起食物了！」

第2點、沒錢人的東西很多

該書作者提到，他曾經拜訪過不少有錢人和沒錢人的家，發現幾個一眼就可以辨別兩者的地方，其中一個就是人愈窮、東西愈多。

針對「沒錢人的東西很多」這一點，該書作者直指，有錢人與沒錢人之間的差別在於，有錢人家的東西收納得很好，幾乎藏在看不到的地方；至於沒錢人家則是經常亂七八糟，往往看得到的地方都是滿滿的物品、雜亂無章。