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工作後反存不到錢？她曝「自制力不足」成敗筆 推3種方法無痛存錢

聯合新聞網／ 綜合報導
現今存錢不易，許多年輕人工作好幾年仍沒有儲蓄。示意圖／ingimage
現今存錢不易，許多年輕人工作好幾年仍沒有儲蓄。示意圖／ingimage

據人力銀行2021年的調查顯示，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人零存款，近日就有網友分享，自己開始工作後物慾增加，反而比學生時期更存不到錢，在嘗試過數種存錢辦法後，她終於得出3種適合沒自制力者的存錢法。

一名女網友在Dcard推薦3種存錢妙方，她坦言自身是一個缺乏自制力的人，因此嘗試過10幾種存錢策略才找到以下幾種適合自己的方式，更建議大家存錢要盡早開始，雖然沒辦法一下子存到大錢，但靠著「持之以恆」也能累積財富。

方法一：631存錢法

原po指出，此方法很適合不擅長自律的人，只要一領到薪水就把薪水分成3份，分別是生活消費60%、儲蓄理財30%、緊急預備金10%，再放到不同戶頭裡，嚴格限制自己這個月只能花費6成薪水。另外，也可以按照個人情形調整比例，改為532、333等分法。

方法二：銅板存錢法

原po表示，此法適合習慣使用現金的人，等每天到家或到公司後，就將零錢投入撲滿，身上盡量只保留紙鈔使用，「別小看零錢，積少成多也是一筆不少的財富！」她表示自己也正在養第二隻小豬公，每次打開存錢筒時真的有滿滿的成就感。

方法三：365天存錢法

每年365天，從第一天開始依序存入1、2、3直到365元，總計可存到6萬6,795元，如果擔心只有3分鐘熱度，也可以倒過來從365元開始遞減。原po也建議，如果收入不穩定，可以依照當下的手頭寬裕程度，每天存1-365元不等，相反地，若覺得這樣存太慢，可以將存錢金額以倍數放大。

一些網友看完文章覺得相當受用，並紛紛推薦其他儲蓄辦法，「開始工作以後真的會購物慾大爆發，幾個月之後才會清醒過來發現跟好好存錢」、「養成記帳習慣就不怕花太多了，或是直接設定每個月自動扣款到股票或基金」、「365天存錢法，如果真的很懶的話台新網銀有這個功能，每天隨機幫你存零錢還有利息」。

不過也有人認為存錢關鍵還是在於自制力，「不就分兩種人1.會存錢2.不會存錢而已，還管他什麼法什麼法，薪水下來把1/5強迫存入另一個存錢戶頭不就花不到了」、「我自己也是直接存8成薪水，從來不記帳什麼的，看一堆存錢法、記帳法，都比不上沒慾望」、「存錢明明就很簡單，沒自制力薪水下來就強制轉走就好，眼不見為淨」。

儲蓄 薪水 理財

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