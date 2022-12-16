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大學生兼2份差＋放貸賺餐費 母崩潰喊「一定是投資賠錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友半工半讀加投資賺錢，卻被媽媽勸阻。打工示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名網友半工半讀加投資賺錢，卻被媽媽勸阻。打工示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

有效利用投資理財可以錢滾錢，創造額外的被動收入，達到開源目的。一名家境不佳的網友抱怨，他為了負擔家中房租、繳學貸，每天半工半讀，晚上11點下班、隔天8點上課，近期將資金轉USDT放貸，想不到他的媽媽卻認為「投資一定賠錢」，不斷情緒勒索，要他不要投資，讓他備感壓力。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他來自單親家庭，家中經濟狀況不佳，從高中畢業就開始半工半讀，家裡房租1.8萬，他必須協助負擔5000元，大一、二時為了省錢，每天只能吃50元的學餐，一個月生活費4000元，一下課就立刻去打工

後來因學長介紹，他開始投資，學長告訴他「沒錢別玩股票，買零股不如去玩幣，而且自帶槓桿不用怕被斷頭」，然而他嘗試了近半年，卻被搞得心神不寧，每天都在擔心幣價漲跌。

今年下半年他改將身上能動用的所有資金投入USDT放貸，目標是賺更多錢放大本金，餐錢就能靠放貸賺取。目前他除了在校內工讀，也在家裡附近的餐館工作，工作時間為下午5點到11點。

近日不小心被媽媽發現他的投資，媽媽卻認為他一定是投資賠錢，才會打兩份工，甚至大哭認為是她害兒子要去「玩這些有的沒的」，情緒勒索要求他停止投資，他崩潰表示，「投錯胎還要顧別人情緒真的煩死了，不給錢又沒有實質上的幫助」。

其他網友則留言「我覺得你可以直接跟媽媽說你現在的理財規劃大概長什麼樣子，如用什麼方式、你投多少錢，讓家人有個底」、「先安撫你媽說你下次不敢了，再繼續默默投資記得不要再被發現」。

情緒勒索 理財 打工 Dcard 學貸

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