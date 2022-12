巴菲特說「閱讀讓我致富」 6大閱讀法教你充實自己

經過我十多年的實踐,總結出了6大閱讀法,即正常閱讀、快速閱讀、精細閱讀、主題閱讀、複習閱讀、暫停閱讀。

這6大閱讀法,經過無數書友、朋友、學員們親測有效,能幫你輕鬆每年讀一百多本書。

首先,在運用6大閱讀法前,你需要先和一本書去「相親」,好判斷到底用哪一種方法。那麼,該如何「相親」呢?在閱讀前,你要去看這本書的封面、封底、目次、序言。這時,你肯定會不由自主的提出一個或幾個與書相關的問題。帶著你的問題去讀書,這更有利於你激發好奇心、去書裡找答案。帶著你的問題去讀書,你也會在讀書時更加專注。

緊接著,你要進行閱讀前的評估。你需要認真的去讀你選的書的第一章,根據書中的內容做出決策,到底該用6大閱讀法中的哪一種閱讀方法才最適合。

1. 正常閱讀

所謂正常閱讀,就是正常的一字一句的閱讀。如果你讀第一章時,覺得自己喜歡這本書,那麼,你就用正常閱讀法,沉浸於書中,享受讀書帶給你的快樂。尤其是閱讀小說、散文、詩歌時,特別適合用正常閱讀法。這是你從小就非常熟悉的閱讀方法,此處不再贅述。

2. 快速閱讀

所謂快速閱讀,即用快轉的速度去讀書,讓你在讀書時非常有成就感,30分鐘搞定一本書。如果你讀的這本書,是實用類圖書,即講方法類的書,比如《如何閱讀一本書》《超級轉化率》《時間管理7堂課》等,那麼,你就可以用快速閱讀法。快速閱讀法,聽起來很神奇,其實人人皆可掌握,只需三步:

第一步,感興趣,鎖定目標:在快速閱讀時,要先看目次,確認重點閱讀哪章。凡是你感興趣的章節,就在目次處,用筆做上標記,隨後再去重點閱讀。

比如,秋葉的書《時間管理7堂課》共包括7章:目標管理、情緒管理、精力管理、日程管理、效率管理、碎片管理、外包管理。我在看書時,對他的日程管理最感興趣,會重點閱讀。其他章節,如外包管理,是我一直在做的事,所以掃一下就可以迅速帶過。

第二步,速略過,直擊重點:在鎖定你感興趣的某一個章後,要進行重點閱讀。

所謂重點,是文章的行文結構決定的。實用類圖書,通常都是用「金字塔結構」去寫作的,所以重點的位置非常明確。通常,文章的重點在以下幾個位置,包括:每章開頭/結尾、每段開頭/結尾、圖表。有的書,書中重點會用加粗字體標注出來。有的書,在每章最後,還有本章重點總結。這些編輯們標注出的重點,一定不要錯過,都是書中精華所在。

注意,你在快速閱讀時,要以文中的「小標題」為線索。對小標題感興趣,才去讀所謂的重點內容。如果沒興趣的話,直接看小標題,了解大意,即可迅速略過。

第三步,看書評,查漏補缺:很多人在快速閱讀時不放心,總擔心會遺漏重點。別擔心,你可以去豆瓣,查看這本書排在前三名的書評。豆瓣上的書評是按讚數多寡排序的,你直接看前三篇優秀書評,就不用擔心遺漏重點了。

透過以上三步驟快速閱讀,可以幫你30分鐘搞定一本書。但是,在快速閱讀時,也有5大注意事項,為你的快速閱讀保駕護航。如果不注意這 5 點,你可能還會停在原地,想快也快不起來。

快速閱讀5大注意事項:

第一,不仰視:書也是一種商品,不是所有的書都品質特別高,值得投入百分之百的精力閱讀,要帶著批判的眼光去讀書。並且記得,書就是為你服務的。你需要用書中內容為你的需求服務,而不是反過來,讓你自己完全臣服於一本書。

第二,破執念:不要一字一句閱讀,因為,你遺落的內容可能根本不重要;豆瓣書評會幫你了解書中重點。讀書時一個字也捨不得放過,這個執念一定要破。如果執念不破,讀書的速度根本就不可能快。

第三,讀對書:再強調一次,只有實用類圖書,才適合快速閱讀。不是所有書都可以快速閱讀。比如,小說就不適合快速閱讀。對於文學作品,你閱讀時,就安心沉浸在文字的世界裡,一字一句享受閱讀的樂趣吧。

第四,忌貪心:有些人快速閱讀後,又問我為什麼記不住。做人不要太貪心。你30分鐘讀完一本書,就完成了快速閱讀的任務。關於如何記住書中內容,本書後面會詳細說明。

第五,別著急:快速閱讀時,你不要著急,要給自己一個成長的時間。快速閱讀是一項技能,任何一項技能都需要刻意練習,才能真正被掌握。如果一開始,你能1到2個小時讀完一本書,也是巨大的進步。慢慢的,你才能做到 30分鐘讀完一本書。在這個練習的過程中,你不要和別人比,因為每個人的基礎不一樣。你只需要和從前的自己相比有進步就好。

3. 精細閱讀

所謂精細閱讀,就是精耕細作式的閱讀。對於非常經典的好書,你需要非常認真、一字一句的讀,並且一邊讀一邊思考。好書值得你讀十遍以上。

比如,有一個書友魯曉東,他特別喜歡稻盛和夫的《生活的方法》(生き方),他已經把這本書反覆閱讀了二十多遍。每當生活中遇到困境時、心情不好時,他就從這本書中汲取能量。

4. 主題閱讀

所謂主題閱讀,就是圍繞某個主題閱讀。這是一種常用學習某個領域知識的方法。

比如,我當年從英語編輯轉行做經營時,工作沒人帶,我覺得對工作無從下手。於是,我就買了大量的經營書來學習,包括《經營之光》《超級經營術》《從零開始做經營》等。透過閱讀這些書,我對工作迅速上手。

比如,如果你對稻盛和夫的書感興趣,就不能只讀《生活的方法》,還可以再讀他其他經典書,包括《稻盛和夫工作法》(働き方)、《六項精進》(六つの精進)、《人生的真義:日本經營之聖稻盛和夫魂動 108》( 魂の言葉 108)、《心。人生皆為自心映照》等。在讀的過程中,你會發現,中國明代學者袁了凡所寫的《了凡四訓》對稻盛和夫影響非常大,讓稻盛和夫獲得人生的頓悟,所以最好一起閱讀。透過閱讀這些書,就會對稻盛和夫有更加全面的了解,從而深入理解稻盛哲學。

很多老師在備課時,也會用這種方式。混沌大學的李善友教授,就在博覽群書後,開發了混沌大學的課程,得到了很多學員的認可。

主題閱讀能讓你迅速成為某個領域的高手。那麼,主題閱讀的書從哪裡挑選呢?

首先,你可以詢問你周圍的高手,請他們推薦相關的書單。

其次,你也可以自行上網查找。比如,你可以到豆瓣網站上,先用相關的關鍵字搜尋,再根據網友們的評價,挑選10本該領域的經典好書來讀,這能幫你事半功倍的掌握這個領域的主要知識。

5. 複習閱讀

所謂複習閱讀,就是當你讀完一本書後,不要立即把書收入書櫃,而是應該先複習書中的主要內容,再將書收入書櫃。

人類天生就愛遺忘,誰也不可能讀完一遍就記住書中所有內容,這是一種妄念,你要放棄。想想當年你讀書考試時,哪一次不是在考試前反覆的複習,才能記住所學知識呢?

德國心理學家艾賓豪斯(H. Ebbinghaus)研究發現,學習之後會立即開始遺忘,而且遺忘的進程並不是平均的。最初遺忘速度很快,之後逐漸緩慢。學得的知識在一天後,如果不抓緊時機複習,就只剩下原來的25%。隨著時間推移,遺忘速度減慢,遺忘數量也減少。據說,有人做過一個實驗,兩組學生學習同一段課文,甲組學生在學習後不複習,一天後記憶率為36%,一週後只剩13%。乙組學生按艾賓豪斯記憶規律複習,一天後保持記憶率98%,一週後保持86%,乙組的記憶率明顯高於甲組。由此可見及時複習的重要性。

因此,我們在讀書後,也需要進行及時的複習,才能解決讀完書就忘的問題。只是,很多人在離開校門、進入社會工作後,就忘了艾賓豪斯遺忘曲線、忘了要去複習了。

6. 暫停閱讀

所謂暫停閱讀,就是你在讀一本書時,如果實在讀不下去,就先把書放一陣再讀或者乾脆送人。

為什麼放一陣再讀呢?因為以你當下的認知水準可能讀這本書有些吃力,但過一陣,你的認知提升、理解力池子變大後,再來讀這本書,可能就會獲得巨大的共鳴。

為什麼乾脆把書送人呢?送人玫瑰,手留餘香。如果一本書你讀得實在吃力,乾脆送給有緣的朋友,也是美事一樁。 《閱讀變現》。圖/樂金文化提供

比如,有一本經典書《窮查理的普通常識》( Poor Charlie’s Almanack : The Wit and Wisdom of Charles T. Munger),很多朋友都反應,覺得書太厚,挑戰閱讀屢戰屢敗,沒有一次讀完,越讀越有挫敗感。那不如乾脆放過自己,先不讀,或者乾脆送給身邊的有緣人吧。關於暫停閱讀,你完全不用自責,這只說明你和書的緣分未到,隨緣就好。

據說,一個朋友曾經問查理.蒙格:「如果感受不到閱讀本書的喜悅,該怎麼辦呢 ?」他得到了蒙格式的回答:「沒關係,請把這本書贈給更有智慧的人。」

以上就是6大閱讀法。綜合運用6大閱讀法,你能每年輕鬆讀100本書。

(本文摘錄自《閱讀變現》,樂金文化出版,未經同意禁止轉載。)