巴菲特說「閱讀讓我致富」 6大閱讀法教你充實自己

經過我十多年的實踐，總結出了6大閱讀法，即正常閱讀、快速閱讀、精細閱讀、主題閱讀、複習閱讀、暫停閱讀。

這6大閱讀法，經過無數書友、朋友、學員們親測有效，能幫你輕鬆每年讀一百多本書。

首先，在運用6大閱讀法前，你需要先和一本書去「相親」，好判斷到底用哪一種方法。那麼，該如何「相親」呢？在閱讀前，你要去看這本書的封面、封底、目次、序言。這時，你肯定會不由自主的提出一個或幾個與書相關的問題。帶著你的問題去讀書，這更有利於你激發好奇心、去書裡找答案。帶著你的問題去讀書，你也會在讀書時更加專注。

緊接著，你要進行閱讀前的評估。你需要認真的去讀你選的書的第一章，根據書中的內容做出決策，到底該用6大閱讀法中的哪一種閱讀方法才最適合。

1. 正常閱讀

所謂正常閱讀，就是正常的一字一句的閱讀。如果你讀第一章時，覺得自己喜歡這本書，那麼，你就用正常閱讀法，沉浸於書中，享受讀書帶給你的快樂。尤其是閱讀小說、散文、詩歌時，特別適合用正常閱讀法。這是你從小就非常熟悉的閱讀方法，此處不再贅述。

2. 快速閱讀

所謂快速閱讀，即用快轉的速度去讀書，讓你在讀書時非常有成就感，30分鐘搞定一本書。如果你讀的這本書，是實用類圖書，即講方法類的書，比如《如何閱讀一本書》《超級轉化率》《時間管理7堂課》等，那麼，你就可以用快速閱讀法。快速閱讀法，聽起來很神奇，其實人人皆可掌握，只需三步：

第一步，感興趣，鎖定目標：在快速閱讀時，要先看目次，確認重點閱讀哪章。凡是你感興趣的章節，就在目次處，用筆做上標記，隨後再去重點閱讀。

比如，秋葉的書《時間管理7堂課》共包括7章：目標管理、情緒管理、精力管理、日程管理、效率管理、碎片管理、外包管理。我在看書時，對他的日程管理最感興趣，會重點閱讀。其他章節，如外包管理，是我一直在做的事，所以掃一下就可以迅速帶過。

第二步，速略過，直擊重點：在鎖定你感興趣的某一個章後，要進行重點閱讀。

所謂重點，是文章的行文結構決定的。實用類圖書，通常都是用「金字塔結構」去寫作的，所以重點的位置非常明確。通常，文章的重點在以下幾個位置，包括：每章開頭／結尾、每段開頭／結尾、圖表。有的書，書中重點會用加粗字體標注出來。有的書，在每章最後，還有本章重點總結。這些編輯們標注出的重點，一定不要錯過，都是書中精華所在。

注意，你在快速閱讀時，要以文中的「小標題」為線索。對小標題感興趣，才去讀所謂的重點內容。如果沒興趣的話，直接看小標題，了解大意，即可迅速略過。

第三步，看書評，查漏補缺：很多人在快速閱讀時不放心，總擔心會遺漏重點。別擔心，你可以去豆瓣，查看這本書排在前三名的書評。豆瓣上的書評是按讚數多寡排序的，你直接看前三篇優秀書評，就不用擔心遺漏重點了。

透過以上三步驟快速閱讀，可以幫你30分鐘搞定一本書。但是，在快速閱讀時，也有5大注意事項，為你的快速閱讀保駕護航。如果不注意這 5 點，你可能還會停在原地，想快也快不起來。

快速閱讀5大注意事項：

第一，不仰視：書也是一種商品，不是所有的書都品質特別高，值得投入百分之百的精力閱讀，要帶著批判的眼光去讀書。並且記得，書就是為你服務的。你需要用書中內容為你的需求服務，而不是反過來，讓你自己完全臣服於一本書。

第二，破執念：不要一字一句閱讀，因為，你遺落的內容可能根本不重要；豆瓣書評會幫你了解書中重點。讀書時一個字也捨不得放過，這個執念一定要破。如果執念不破，讀書的速度根本就不可能快。

第三，讀對書：再強調一次，只有實用類圖書，才適合快速閱讀。不是所有書都可以快速閱讀。比如，小說就不適合快速閱讀。對於文學作品，你閱讀時，就安心沉浸在文字的世界裡，一字一句享受閱讀的樂趣吧。

第四，忌貪心：有些人快速閱讀後，又問我為什麼記不住。做人不要太貪心。你30分鐘讀完一本書，就完成了快速閱讀的任務。關於如何記住書中內容，本書後面會詳細說明。

第五，別著急：快速閱讀時，你不要著急，要給自己一個成長的時間。快速閱讀是一項技能，任何一項技能都需要刻意練習，才能真正被掌握。如果一開始，你能1到2個小時讀完一本書，也是巨大的進步。慢慢的，你才能做到 30分鐘讀完一本書。在這個練習的過程中，你不要和別人比，因為每個人的基礎不一樣。你只需要和從前的自己相比有進步就好。

3. 精細閱讀

所謂精細閱讀，就是精耕細作式的閱讀。對於非常經典的好書，你需要非常認真、一字一句的讀，並且一邊讀一邊思考。好書值得你讀十遍以上。

比如，有一個書友魯曉東，他特別喜歡稻盛和夫的《生活的方法》（生き方），他已經把這本書反覆閱讀了二十多遍。每當生活中遇到困境時、心情不好時，他就從這本書中汲取能量。

4. 主題閱讀

所謂主題閱讀，就是圍繞某個主題閱讀。這是一種常用學習某個領域知識的方法。

比如，我當年從英語編輯轉行做經營時，工作沒人帶，我覺得對工作無從下手。於是，我就買了大量的經營書來學習，包括《經營之光》《超級經營術》《從零開始做經營》等。透過閱讀這些書，我對工作迅速上手。

比如，如果你對稻盛和夫的書感興趣，就不能只讀《生活的方法》，還可以再讀他其他經典書，包括《稻盛和夫工作法》（働き方）、《六項精進》（六つの精進）、《人生的真義：日本經營之聖稻盛和夫魂動 108》（ 魂の言葉 108）、《心。人生皆為自心映照》等。在讀的過程中，你會發現，中國明代學者袁了凡所寫的《了凡四訓》對稻盛和夫影響非常大，讓稻盛和夫獲得人生的頓悟，所以最好一起閱讀。透過閱讀這些書，就會對稻盛和夫有更加全面的了解，從而深入理解稻盛哲學。

很多老師在備課時，也會用這種方式。混沌大學的李善友教授，就在博覽群書後，開發了混沌大學的課程，得到了很多學員的認可。

主題閱讀能讓你迅速成為某個領域的高手。那麼，主題閱讀的書從哪裡挑選呢？

首先，你可以詢問你周圍的高手，請他們推薦相關的書單。

其次，你也可以自行上網查找。比如，你可以到豆瓣網站上，先用相關的關鍵字搜尋，再根據網友們的評價，挑選10本該領域的經典好書來讀，這能幫你事半功倍的掌握這個領域的主要知識。

5. 複習閱讀

所謂複習閱讀，就是當你讀完一本書後，不要立即把書收入書櫃，而是應該先複習書中的主要內容，再將書收入書櫃。

人類天生就愛遺忘，誰也不可能讀完一遍就記住書中所有內容，這是一種妄念，你要放棄。想想當年你讀書考試時，哪一次不是在考試前反覆的複習，才能記住所學知識呢？

德國心理學家艾賓豪斯（H. Ebbinghaus）研究發現，學習之後會立即開始遺忘，而且遺忘的進程並不是平均的。最初遺忘速度很快，之後逐漸緩慢。學得的知識在一天後，如果不抓緊時機複習，就只剩下原來的25%。隨著時間推移，遺忘速度減慢，遺忘數量也減少。據說，有人做過一個實驗，兩組學生學習同一段課文，甲組學生在學習後不複習，一天後記憶率為36%，一週後只剩13%。乙組學生按艾賓豪斯記憶規律複習，一天後保持記憶率98%，一週後保持86%，乙組的記憶率明顯高於甲組。由此可見及時複習的重要性。

因此，我們在讀書後，也需要進行及時的複習，才能解決讀完書就忘的問題。只是，很多人在離開校門、進入社會工作後，就忘了艾賓豪斯遺忘曲線、忘了要去複習了。

6. 暫停閱讀

所謂暫停閱讀，就是你在讀一本書時，如果實在讀不下去，就先把書放一陣再讀或者乾脆送人。

為什麼放一陣再讀呢？因為以你當下的認知水準可能讀這本書有些吃力，但過一陣，你的認知提升、理解力池子變大後，再來讀這本書，可能就會獲得巨大的共鳴。

為什麼乾脆把書送人呢？送人玫瑰，手留餘香。如果一本書你讀得實在吃力，乾脆送給有緣的朋友，也是美事一樁。 《閱讀變現》。圖／樂金文化提供

比如，有一本經典書《窮查理的普通常識》（ Poor Charlie’s Almanack : The Wit and Wisdom of Charles T. Munger），很多朋友都反應，覺得書太厚，挑戰閱讀屢戰屢敗，沒有一次讀完，越讀越有挫敗感。那不如乾脆放過自己，先不讀，或者乾脆送給身邊的有緣人吧。關於暫停閱讀，你完全不用自責，這只說明你和書的緣分未到，隨緣就好。

據說，一個朋友曾經問查理．蒙格：「如果感受不到閱讀本書的喜悅，該怎麼辦呢 ?」他得到了蒙格式的回答：「沒關係，請把這本書贈給更有智慧的人。」

以上就是6大閱讀法。綜合運用6大閱讀法，你能每年輕鬆讀100本書。

(本文摘錄自《閱讀變現》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)