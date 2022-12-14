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今年買不到5件衣服！她用記帳軟體「年存30萬」 過來人給肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO今年順利存下30萬，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO今年順利存下30萬，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個人的理財習慣都不同，有人偏好有多少錢就花多少，也有人習慣詳細記錄花費。昨（13）日一名女網友在網路上發文，分享自己使用記帳軟體後，一年內成功存下30萬，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「我用記帳App，一年存下30萬」為題發文，她透露今年初給自己訂立目標，至少要存下20萬，「為什麼是20萬？原因是我換算過我的薪資（約40K），每個月嚴格執行存入薪水30%，加上年終獎金那些，大概可以存20萬」。

原PO表示每天都有認真記帳，了解自己把錢花到哪裡，有時碰上節日和家人吃飯或是購買禮物，那個月就會刻意減少娛樂和治裝花費，好讓自己能固定存下薪水的30%。此外，原PO坦言今年只買不到五件衣服，生活也沒有因此少了樂趣，反而讓自己發現很多好久沒穿的衣服。

然而，原PO今年底打開記帳的結餘時，發現自己竟然存了30萬，比當初設立的目標足足多了10萬。原PO談到裡面包含防疫險10萬，以及公司獎金和投資股息，「雖然收入增加，但我覺得能存到錢最重要的一點就是堅守紀律，收入多少就一樣存入30%，有時候甚至可以存下40%」。

原PO表示記帳不僅可以了解支出狀況，每當看到結餘增加時，自己也相當有成就感。最後，原PO鼓勵大家，「又快到新的一年，極力建議大家開始記帳，並給自己訂立一個目標！有目標後，執行起來會更有動力，透過記帳App隨時提醒自己消費狀況」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「記帳最大的好處，就是可以知道花了什麼鬼東西」、「真的！不然每次一個月過了就過了，也不會去看花了什麼」、「很棒，先累積本錢，再思考理財投資」、「我用天天記帳App，一年存了150萬」、「我用google試算表，簡單分配一下薪水跟獎金，今年存了30萬」。

薪水 Dcard 理財

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