金管會：防疫險住院日額理賠不再融通 「保險業者可自行決定 」

在寫這篇文章之前，小編想要對全台灣民眾說一聲：「大家辛苦了！」歷時3年來的新冠肺炎疫情，在每天戴口罩的日子裡，小心翼翼、戰戰兢兢，除了保護好自己外，也要保護最愛的家人。終於，自12月1日起開始實施新制政策，其中適度放寬戴口罩等防疫措施，讓許多人引頸期盼許久：「戶外口罩解禁、免戴口罩，可以稍稍鬆口氣了！」

2022-12-14 10:11