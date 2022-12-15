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金管會：防疫險住院日額理賠不再融通 「保險業者可自行決定 」

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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隨著防疫政策鬆綁、戶外口罩鬆綁，國內醫療量能也逐步恢復正常，已有多家產險公司公告，自本（12）月1日起將陸續取消防疫險住院日額融通給付、回歸保單條款；其中針對居家照護的輕症確診者不再融通給付住院日額理賠，凡是防疫險保戶需實際入住醫院接受診療才能請領住院日額給付。

針對產險公司這項決議，金管會表示，壽險公司同樣回歸契約條款辦理，不需金管會核准，壽險公司可自行決定是否融通給付。

金管會進一步指出，目前並沒有接獲壽險公司反應要比照產險公司取消防疫險住院日額融通給付，針對含法定傳染病在內的日額型住院醫療險是否回歸契約條款，各壽險公司可自行決定；此外，如果壽險業者決議取消融通措施、回歸契約條款辦理，同樣不需經由金管會核准。

▌原文出處：

金管會：防疫險住院日額理賠不再融通，保險業者可自行決定！

壽險公司 產險 醫療險 防疫險

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