PK大戰好緊張！40歲的你...別讓人生跟風險PK了

每4年才舉辦一次、代表足球最高殿堂的世界盃足球賽，目前已進入準決賽4強賽程，由克羅埃西亞、阿根廷、摩洛哥及法國搶下最後的4強門票，緊張刺激的賽事掀起全世界球迷關注，其中克羅埃西亞和阿根廷更以PK賽一決勝負，殘酷又緊張，更是扣人心弦；小編就是全程同步觀賞克羅埃西亞vs巴西、阿根廷vs荷蘭這兩場PK賽線上直播，爆冷賽果不斷反轉、結局更是出乎意料，著實讓人覺得真的對心臟很不好……。

人生風險無處不在，合理的保障規劃可有效轉嫁風險

小花平台溫馨提醒，在看球賽的同時，其實我們可以再多想一些：自己的人生千萬不要跟著不確定風險一起PK，太冒險也太危險了；就像葡萄牙知名球星C羅（Cristiano Ronaldo）黯然落淚離場，看著其落寞的背影，惹哭千萬網民，以此呼應於WBC世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）所說：「歲月不等人，不管你的生活方式是如何，就算你滴酒不沾、從不在硬地上跑步，或是身分多麼顯赫，它終究會追上你的。」

終歸一句話：人生風險無處不在，千萬不要有想要跟風險PK的想法，先不論何謂足球的越位，倒不如提早檢視自己與家人的保險保障、財務規劃有無「到位」，並能及時做出最適當的調整應變，這才是當務之急！

小編回想起C羅黯然結束最後一舞、一路哭回休息室的背影，至今還是挺難過的；現年37歲的C羅，年齡漸長、屢傳狀態不佳，被安排坐板凳，未能先發上場……，再次讓人見證到職業足球的現實和殘酷。

葡萄牙八強賽遭到摩洛哥淘汰，輸球後37歲的球星C羅跪地痛哭。新華社

本周小花平台專題報導以37歲的C羅為題，提出一個可能許多人不曾想過的問題：「到了40歲還沒有買保險，會很危險？」答案絕對是肯定的！

在小花平台「《專題報導》到40歲還沒買保險，很危險？專家：至少買這幾種！」一文中，專業保險顧問指出，人稱40歲為「不惑」之年，人在40幾歲時會面臨人生最重大的十字路口，絕大多數都是直面健康相關問題，最大的忌諱就是自以為是地認為「自己還年輕，身體健康一定沒有問題……」然而，事情往往不似預期，根據一項國外醫學研究發現，40歲以後正是各項身體機能開始衰退。小心，別高估了自己的健康狀況！

小花平台保險顧問進一步分析，40歲是人生的一個重要關卡，同樣也是人生正輝煌的時期，尤其是每個人肩上擔負起不小的家庭責任，作為一家之主、家庭經濟的主要供應者，可謂是責任重大啊！「建議趁年輕、身體健康時開始規劃保險，如此能以較低的保費獲得同樣的保障，尤其是人的一生當中『天王級』的4大保險保障：意外、醫療、癌症及失能（或是重大傷病）等，更是不可或缺。」

延伸閱讀：《專題報導》為了遇見40歲更好的自己：買足保險做足保障、前進滿分人生！

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【小花平台溫馨提醒】：

民眾在購買任何保險商品前，應該先確認保障範圍和給付方式是否適合自身需求，尤其是外幣保單需特別留意匯率風險，才能有效發揮保險商品風險轉嫁的功能。