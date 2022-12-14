耶誕節送愛給家人！買保險「財富傳承」的禮物最棒

在寫這篇文章之前，小編想要對全台灣民眾說一聲：「大家辛苦了！」歷時3年來的新冠肺炎疫情，在每天戴口罩的日子裡，小心翼翼、戰戰兢兢，除了保護好自己外，也要保護最愛的家人。終於，自12月1日起開始實施新制政策，其中適度放寬戴口罩等防疫措施，讓許多人引頸期盼許久：「戶外口罩解禁、免戴口罩，可以稍稍鬆口氣了！」

值此歲末年終之際，伴隨著生活上的轉變、開始，加上許多人都很喜歡的聖誕節即將到來，小花平台溫馨提醒，雖然生活看似往更好的方向前進，面對無法預見的風險，個人保險保障規劃最好能超前部署且愈早愈好，建議優先考慮以「財富傳承」的禮物最讚、最實用。

保險=可以將財富傳承下去的最佳禮物

說到「財富傳承」的禮物，看似抽象、讓人摸不著頭緒，其實簡單來說，就是「保險！」尤其要買對保單、及早做好風險規劃，才能同時把自己照顧好，也留給後代子孫最重要的資產；關於這個論點，先前在小花平台「聖誕節什麼禮物最好？小花建議可以『財富傳承』的禮物最讚！」一文中，已有深入剖析、提出理財與保障新觀念：「保險=可以將財富傳承下去的最佳禮物。」跟著小花平台，讓自己成為一個精打細算的聰明消費者吧！

說到及早做好風險規劃，這個道理大家都知道，只是該從何著手？

小花平台保險顧問首先提出適合理財新手的「631原則」，簡而言之就是將薪資收入劃分為3塊，其中生活花費60％，包括：日常必要支出、生活花費及日常花費等；個人儲蓄30％，可以提前做好退休資產配置；風險規劃10％，也就是幫自己買保險。

接著，如果薪資收入增多到某一個程度、擁有屬於自己的「第一桶金」時，如果還繼續按照「631原則」，原先規劃60％的生活花費就顯得太多了，建議可以改採進階版「433原則」，以投資理財為主、占比4成；其次是個人儲蓄、占比3成；另外還有3成則是日常生活花費。

最後，小花平台保險顧問再殷殷提醒，不論是「631原則」或是「433原則」，一定要把握住一個最高指導原則，就是投資要用「閒錢」、即便是全部賠光光了也不會影響生活；以「433原則」來說，投資理財的比例定得比個人儲蓄高，主要考量已經存有「第一桶金」，此時「開源」已超越「儲蓄」成為當下即刻當務之急，如果能正確的、有效的投資，大有機會可以增加被動收入。

理財、理財…巧用錢，你也可以是有錢人！

再來說到理財這檔事，從古至今不曾改變，巧用錢，你也可以是有錢人！隨著12月新制陸續上路，戶外口罩解禁，終於可以免戴口罩了，相信許多人心裡頓時放鬆了不少……；不過，仍有不少人擔心，這樣的半開放措施，是否可能讓疫情伺機再起？

小花平台溫馨提醒，值此非常的時刻，除了要顧好自己的情緒、做好自我健康管理外，疫情延燒至今，不論是對實體經濟或是金融市場都造成了巨大衝擊，不少人被迫減班減薪、放無薪假甚至被裁員或是資遣……等，可說是苦不堪言；「不妨趁此機會把自己的資產配置重新進行檢視與規劃，從小錢開始，養成良好的投資和理財習慣，充分利用時間複利效果，讓小錢滾成大財富。」

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