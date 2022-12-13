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每筆支出都記帳！媽媽要求「畢業後還10萬」 她心酸問：為何生下我

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子被媽媽要求畢業後得還清曾為她支出的10萬元費用，讓該女子難過表示，「為何要算得這麼清楚？」。示意圖／ingimage
一女子被媽媽要求畢業後得還清曾為她支出的10萬元費用，讓該女子難過表示，「為何要算得這麼清楚？」。示意圖／ingimage

親子間究竟要不要給孝親費、要給到多少，經常引起討論，近日卻有網友表示，她不僅要給媽媽孝親費，媽媽還要求她還清以前的養育費用，包括電腦、電話費等共計10萬元，令她傷心質問，「為什麼要生下我？」

「想請問只有我家這樣嗎？」一名女網友在Dcard發文訴苦，她稱媽媽一直以來都告訴她和妹妹大學畢業要還錢，且會用一個本子記下所有細項，包括之前學生時期買的電腦、繳的電話費以及超市買的東西等等，目前零零總總共10萬元，原po對此心酸表示，「那為什麼要生我跟妹妹下來呢？沒有我們日子不是更好過呢？為什麼什麼都算這麼清楚？」

原po還說，爸爸當兵退伍後就被阿嬤硬是留在家裡工作，但又不給薪水，只有每年過年才給一筆微薄薪資，媽媽雖有出去打工，但領時薪也賺得不多，因此她從小學費都得向阿嬤要，要不到還需要裝可憐，有時候阿嬤甚至要她去跟姑姑拿，說是因為姑姑賺得比較多，她長大後才驚覺姑姑根本沒義務做這些，「不對吧！為什麼小姑要幫弟弟小孩付學費咧？長大越想越不對，這是什麼病態家庭」。

原po不禁感嘆，媽媽其實就是複製了當年阿嬤用錢勒索爸爸的行為，以前她還在外地讀書時，如果和媽媽吵架，媽媽就會藉領光她戶頭的錢威脅她，害得她必須跟同學借錢，「我知道家家有本難念的經，但我真的討厭我的家⋯」。

許多網友聽聞原po遭遇表示心疼，「第一次聽說記帳以後要還的⋯從小到大花費都是父母出，無法想像」、「他們要生之前本來就要想清楚，不是把生小孩當投資」、「給生命不是什麼了不起的事，真正了不起的是給予健康的環境、無虞的生活、正確的價值觀」、「沒差啊，還了就銀貨兩訖，以後再也沒關係」。

不過也有網友持折衷看法，「如果沒有他和她的努力，那麼原po就不會出生在這世上」、「我認同出社會給父母孝親費很合理，但是刻意記帳說要還感覺不是很好」、「也許原po可以想世界上沒有所謂的應該，若是文中那些雜支是成年之後的支出，父母的確也不需要幫妳負擔，只是心情上很難受而已」。

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